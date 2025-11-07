Ξέφυγε η κατάσταση! Αδίστακτοι Ρομά λεηλάτησαν σπίτι στη Φαρακλάδα με τον… κόσμο να είναι μέσα!

Η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει πραγματικά με πολλά να είναι τις τελευταίες ημέρες τα περιστατικά διαρρήξεων και κλοπών στη Μεσσηνία και συμμορίες -κατά βάση Ρομά- να χτυπούν αδιάκοπα.

Αδίστακτοι κλέφτες έβαλαν στο… μάτι και σπίτια στη Φαρακλάδα στην Τριφυλία. Δεν λογάριασαν τίποτε ούτε κάμερες ούτε τίποτε και μπούκαραν και άρχισαν να κλέβουν ότι έβρισκαν μπροστά τους.

Το θράσος τους αδιανόητο καθώς μέσα στο σπίτι κοιμόταν μια νεαρή κοπέλα! Μόλις αυτή ξύπνησε από την φασαρία και επιχείρησε να δει τι συμβαίνει στο ισόγειο του σπιτιού της, τότε τράπηκαν σε φυγή.

Πίσω τους αφού πήραν κοσμήματα, ρολόγια και διάφορα άλλα αντικείμενα, άφησαν το… χάος.

Οι κάτοικοι πλέον αγανακτισμένοι ζητούν να υπάρξουν μέτρα καθώς φθάνει στα όρια του αδιανόητου αυτό που συμβαίνει, να μην μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους.