Έξαλλος ο Γιώργος Γιαννόπουλος: «Γνώρισα και ηλίθιους εδώ μέσα»

Επεισοδιακή ήταν η αποχώρηση του Γιώργου Γιαννόπουλου από το λαμπερό σόου χθες το βράδυ όμως οι “μπηχτές” συνεχίστηκαν και μετά…

Ο γνωστός ηθοποιός ο οποίος συμμετείχε στο Just the Two of Us με τη Δέσποινα Ολυμπίου, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, έδειξε να ενοχλείται ιδιαίτερα από την ετυμηγορία.

Μάλιστα, είπε ενώπιον των κριτών και της παρτενέρ του ότι θα ήθελε να δει “Μεγάλους” καλλιτέχνες στο μέλλον να συμμετέχουν σε αυτό το σόου. Κάτι, που όπως σημείωσε η Μαρία Μπακοδήμου σε σχόλιό της ακούστηκε προσβλητικό για τους καλλιτέχνες που ήδη συμμετέχουν ήδη.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος θέλησε να δικαιολογηθεί για ό,τι είχε ξεστομίσει, όμως η ενόχλησή του ήταν έκδηλη.

Λίγο αργότερα και ενώ είχε ολοκληρωθεί το σόου, η Δέσποινα Ολυμπίου και ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής Έλα χαμογέλα με τον ηθοποιό να δηλώνει ευθαρσώς όταν ρωτήθηκε τι θα του λείψει από το J2US:

«Εμένα κάτι ηλίθιοι δεν θα μου λείψουν. Γνώρισα και ηλίθιους εδώ μέσα».

Στο άκουσμα αυτής της ατάκας, η Δέσποινα Ολυμπίου έδειξε να νιώθει πολύ αμήχανα και τόνισε πως δεν συμμερίζεται καθόλου ό,τι είχε μόλις ξεστομίσει ο Γιώργος Γιαννόπουλος και επεσήμανε το πόσο ωραία είχε περάσει.

πηγή: e-daily.gr