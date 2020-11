Διαδραστικά σεμινάρια για έργα Σ∆ΙΤ σχολικών υποδομών προς Περιφέρειες και Δήμους

Επιτυχή αυλαία σε μία σειρά 15 διαδραστικών σεμιναρίων που

διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Σ∆ΙΤ του

υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα τις Συμπράξεις ∆ημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και ειδικότερα, τα έργα Σ∆ΙΤ σχολικών υποδομών.

Τα εν λόγω σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από τις 2 έως τις 12 Νοεμβρίου

2020 στο πλαίσιο του έργου «Support For the Contracting of Public Private

Partnerships in Greece», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και

υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανάδοχο την

PwC.

Καθοριστική για τον άριστο προγραμματισμό των σεμιναρίων στις 13 Περιφέρειες ήταν η συμβολή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), καθώς και σε άνω των 30 μεγαλύτερων Δήμων της χώρας, τόσο αυτών με εμπειρία σε Σ∆ΙΤ σχολικών υποδομών όσο και πολλών που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για σχετικά έργα.

Σκοπός των σεμιναρίων ήταν να υπάρξει διάχυση της τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του εν εξελίξει έργου και να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει μια Αναθέτουσα Αρχή ώστε να προετοιμάσει, να ωριμάσει και να υλοποιήσει ένα έργο Σ∆ΙΤ σχολικών υποδομών (καθορισμός των προδιαγραφών του έργου, διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα κ.ά.). Τόσο η ανταπόκριση όσο και η ενεργή παρουσία των συμμετεχόντων κρίθηκαν άκρως σημαντικές.

Χτίζοντας πάνω στη θετική εμπειρία των διαδραστικών σεμιναρίων, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Σ∆ΙΤ θα συνεχίσει να συμπράττει με Δημόσιους Φορείς που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ και να στηρίζει την προσπάθεια αυτή με κάθε τρόπο.