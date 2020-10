Η αυτοματοποίηση απειλεί να «σκοτώσει», μια στις δύο θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον! Στην 4η χειρότερη θέση η Ελλάδα

Μπορεί ακόμη να είναι μακριά η ημέρα που τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους στο εργασιακό περιβάλλον, ωστόσο, με την τεχνολογία να αναδιατάσσει με ραγδαίους ρυθμούς το μέλλον της εργασίας, η αυτοματοποίηση δημιουργεί τελείως νέα δεδομένα.

Ήδη στις 137 χώρες-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σχεδόν μία στις δύο (46%) θέσεις εργασίας αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης. Απ’ αυτές, το 14% αντιμετωπίζει υψηλή πιθανότητα πλήρους αυτοματοποίησης (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70%). Περίπου το ένα τρίτο (32%) αντιμετωπίζει κίνδυνο ουσιώδους μεταβολής του τρόπου με τον οποίο ασκούνται τα σχετικά καθήκοντα (πιθανότητα αυτοματοποίησης μεταξύ 50% και 70%).

Σύμφωνα με τη μελέτη των Nedelkoska and Quintini (2018) με τίτλο «Automation, Skills use and Training», η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών, στις οποίες ο κίνδυνος αυτοματοποίησης είναι από τους υψηλότερους. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα έχει την τέταρτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ στη λίστα με τα κράτη όπου οι θέσεις εργασίας αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης ή κίνδυνο ουσιώδους μεταβολής λόγω της αυτοματοποίησης.

Τον μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο, σύμφωνα με τη μελέτη, αντιμετωπίζει η Σλοβακία, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Λιθουανία, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η Τουρκία.

Επιτακτική η ανάγκη επανακατάρτισης

Στο μεταξύ, σύμφωνα με άλλη έρευνα του McKinsey Global Institute, περίπου 21 εκατ. εργαζόμενοι στην Ευρώπη, οι οποίοι απασχολούνται σε φθίνοντα επαγγέλματα, θα χρειαστεί μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια να συμμετέχουν σε προγράμματα επανακατάρτισης, προκειμένου να μεταπηδήσουν σε διαφορετική επαγγελματική κατηγορία.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, την οποία επικαλείται σε special report του ο ΣΕΒ, περίπου 94 εκατ. εργαζόμενοι (το 40% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού με δεδομένα 2018) θα πρέπει μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους. Κι αυτό, καθώς το 20% των καθηκόντων που ασκούν κατά την εργασία τους, αναμένεται να αυτοματοποιηθεί.

Επιπρόσθετα, η μελέτη «Jobs lost, jobs gained: workforce transitions in a time of automation» του McKinsey Global Institute εκτιμά ότι, με τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες σήμερα, ένα ποσοστό του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού από 3% – 14%, είναι πιθανό να χρειαστεί να μεταπηδήσει σε διαφορετική επαγγελματική κατηγορία μέχρι το 2030. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το 60% των επαγγελμάτων περιλαμβάνει καθήκοντα από τα οποία το 30% περίπου εκτιμάται ότι θα έχει αυτοματοποιηθεί μέχρι το 2030.

Τέλος, σύμφωνα με το sepe.gr, μελέτη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το μέλλον της εργασίας υπολογίζει ότι, μέχρι το 2022, το 54% του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, θα χρειαστεί επανακατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων του.

Πηγή:newsbreak.gr