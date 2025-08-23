Υπέροχη χώρα η Ελλάδα άμα ζεις στο εξωτερικό

Γράφει ο Θοδωρος Γαλανοπουλος

Κάπου διάβασα και μάλλον είναι αλήθεια , ότι το 75% αυτών που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα ! Εισάγουμε προϊόντα και εξάγουμε τα παιδιά μας να πάνε για δουλειά ! Τι παράγει η χώρα μας ; Air bnb διαμερίσματα , καφέδες , πανηγύρια και σουβλάκια , και αυτά με εισαγόμενα κρέατα φυσικά ! Βέβαια το όνειρο ότι θα επιβιώνουμε μόνο με τον τουρισμό δεν έγινε πραγματικότητα , να αδειάσουμε τις πόλεις από τους κατοίκους της και να κάνουμε όλα τα σπίτια και διαμερίσματα ενοικιαζόμενα με τη μέρα.. Την απάντηση την πήρα σήμερα στην παραλία ! Άπειρες ομπρέλες θαλάσσης από το σπίτι, καρέκλες, και ταπερ και καφέδες , γιατί όσο ναναι , και ενοικιαζόμενο διαμέρισμα και φαγητό στην παραλία και ξαπλώστρα και ομπρέλα και beach bar ε, δεν βγαίνουν με μισθούς των 800 ευρο…..Κάτι σεΐχηδες που μας ήρθαν , σιγα μην βγουν από τα κότερα τους να έρθουν στις ταβέρνες μας να φάνε κατεψυγμένους γκοτζιλες …Βεβαίως τουρισμός είναι ένας τεράστιος κλάδος της οικονομίας μας , αλλά δεν γίνεται όλοι να γίνουν ξενοδόχοι, δεν γίνεται να διώξουμε απο τα σπίτια όλους τους εργαζόμενους , μετα θα τους ψάχνετε για τις ελιές , για τον τουρισμό , για την οικοδομή και κανένα εργοστάσιο αν έχει μείνει….Καταλάβατε ;; Με τιμές Ελβετίας και μισθούς Σοβιετικής ένωσης δεν περπατάει η χώρα ! Να μην πληρώσεις τη ΔΕΗ για να πας στη ταβέρνα ; Η να πληρώσεις το ενοίκιο και μετα να μην έχεις να φας ; Εξαιρετική χώρα η Ελλάδα αν ζεις στο εξωτερικό …