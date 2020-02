Με ρεκόρ συμμετοχών από 20 χώρες ολοκληρώθηκε το 4ο Messinia Pro-Am

Τα βραβευμένα γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course υποδέχθηκαν από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2020, 50 ομάδες αποτελούμενες από επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ, οι οποίοι απόλαυσαν το παιχνίδι ανάμεσα σε αιωνόβια ελαιόδενδρα με ξεχωριστή θέα στο Ιόνιο πέλαγος και τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

“Εγκαινιάζοντας” την τουριστική σεζόν από τον Φεβρουάριο, το 4o Messinia Pro-Am, χάρισε για ακόμα μια χρονιά μοναδικό αθλητικό θέαμα στους λάτρεις του γκολφ.

Aνάμεσα στους συμμετέχοντες ξεχώρισαν με την παρουσία τους ο αεικίνητος παλαίμαχος τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου Sepp Maier, ο οποίος στα 75 του χρόνια παραμένει ένας δεινός γκολφέρ αλλά και ο πολυβραβευμένος σχεδιαστής του γηπέδου The Bay Course, Robert Trent Jones Jr., του οποίου το portfolio περιλαμβάνει τον σχεδιασμό περισσοτέρων από 270 γηπέδων γκολφ σε 40 χώρες.

Οι συμμετέχοντες διέμειναν στο The Westin Resort Costa Navarino, με ένα πλήθος παράλληλων κοινωνικών εκδηλώσεων να πλαισιώνουν την αγωνιστική δράση.

Η επίσημη προπόνηση την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου καθώς και η “Speakeasy” Welcome Reception στο 1827 Lounge Bar έδωσαν το έναυσμα για την έναρξη του τουρνουά. Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε επίσημα την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου με τον πρώτο γύρο 18 οπών στα γήπεδα The Dunes Course και Τhe Bay Course. Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα ο 2ος αγωνιστικός γύρος, ενώ η μέρα έκλεισε με την εκδήλωση “Let’s Roll” στο εστιατόριο The Diner που περιελάμβανε απονομή βραβείων αλλά και έναν φιλανθρωπικό αγώνα μπόουλινγκ για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS, με τίτλο “A good cause to strike”. Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου οι καλεσμένοι γιόρτασαν την ολοκλήρωση του τουρνουά και την απονομή των βραβείων στους νικητές απολαμβάνοντας τη μεξικανική βραδιά “La Fiesta”.

Στον ατομικό αγώνα Strokeplay οι επαγγελματίες γκολφέρ διεκδίκησαν το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ. Πρωταθλητής του 4ου Messinia Pro-Am αναδείχθηκε ο Ισραηλινός Asaf Cohen (PGA of Israel) με 134 πόντους (8 under par), με τον Michele Reale (PGA of Italy) στη 2η θέση και τους Raphael de Sousa (PGA of Switzerland) και Alexander Verschaeren (PGA of Luxembourg) να ισοβαθμούν στην 3η θέση.

“Όλα είναι εκπληκτικά εδώ, τα γήπεδα είναι μοναδικά και σε πολύ καλή κατάσταση και η διαμονή στο The Westin Resort Costa Navarino είναι εξαιρετική”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Cohen. “Κάθε φορά που έρχομαι με παρέα όλοι ζητούν να επιστρέψουμε εδώ”.

Στην κατηγορία των ομάδων την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα του André Bossert (PGA of Switzerland) με τους ερασιτέχνες Richard Dillon, Dorian Huber και Iban Soroa. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα του πρωταθλητή του τουρνουά Asaf Cohen (PGA of Israel) με τους ερασιτέχνες Igor Pyatiagorsky, Jospeh Levy και Mendy Elbaz ακολουθούμενη από την ομάδα του Armin Posratschnig (PGA of Austria) και των ερασιτεχνών Manfred Kepold, Reinhard Krämmer και Christian Schmid στην τρίτη θέση.

Το Messinia Pro-Am διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Confederation of Professional Golf (CPG) υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και οι συμμετέχοντες ανανέωσαν ήδη το ραντεβού τους για το 5ο Messinia Pro-Am το οποίο θα διοργανωθεί στην Costa Navarino από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 2021.