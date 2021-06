Αλλαγές στη διανομή των self test από 19 Ιουνίου: Το σενάριο για σούπερ μάρκετ -Τι θα γίνει με τους δικαιούχους

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαβουλεύσεις της κυβέρνησης για τη νέα διαδικασία διανομής των self tests.

Στην κυβέρνηση κρίνουν θετικά την τα αποτελέσματα από την στρατηγική αυτή. Σε στοιχειά που παρέθεσε μάλιστα αναφέρει ότι από τις 12/4 που τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η πολιτική δημόσιας υγείας έχει καταγραφεί, με την ταυτόχρονη συνδρομή του εμβολιασμού και της στοχευμένης δειγματοληψίας του ΕΟΔΥ, η ακόλουθη πτώση στους εξής δείκτες:

-73% κρούσματα COVID

-65% νοσηλευόμενοι λόγω COVID

0,73 λόγος εισαγωγών προς εξιτήρια στα νοσοκομεία για ασθενείς COVID

-53% μείωση δείκτη θετικότητας

Έτσι, η δωρεάν διανομή self test αναμένεται να συνεχιστεί. Αυτό επιβεβαίωσε άλλωστε και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος. «Η πολιτική δωρεάν διανομής self test στον πληθυσμό μέσω των φαρμακείων ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούνιο έως 19/6, με τη διάθεση 3 τεστ στις ομάδες δικαιούχων (όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Παιδείας) κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Σκέρτσος και τόνισε: «Η πολιτική της δωρεάν διάθεσης self test θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού σε ομάδες δικαιούχων και από κανάλια διανομής που θα εξειδικευτούν τις αμέσως επόμενες ημέρες».

Πριν τις δηλώσεις του κ. Σκέρτσου είχαν προηγηθεί η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την οποία ενημέρωνε ότι δωρεάν self tests από τα φαρμακεία θα διατίθενται μέχρι και την 19 Ιουνίου. Μετά την ημερομηνία αυτή οι φαρμακαποθήκες θα πρέπει να παραλάβουν από τα φαρμακεία τα αποθέματα που έχουν μείνει αδιάθετα, καθώς τερματίζεται η δωρεάν διάθεση των self tests.

Οι δηλώσεις του κ. Σκέρτσου ότι η κυβέρνηση δρομολογεί τη διακίνηση των self tests από άλλα κανάλια διάθεσης προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των φαρμακοποιών. Αν θέλει η κυβέρνηση και είναι ευχαριστημένη από τις υπηρεσίες των φαρμακείων στην δωρεάν διάθεση των self test να μας κάνει πρόταση, θα πρέπει να συζητήσει μαζί μας μια νέα σύμβαση, τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, ενώ ο Φαρμακευτικό Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας πιο έντονα, ανακοίνωσε χθες την άμεση αναστολή της δωρεάν διάθεσης self test.

Οπως τονίζεται στην ανακοίνωση του συλλόγου, ήδη σταμάτησαν τη διάθεσή τους στους δικαιούχους και επιστρέφουν άμεσα τα self tests που έχουν στα φαρμακεία τους, στις φαρμακαποθήκες από τις οποίες τα προμηθεύτηκαν. Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης ταυτόχρονα θα εξετάσουν το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής της διάθεσής τους σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιουνίου.

Από την πλευρά του ωστόσο ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικό Σύλλογος κάλεσε τα μέλη του να τηρήσουν την απόφαση για διανομή self test από τα φαρμακεία έως τις 19 Ιουνίου. «Η συμφωνία που υπογράψαμε με τους αρμόδιους υπουργούς της Κυβέρνησης προέβλεπε την υλοποίηση του έργου αυτού μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής ευαισθησίας και βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών, με ισχυρή πλειοψηφία αποφάσισε την ολιγοήμερη συνέχιση της διάθεση των δωρεάν Self test μέχρι τις 19 Ιουνίου 2021. Την απόφαση αυτή του ΔΣ του ΠΦΣ οφείλουμε όλοι να την τηρήσουμε. Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε τις ανάγκες για την διάθεση των δωρεάν self tests μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, ημερομηνία που είχε ορίσει νομοθετικά η Κυβέρνηση για την διάθεση τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή με την οποία στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση σημειώνει ότι οι φαρμακοποιοί «από την πλευρά μας τηρήσαμε στο ακέραιο την μεταξύ μας συμφωνία. Έτσι και η Κυβέρνηση έχει την υποχρέωση από την πλευρά της να τηρήσει τις δεσμεύσεις της επίσης στο ακέραιο».

Self test: Εν αναμονή των ανακοινώσεων για τη διανομή και από τα σούπερ μάρκετ

Εν αναμονή των ανακοινώσεων για διανομή των self tests ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας χθες στην ΕΡΤ δήλωσε ότι θα διανέμονται και από άλλα κανάλια πέραν των φαρμακείων.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «πιστεύω ότι η διανομή μπορεί να γίνεται και από τα σούπερ μάρκετ». Ο υπουργός σημείωσε ότι οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες ή ενδεχομένως αύριο.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου οι πολίτες να προμηθευτούν τα self test, ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν τίθεται θέμα, αφού ο ίδιος ο πολίτης θα επιλέγει εάν θέλει να δώσει τον ΑΜΚΑ του ή όχι. Πρόσθεσε πάντως ότι το μείζον ζήτημα είναι να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, σημειώνοντας ότι δεν καταλαβαίνει την παράνοια να μη θέλουν κάποιοι να εμβολιαστούν.

Μειώνονται οι δικαιούχοι self test το επόμενο διάστημα

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και το Σάββατο 12/6/2021 θα διατεθούν τρία self tests για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που θα αφορούν στο διάστημα 7/6 μέχρι 30/6. Επίσης από την Δευτέρα 14/6/2021 έως και το Σάββατο 19/6/2021 θα διατεθούν τρία self tests για την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό).

Ωστόσο, ο αριθμός των δικαιούχων self tests αναμένεται να μειωθεί το επόμενο διάστημα καθώς με το κλείσιμο των σχολείων βγαίνουν από τη διαδικασία μαθητές και εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, με τη συζήτηση για τα προνόμια των εμβολιασμένων να έχει ξεκινήσει στη λίστα της κυβέρνησης βρίσκονται ορισμένες διευκολύνσεις για όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Μία από αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες είναι από τα τέλη Ιουνίου, όσοι έχουν εμβολιαστεί να μην έχουν την υποχρέωση να κάνουν self test, όπου απαιτείται για την είσοδό τους (εργασία, εκπαίδευση, πλοία κ.α.).

