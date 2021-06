Αύριο η παράσταση «Ελευθερία» της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας

Η Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας παρουσιάζει την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 21.30, στο αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, την παράσταση «Ελευθερία».

Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και συμμετέχουν οι μεγαλύτερες μαθήτριες της Σχολής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Χορογραφια: Θώμη Σταμούλη

Video shooting: Πάνος Νταντής

Director of photography: Βασίλης Δουλγερίδης

Editing: Πάνος Νταντής

Production company:

Κοιν.Σ.Επ πράματα και θάματα

Drone: Δρακοπούλου Θεοδώρα

Κιθάρες: Κουφουδάκης Αντώνης, Ανδρέας Κουμανάκος

Τραγούδι: Κιούλου Κωνσταντίνα

2. Χορογραφία: Θώμη Σταμούλη

Μουσική: Της Άρνης το νερό

Σταύρος Σιόλας

Τμήμα: Φ2

3. Χορογραφία: Μαριτίνα Κατσιμπράκη – Νάγια Γραμματικοπούλου

Μουσική: Waltz

Balanescu Quarter

Τμήμα: Προχ6 -Προπ

4. Χορογραφία: Μαριτίνα Κατσιμπράκη

Μουσική: still moving

Yaron Engler

Τμήμα: Φ1

5. Χορογραφία: Νάγια Γραμματικοπούλου

Τραγούδι: Όλγα Γραμματικοπούλου

Παραδοσιακό Τραγούδι: Ο αμάραντος

6. Χορογραφία: Σταυρούλα Γκόνου – Μαριτίνα Κατσιμπράκη

Μουσική: Bach cello suit now

Τμήμα: Προπ

7. Χορογραφία: Γεωργία Ράπτη

Μουσική: signes Rene Aubry

Τμήμα: Πρχ7

8. Χορογραφία: Σταυρούλα Γκόνου- Γεωργία Ράπτη

Μουσική: Επιστροφή

Σταύρος Λάντσιας

Τμήμα: Φ2- Φ1

9. Χορογραφία: Σταυρούλα Γκόνου

Μουσική: In the mood for love

Shivered Umebayashi

Τμήμα : Φ1

10. Χορογραφία: Μαριτίνα Κατσιμπράκη

Μουσική: an island over the abyss

Μίνως Ματσας

Χορεύει: Μαριτίνα Κατσιμπράκη

11. Χορογραφία: Νάγια Γραμματικοπούλου

Μουσική: Νταούλια σε σύγχρονο ρυθμό

Kabeira percussion

Free

Μίνως Μάτσας

Τμήμα: Φ2