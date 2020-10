Η καθημερινή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο αδυνάτισμα

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ενυδάτωση του οργανισμού μας είναι σημαντική. Άλλωστε, το νερό είναι το δεύτερο απαραίτητο συστατικό για τη ζωή μας μετά το οξυγόνο. Ακόμη και μια ήπια αφυδάτωση (της τάξεως του 2%) είναι αρκετή για να μειωθεί η συγκέντρωσή μας και να αισθανθούμε κόπωση.

Το νερό βοηθά επίσης στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Η εφίδρωση που οδηγεί σε εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια του δέρματος δροσίζει το σώμα πολύ αποτελεσματικά. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμοκρασία του σώματος μένει σταθερή, παρά τα υψηλά παραγόμενα οργανικά θερμικά φορτία λόγω γυμναστικής ή/και της εξωτερικής υψηλής θερμοκρασίας.

Ωστόσο, η κατανάλωση νερού μπορεί επίσης να είναι ένας εξαιρετικά εύκολος και -το πιο σημαντικό- ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος για να χάσετε βάρος, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Για να δουν τι ακριβώς κάνει η κατανάλωση περισσότερου νερού στο στομάχι, την όρεξη και τον εγκέφαλό μας, ερευνητές τη Society for the Study of Ingestive Behavior πήραν μαγνητικές τομογραφίες από το στομάχι και τον εγκέφαλο των συμμετεχόντων αφού είχαν πιει είτε ένα μικρό ποτήρι νερό ή ένα μεγάλο ποτήρι νερό.

Οι μαγνητικές τομογραφίες έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που έπιναν περισσότερο νερό διπλασίασαν τον όγκο του στομάχου τους και έδειξαν αυξημένη δραστηριότητα στον εγκέφαλο. Επίσης, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι αισθάνονταν πιο χορτάτοι. Με άλλα λόγια, το νερό βοηθά στον περιορισμό της πείνας. Όσο περισσότερο νερό πίνετε, τόσο λιγότερο χώρο έχετε για φαγητό.

Το νερό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους με έναν ακόμη τρόπο. Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν ότι πεινούν ενώ στην πραγματικότητα είναι ελαφρώς αφυδατωμένοι. Επομένως, αν μένετε ενυδατωμένοι, είναι λιγότερο πιθανό να μπερδέψετε τη δίψα με την πείνα.

Πόσο νερό πρέπει να πίνετε

Η γενική σύσταση για την επαρκή ημερήσια πρόσληψη υγρών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), είναι 2 λίτρα για τις ενήλικες γυναίκες και 2,5 λίτρα για τους ενήλικους άνδρες. Ωστόσο, αυτή η σύσταση είναι γενική και πρέπει να έχετε κατά νου ότι οι ανάγκες σας σε ενυδάτωση διαφοροποιούνται ανάλογα με παράγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η σωματική δραστηριότητα.

Πώς να πιείτε περισσότερο νερό