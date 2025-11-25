Ξηρασία: Ποιες περιοχές στην Ελλάδα διψούν περισσότερο

Η εικόνα της ξηρασίας στην Ελλάδα αλλάζει εκ νέου, καθώς οι επιστήμονες του ΜΕΤΕΟ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ολοκλήρωσαν την τελευταία τους ανάλυση για την κατάσταση της εδαφικής υγρασίας σε όλη τη χώρα. Μετά από έναν Οκτώβριο ψυχρότερο και πιο βροχερό από το συνηθισμένο, αλλά και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου με επαναλαμβανόμενα επεισόδια βροχών, τα δεδομένα δείχνουν σαφή βελτίωση στην υγρασία του εδάφους σε σχέση με τις αρχές του φθινοπώρου.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στο ρηχότερο στρώμα του υπεδάφους (7–28 εκ.), το οποίο ανταποκρίνεται γρηγορότερα στις μεταβολές του καιρού. Σε αυτό το επίπεδο, το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας εμφανίζει πλεόνασμα υγρασίας, με μοναδική εξαίρεση την Κρήτη, όπου επιμένουν πιο ξηρές συνθήκες.

