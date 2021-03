Κι όμως… ο ύπνος σε χωριστά κρεβάτια μπορεί να είναι ωφέλιμος για την σχέση

Ο ύπνος σε ξεχωριστά κρεβάτια ή δωμάτια ακούγεται όλο και περισσότερο σαν όνειρο για ορισμένα ζευγάρια – ειδικά αν εργαζόμαστε από το σπίτι μαζί, δηλώνει η Γουέντι Τρόξελ, ανώτερη συμπεριφορική και κοινωνική eπιστήμονας της Εταιρείας RAND Corporation και συγγραφέας του βιβλίου «Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep».