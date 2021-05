Ανοίγουν βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί – Τα επόμενα βήματα χαλάρωσης

Ανοίγουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί σε ένα ακόμα βήμα χαλάρωσης των μέτρων που είχαν επιβληθεί για τον κορωνοϊό.

Όπως εξήγησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε αντίθεση με τους μαθητές των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων που θα υποβάλλονται σε ένα self test την εβδομάδα, οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στη διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και δεν υποχρεούνται να φορούν μάσκα.

Η κα Μιχαηλίδου τόνισε, παράλληλα, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό για τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ακόμη και σε εκείνους για τους οποίους δεν έχουν ανοίξει οι σχετικές ηλικιακές πλατφόρμες. ΤΕπεσήμανε δε πως οι βρεφονηπιαγωγοί θα πρέπει να φορούν μάσκα και να υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα.

Όσον αφορά στους μαθητές των υπόλοιπων βαθμίδων που θα βρεθούν στα σχολεία, αυτοί υποχρεούνται να κάνουν self test και να το δηλώσουν. Από αυτή την εβδομάδα μάλιστα θα δηλώνουν μόνο ένα self test. Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, μέχρι τις 18:00 της Κυριακής, λίγες ώρες πριν το… κουδούνι, στην πλατφόρμα είχαν δηλωθεί 394 θετικά τεστ σε σύνολο 196.984.

Ποιοι πρέπει να κάνουν self test

Ειδικότερα, σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο υποχρεούνται, εκτός από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, όλοι όσο εργάζονται στον δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, την Ελληνική Αστυνομία, την πυροσβεστική, το Λιμενικό Σώμα και όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι. Παράλληλα, αρνητικό self test πρέπει να έχουν και όσοι δουλεύουν στο λιανεμπόριο, την εστίαση, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τις μεταφορές, στις υπηρεσίες καθαρισμού, τα κομμωτήρια, τα κουρεία, στα κέντρα αισθητικής, τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και τις σχολές οδηγών. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο self test την εβδομάδα με το πρώτο να παρέχεται δωρεάν και το δεύτερο να το πληρώνει ο εργοδότης.

Τι άλλο ανοίγει – Ο οδικός χάρτης της επιστροφής στην κανονικότητα

Υπενθυμίζεται ότι ανοίγουν οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Παράλληλα, επαναλειτουργούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, καθώς και η δια ζώσης λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Και σε αυτή την περίπτωση θα διενεργούνται self – test μια φορά την εβδομάδα. Επίσης, ξεκινούν οι αθλητικές ακαδημίες με προπονήσεις σε μικρά γκρουπ μέχρι δέκα άτομα.

Τα επόμενα βήματα χαλάρωσης για τον Μάιο είναι τα εξής:

21/5: Επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά με πληρότητα 75%

24/5: ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο

28/5: Επιστρέφουν τα θεάματα και οι συναυλίες σε υπαίθριο χώρο με πληρότητα 50%

31/5: Πρόθεση να επαναλειτουργήσουν τα γυμναστήρια με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο κοντά σε αυτή την ημερομηνία θα γίνει επαναξιολόγηση.

Βήματα χαλάρωσης και τον Ιούνιο

Βήματα χαλάρωσης στα μέτρα αναμένονται και τον Ιούνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ ενδεχομένως στις αρχές του Ιουνίου θα επανέλθει η μουσική στα καταστήματα εστίασης. Επίσης, αναμένονται αποφάσεις για τα μπαρ, δηλαδή τα μαγαζιά που έχουν αποκλειστικά κωδικό για βραδινή διασκέδαση, και μόνο για εξωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όσον αφορά στις δεξιώσεις γάμων και βαφτίσεων όπου έχει δοθεί ένα όριο παρισταμένων στα 100 άτομα, γίνονται προσπάθειες μήπως αυξηθούν σε μεγαλύτερους χώρους. Τέλος, υπάρχει και η εκκρεμότητα των εσωτερικών χώρων εστίασης που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε ένα ποσοστό 50% -70%και αυτό θα μπορούσε να συμβεί κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος του Ιουνίου γιατί τότε αναμένεται να εμβολιαστεί το 50% του ενήλικου πληθυσμού τουλάχιστον με μία δόση του εμβολίου.

