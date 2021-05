Γώγος: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέου κύματος τον Σεπτέμβριο – Εξαιρετικά σπάνιες οι παρενέργειες από τα εμβόλια

Αργά αλλά σταθερά συνεχίζεται η αποκλιμάκωση της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας επεσήμανε ο Χαράλαμπος Γώγος.

Ο καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών μιλώντας στο Οpen αναφορικά με το αποτύπωμα που άφησε η εορταστική περίοδος του Πάσχα αλλά και το άνοιγμα της εστίασης τόνισε πως «έχει φανεί ότι η ύφεση της καμπύλης δεν είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε 10-15% ελάττωση ιικού φορτίου και έχουν μειωθεί πολύ οι νοσηλείες και βαριά πάσχοντες. Το ποσοστό θετικότητας 4% είναι καλό».

Για το περιστατικό θρόμβωσης της 44χρονης στην Κρήτη έπειτα από το εμβόλιο με AstraZeneca σημείωσε ότι έχουμε να κάνουμε με «σπάνιες περιπτώσεις. Μια στο δισεκατομμύριο να έχουμε θρομβοπενία, είναι εξαιρετικά σπάνια αυτή η παρενέργεια» ενώ τόνισε ότι αν κάποιος έχει θρομβωτικό επεισόδιο μετα την Α δόση του εμβολίου, «τότε μόνο μπορεί να αλλάξει τη Β δόση με άλλο εμβόλιο».

Αναφορικά με την αξιοπιστία των self test, υπογράμμισε ότι όποιος έχει συμπτώματα πρέπει να κάνει μοριακό ή rapid test και όχι μόνο το το self test. «Τα self test δεν έχουν την ίδια ευαισθησία με τα μοριακά ή τα rapid. Μπορεί να μην ανιχνεύει το 100% αλλά το 60-80%», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο κ. Γώγος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο κύμα της πανδημίας τον Σεπτέμβριο, αφού όπως χαρακτηριστικά είπε «τίποτα δεν αποκλείεται. Η αβεβαιότητα είναι χαρακτηριστικό αυτής της πανδημίας. Αλλά είναι στο χέρι μας. Με πάνω από το 50-60% εμβολιασμένων μέσα στο καλοκαίρι, θα το αποφύγουμε».