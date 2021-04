Από τις 5 Απριλίου θα διατίθενται τα self test -Πώς θα βοηθήσουν στο άνοιγμα σχολείων, επιχειρήσεων, δραστηριοτήτων

Μικρές ανάσες ελευθερίας ανακοινώθηκαν χθες, κατά την ενημέρωση για τον κορωνοϊό, με κάποια μικρή χαλάρωση των μέτρων. Οπως έγινε σαφές χθες, κλειδί για το περαιτέρω άνοιγμα θα είναι τα self test.

Ερχονται από Δευτέρα τα self test

Οπως έχει γίνει γνωστό, το επόμενο διάστημα θα μπει σε εφαρμογή το πρόγραμμα του self testing, με τη δωρεάν διάθεση rapid test. Κάθε πολίτης θα δικαιούται έως 4 rapid test δωρεάν τον μήνα, ένα την εβδομάδα, με σκοπό να εντοπίζονται τυχόν κρούσματα, να απομονώνονται και να περιοριστεί η διασπορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, τα πρώτα self test θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία από την ερχόμενη Δευτέρα 5 Απριλίου.

Νωρίτερα, η υφυπουργός Παιδείας Ζωή Ράπτη, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι η παροχή των δωρεάν self test για οικιακή χρήση, που νομοθετήθηκε χθες στη Βουλή, θα είναι άμεσα διαθέσιμη και θα αποτελέσει ένα εργαλείο ελέγχου της πανδημίας, όπως επίσης θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους.

Υποχρεωτικά τεστ για τον κορωνοϊό σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες

Εν τω μεταξύ, χθες κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τα κατεπείγοντα μέτρα για την πανδημία τροπολογία που, μεταξύ άλλων, προβλέπει υποχρεωτικούς διαγνωστικούς ελέγχους για τον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με την τροπολογία, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού, μπορεί να ορίζεται, με υπουργική απόφαση, ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό, ότι ο απασχολούμενος δεν έχει βρεθεί θετικός σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου.

Η υποχρέωση αυτή μπορεί να προβλέπεται για εργαζόμενους που απασχολούνται ιδίως σε κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και των μεταφορών και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

Σήμερα, ο γγ Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ερωτηθείς για τα self test και αν θα γίνουν υποχρεωτικά για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις, δήλωσε ότι υπάρχουν εισηγήσεις των ειδικών και θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες, ίσως και σήμερα, με ποιο τρόπο θα αξιοποιούν οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα αυτή.

Test για τον κορωνοϊό και στα σχολεία

Την ίδια ώρα, τροπολογία με την οποία «κλειδώνει» ότι η υποβολή σε τεστ για τον κορωνοϊό θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε σχολεία, πανεπιστήμια και άλλες δομές, κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με ειδικούς, η εξασφάλιση τακτικών τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς θα καταστήσει ασφαλή την επαναλειτουργία των σχολείων.

Μεταξύ άλλων, η τροπολογία που κατατέθηκε τις προηγούμενες ημέρες προβλέπει τη δυνατότητα να οριστεί, με υπουργική απόφαση, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης, η προηγούμενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό για μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και καταρτιζομένους.

Χαρδαλιάς: Συμπληρωματική η στρατηγική των self test σε αυτή των rapid και των μοριακών

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για τα self test, χθες ο Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, ανέφερε: «Αν μη τι άλλο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η στρατηγική μας στο self test είναι συμπληρωματική -το τονίζω, συμπληρωματική- στην ήδη υπάρχουσα στρατηγική μας που αφορά στα rapid και στα μοριακά.

Βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα αυξάνουμε το ποσοστό των συγκεκριμένων τεστ. Θεωρούμε και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, είναι εισήγηση της Επιτροπής μας, ότι θα συμβάλουν τα μάλα στο να μπορέσουμε να εκτονώσουμε ακόμη περισσότερο, να κλείσουμε τον κύκλο της διασποράς του ιού».

Τα φαρμακεία θα πωλούν self και rapid test, αλλά δεν θα τα κάνουν

Τα φαρμακεία θα πωλούν εφεξής rapid test και θα διαθέτουν δωρεάν self test. Δεν θα διενεργούν όμως οι φαρμακοποιοί κανένα από τα τεστ αυτά, σύμφωνα με τη διάταξη που περιελήφθη στο νομοσχέδιο με τα κατεπείγοντα μέτρα για την πανδημία, στην τελική της μορφή.

Με τη νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, διαγράφηκε φράση από τη διάταξη που όριζε ότι, με απόφαση του υπουργού Υγείας, «δύναται να χορηγείται το δικαίωμα διενέργειας των ελέγχων και καταγραφής των αποτελεσμάτων τους στους φαρμακοποιούς».

Ο κ. Κοντοζαμάνης κατέθεσε και νομοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν στην έγκριση που πρέπει να έχουν λάβει τα self test για να διατίθενται στην ελληνική αγορά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι τα self test μπορούν να περιορίσουν τη διασπορά του κορονοϊού και συνιστούν συμπληρωματική δράση στη στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας με το testing και έρχεται να συμπληρώσει τα ταχέα και τα μοριακά τεστ ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα.

«Η Ελλάδα πρωτοπορεί και θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα τα χρησιμοποιήσουμε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας και εξήγησε: «Τα φαρμακεία θα διαθέτουν δωρεάν τα self test στους πολίτες και θα πωλούν χωριστά τα rapid test».

«Οι προδιαγραφές των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να χαρακτηριστούν τα τεστ αυτά ως αυτοδιαγνωστικά και να επιτραπεί η κυκλοφορία τους», είπε ο κ. Κοντοζαμάνης για τις προδιαγραφές των self test και προσέθεσε πως η κυβέρνηση, προκειμένου να τα φέρει σύντομα στην ελληνική αγορά, έθεσε ως προϋπόθεση να έχουν λάβει άδεια σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος- μέλος, κυρίως στη Γερμανία που έχει λίστα κυκλοφορίας τέτοιων προϊόντων.

Εξήγησε επίσης ότι με τη νομοτεχνική βελτίωση στο νομοσχέδιο προστέθηκε ο ΕΟΦ ως αρμόδια αρχή που θα χορηγεί την άδεια κυκλοφορίας ως self test. Ο κ. Κοντοζαμάνης ενημέρωσε δε την εθνική αντιπροσωπεία ότι η σύμβαση για τον διαγωνισμό αυτό εγκρίθηκε σήμερα από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

