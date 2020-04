Κ. Βλάσης: Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας staellinika.com

Tην έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας , «μέσω της οποίας προσφέρεται η δυνατότητα σε παιδιά και νέους της ομογένειας να ταξιδέψουν δωρεάν από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet στον υπέροχο κόσμο της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής μυθολογίας και του πολιτισμού», ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης.

«Μπορεί η συγκυρία να είναι δύσκολη και η απευθείας επαφή να έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο, όμως οι απανταχού Έλληνες είναι πάντα στο μυαλό μας και οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν πλέον τη δυνατότητα να τους προσεγγίζουμε ολοένα και περισσότερο» σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Βλάσης.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως επισημαίνει, είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, ιδιαίτερα μικρότερων ηλικιών, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης και ταυτόχρονα θελκτικής μεθοδολογίας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της μυθολογίας και του πολιτισμού μας, μέσω μιας πλήρως εξατομικευμένης μαθησιακής εμπειρίας. Η ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που ενώνουν τον οικουμενικό ελληνισμό και η εν λόγω πλατφόρμα θα αποτελέσει μια σημαντική επένδυση για τη διατήρηση, τη διάδοση και την προώθησή της, τονίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει ο κ. Βλάσης, η πλατφόρμα αποτελεί προϊόν δημιουργικής συνεργασίας της γενικής γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών με το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Simon Fraser University, Stavros Niarchos Foundation –Centre for Hellenic Studies, Vancouver Canada. Περαιτέρω σημειώνει ότι σήμερα δίδεται για χρήση η αρχική έκδοση της πλατφόρμας, η οποία έχει μηδενικό κόστος για το ελληνικό κράτος και παρέχεται δωρεάν στα παιδιά της ομογένειας, χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η Πλατφόρμα θα συμπληρώνεται κάθε μέρα και η πλήρης εκδοχή της θα είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο 2020, υπογράμμισε καταληκτικά.

