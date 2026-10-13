«Βρε Ντόναλντ Τραμπαρίφα, βάλε τη διπλή ταρίφα…»

Του Θοδωρή Γαλανόπουλου

Έχεις τσακωθεί με το μπακάλη του χωριού και δεν ψωνίζεις από εκεί ! Σε αναγκάζει ο εγωισμός σου και πας καμιά πενηνταριά χιλιόμετρα να πάρεις τα αναγκαία , και ξαφνικά έρχεται ένας γείτονας και σου λέει : Θα ψωνίζω εγώ τα πάντα από το μπακάλικο και θα σου δίνω και σε σένα σε καλές τιμές.. !

Το σκέφτεσαι στην αρχή , νευριάζεις , λες όχι δεν θέλω , αλλά τελικά που να τρέχεις …κάνεις πως δεν σου αρέσει αλλά το δέχεσαι ! Ετσι κάπως έγινε, και θα γίνει και με τον Τραμπ ,με τα πετρέλαια από τη Ρωσία ! Θα τα αγοράζει ο Τραμπαριφας και η Ευρώπη θα τραγουδά : «Βρε Ντοναλντ Τραμπαριφα βάλε τη διπλή ταρίφα» Όχι την τριπλή …

Α να χαθείτε ζώα Ευρωπαίοι δεν κοιτάτε τα χάλια σας πόλεμο μου θέλετε , και κυρίως οι Γερμανοί που δεν θα έπρεπε να του επιτρέπουν να έχουν ούτε σφεντόνες μετα από τα όσα έχουν κάνει σε δυο παγκόσμιους πολέμους ! Αντί να ζητάτε πάση θυσία μια ειρήνη , παίζετε με τον πόλεμο και τους εξοπλισμούς, για να γεμίζετε τους λογαριασμούς σας με δολάρια και ευρω και ας πάνε να κρυώσουν και να πεινάσουν οι λαοί σας ! Αν δεν το καταλάβατε σας έχουν υπο διάλυση οι Αμερικανοί και εσείς βαράτε τα τύμπανα της διάλυσης ….

Που στο κάτω -κάτω της γραφής, καλλίτερα μόνοι, κάπου θα βρούμε να ακουμπήσουμε και όχι στις τρελές των Βρυξελών . Αμήν