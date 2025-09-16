Υπερκάλυψη και ισχυρό ενδιαφέρον για τις επενδυτικές προσκλήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μεγάλο ενδιαφέρον κατέγραψαν οι δύο προσκλήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027 που αφορούν την ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με τον αριθμό και τον προϋπολογισμό των προτάσεων να υπερκαλύπτουν πολλαπλάσια τους διαθέσιμους πόρους.

Για τις υφιστάμενες ΜΜΕ (προϋπολογισμός 17,5 εκατ. ευρώ), υποβλήθηκαν 53 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 147,7 εκατ. ευρώ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 71,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τις νέες και υπό σύσταση ΜΜΕ (προϋπολογισμός 14,5 εκατ. ευρώ), κατατέθηκαν 36 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 103,5 εκατ. ευρώ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 53,1 εκατ. ευρώ.

Η υπερκάλυψη των προσκλήσεων αποδεικνύει τη δυναμική και τη διάθεση για επενδύσεις στην Πελοπόννησο, αλλά και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στις δυνατότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η ισχυρή ανταπόκριση στις δύο προσκλήσεις δείχνει τη δυναμική και τις προοπτικές της επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο. Οι επιχειρήσεις μας αποδεικνύουν ότι έχουν τη βούληση και τη δύναμη να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις. Η Περιφέρεια στέκεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζοντας με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, που αποτελούν θεμέλια μιας βιώσιμης ανάπτυξης».