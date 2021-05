Γώγος: Εχουμε αφήσει πίσω μας τα lockdown

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας του πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, καθώς τα οριζόντια lockdown είναι παρελθόν.

Μιλώντας για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού ο κ. Γώγος τόνισε πως «νομίζω ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τα lockdown, δεν έχουμε οριζόντιο lockdown πια. Θα έχουμε μία πολύ στενή επιτήρηση».

Αυτό που απασχολεί τώρα τους ειδικούς, σύμφωνα με τον καθηγητή ο οποίος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ 104,6, είναι «το κλείσιμο υγειονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα no covid νοσήματα. Έχουμε μείνει πίσω σε αυτό. Επομένως, το να ανοίγει το σύστημα, το να απελευθερώνονται… πρέπει να απελευθερωθούν κλινικές που είχαν δοθεί στον covid. Είναι τα χειρουργεία, τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Είναι ένα στοίχημα, παράλληλα με όλα τα άλλα. Έχει μεγάλη σημασία να ανοίξουν οι υπόλοιπες κλινικές και γίνεται σιγά – σιγά».

Γώγος: Υπάρχει αισιοδοξία ότι με εμβολιασμούς και self tests μπορεί να ελεγχθεί το μεγάλο άνοιγμα

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γώγος επισήμανε ότι με τον εμβολιασμό και τα self tests υπάρχει μια αισιοδοξία ότι το μεγάλο άνοιγμα που θα γίνει θα μπορεί να ελεγχθεί. «Υπάρχει μία ταχεία αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, υπάρχει συμμετοχή του κόσμου, υπάρχει το self testing το οποίο βοηθάει αρκετά. Με όλα αυτά, έχουμε μία αισιοδοξία ότι αυτό το μεγάλο άνοιγμα που ακολουθεί, θα μπορέσει να ελεγχθεί», είπε.

Σχολιάζοντας τις περιπτώσεις του Μεσολογγίου και του Αιτωλικό, ο κ. Γώγος δήλωσε: «υπάρχει μία αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου και των νοσηλειών στην περιοχή . Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, οι οποίοι θα βοηθήσουν να σταματήσει η διασπορά. Σε αυτή τη φάση του ανοίγματος, υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε τοπικούς περιορισμούς. Γι’ αυτό έχει τεράστια σημασία η πολύ καλή επιδημιολογική επιτήρηση».

Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/ellada/gogos-ehoyme-afisei-piso-mas-ta-lockdown