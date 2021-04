Επαρκείς ποσότητες self tests υπάρχουν στα φαρμακεία, με τη διανομή αυτών να συνεχίζεται για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σειρά έχουν οι εργαζόμενοι όπου σε λίγο καιρό θα ανοίξει και γι’ αυτούς η πλατφόρμα για να μπορούν να τα προμηθευτούν. Τέλος για όσους ρωτούν για τον αν υπάρχουν self test να αγοράσουν, από σήμερα τα φαρμακεία είναι σε θέση να πωλούν τέτοια τεστ με διαφορετικό τρόπο διενέργειας από τα δωρεάν self test, αλλά με τον ίδιο βαθμό ευκολίας στην χρήση τους.