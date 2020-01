Έριξε αυλαία το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Πελοποννήσου, στην κατάμεστη αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», στο

Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Στην τελετή λήξης προβλήθηκε η ταινία κινουμένων σχεδίων Koalition που

δημιούργησαν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου Λεΐκων, κατά τη διάρκεια

του σεμιναρίου Stop-Motion Animation, με την επίβλεψη του Ιταλού

σκηνοθέτη Tomas Kunstler, καθώς και η σπονδυλωτή ταινία των φοιτητών της

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που πραγματοποιήσαν στο εργαστήριο με την

Βραζιλιάνα σκηνοθέτη Iara Lee και τον Βούλγαρο μοντέρ Dimo Petkov.

Στο πλαίσιο της τελετής λήξης προβλήθηκε επίσης η ταινία Χρήστος

Ρηγανάς, της σμίλης γραφήματα της Κλεώνης Φλέσσα, ένα

ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στον γλύπτη Χρήστο Ρηγανά, που έχει φιλοτεχνήσει τα

βραβεία του φεστιβάλ.

Βραβεία Ισότητας

Η κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού τμήματος με θέμα την Ισότητα,

αποτελούμενη από την Iara Lee, τη Στέλλα Θεοδωράκη και τον Robert

Rombout απένειμαν δύο βραβεία Ισότητας, στο Maid in Hell του Søren

Klovborg από τη Δανία, ένα ντοκιμαντέρ γύρω από τη διακίνηση γυναικών

που δουλεύουν ως υπηρέτριες σε ξένες χώρες με την ελπίδα για μια

καλύτερη ζωή η οποία όμως καταλήγει σ’ εφιάλτη, και στο What Color Is

This World, της Ralitza Dimitrova από τη Βουλγαρία, ένα πορτραίτο της

ποιήτριας Danila Stoianova, που πέθανε τραγικά σε νεαρή ηλικία μετά από

μάχη με τον καρκίνο.

Βραβεία Κοινού

Το πολυπληθέστερο μέχρι σήμερα κοινό του φεστιβάλ, ψήφισε για τις

αγαπημένες του ταινίες: το βραβείο Καλύτερου Ξένου Ντοκιμαντέρ δόθηκε

στο El Silencio de otros των Almudena Carracedo και Robert Bahar, γύρω

από τα εγκλήματα του φρανκικού καθεστώτος στην Ισπανία, ενώ Καλύτερο

Ελληνικό Ντοκιμαντέρ αναδείχτηκε η ταινία Ευτυχισμένοι Πρίγκηπες του

Πάνου Δεληγιάννη, που παρακολουθεί μια θεατρική ομάδα παιδιών από τη

Βραζιλία.

Τιμητικές διακρίσεις

Η επιτροπή απένειμε επίσης τιμητικές διακρίσεις στο ντοκιμαντέρ Dancing

With Monica, της Anja Dalhoff με θέμα μία πόρνη από την Κολομβία που

καταγράφει τη ζωή της, και στο Hell and Hope (ΗΠΑ) του Amish Srivastava,

μια ταινία βασίζεται στις καταθέσεις μερικών κοριτσιών Γιαζίντι που

είχαν απαχθεί από το Ισλαμικό Κράτος.

To 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε φέτος

σε 9 συνολικά πόλεις, προβάλλοντας 96 δημιουργίες από 28 χώρες: 49

ξένες, 25 ελληνικές ταινίες, καθώς και 22 εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ που

παρακολούθησαν περισσότερα από 3.000 παιδιά!

Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

και Αθλητισμού