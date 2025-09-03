Υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα στη Μεσσηνία – Στάχτη μέχρι στιγμής 32.000 στρέμματα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (video)

Υπό έλεγχο τέθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων τα τρία πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν σε Πιπερίτσα, Μπιρμπίτα, Ασπροπουλιά και Αβραμιού. Μάλιστα στο Αβραμιού του δήμου Μεσσήνης στάχτη έγιναν σύμφωνα με το δήμο περίπου 50 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Πρόκειται για ένα μέτωπο που ταλαιπώρησε τις δυνάμεις πυρόσβεσης λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν σήμερα στο νομό.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Κώστας Τζούμης μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST «Φέτος οι φωτιές μέχρι τώρα είναι περισσότερες 1500 έχουν ξεσπάσει μέχρι στιγμής» ενώ ήδη ξεκινούν οι συσκέψεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση των συγκεκριμένων περιοχών.