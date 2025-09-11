Υπογραφή σύμβασης για έργο αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό Άστρους – Λεωνιδίου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή τοίχου ποδός στην επαρχιακή οδό Άστρους – Λεωνιδίου, στην Τ.Κ. Τυρού (θέση Παραλίμνι)», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Π.Ε. Αρκαδίας.

Τη σύμβαση υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων.

Το έργο αφορά την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (τοιχου ποδός) σε κρίσιμο σημείο του οδικού δικτύου, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και την προστασία των διερχόμενων πολιτών.