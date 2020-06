Δείτε το επικό τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον “Ρόκι” του Σταλόνε που μόλις κυκλοφόρησε!

Το 1975 κυκλοφόρησε η διάσημη ταινία “Ρόκι” του Σιλβέστερ Σταλόνε, η οποία με έναν προϋπολογισμό της τάξης του ενός εκατομμυρίου, έγινε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και κέρδισε πάνω από 225 εκατομμύρια. Η ταινία εκτόξευσε την καριέρα του Σιλβέστερ Σταλόνε και ήταν υποψήφια για 9 Όσκαρ (απέσπασε τελικά τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Μοντάζ), ενώ η μουσική του Μπιλ Κόντι έγινε ένα είδος εθνικού ύμνου.

Η ταινία κατάφερε να γίνει κλασική και μάλιστα ακολούθησαν ακόμα πέντε ταινίες. Σίγουρα η πρώτη ταινία “Ρόκι” είχε μεγάλο αντίκτυπο στα κοινά της δεκαετίας του 70′, και μάλιστα αυτή ήταν η αφορμή για το ντοκιμαντέρ “40 Years of Rocky: The Birth of a Classic”, το οποίο παρουσιάζει ο Σιλβέστερ Σταλόνε σε ρόλο αφηγητή.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει υλικό από τα γυρίσματα της ταινίας, αλλά και διηγήσεις από τον ίδιο τον Σταλόνε για το πως προσέγγισε και μπήκε στο “πετσί” του ρόλου, τον οποίο ο ίδιος δημιούργησε.

“Είσαι τυχερός αν κάποια στιγμή ανακαλύψεις ότι ο καλύτερος φίλος που είχες ποτέ, είναι ένας χαρακτήρας που βγήκε από τη φαντασία σου, κάποιος που ήταν εκεί στα δύσκολα και δεν σε εγκατέλειψε ποτέ”, λέει ο διάσημος ηθοποιός στο τρέιλερ. Το “40 Years of Rocky: The Birth of a Classic”, του οποίου την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Ντέρεκ Γουέιν Τζόνσον, θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου από τις πλατφόρμες συνεχούς ροής AppleTV και Amazon.

Δείτε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ παρακάτω:

