Από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη θα γίνεται δωρεάν διάθεση 2 self tests μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ οι δικαιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν 2 self tests από την Πέμπτη 13 Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 19 Μαΐου. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας στο παραπάνω διάστημα θα μπορούν να προμηθευτούν τα self tests των δύο επόμενων εβδομάδων.