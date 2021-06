Με 31 παραγωγές το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας -Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα (video)

31 συνολικά παραγωγές, 18 ξένες ομάδες από τις οποίες οι 14 έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τρεις παγκόσμιες πρεμιέρες, εξακτίνωση των παραστάσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ισχυρές νέες συνεργασίες και ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες αλλά και για τους κατοίκους της Καλαμάτας, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 16 έως τις 25 Ιουλίου.

Το καλοκαίρι του 2020, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ήταν από τα ελάχιστα Φεστιβάλ παγκοσμίως που κατάφεραν όχι μόνο να μην αναβληθούν αλλά και να πραγματοποιηθούν δια ζώσης, παρουσιάζοντας ένα πλήρες πρόγραμμα με διεθνείς μετακλήσεις και ελληνικά σχήματα και εξασφαλίζοντας συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για το κοινό, τους εργαζόμενους και τους καλλιτέχνες.

Το φετινό Φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της Καλλιτεχνικής Διευθύντριάς του κας Λίντας Καπετανέα και του Δημάρχου Καλαμάτας κου Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Γ. Μενδώνη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού κο Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Παναγιώτη Ε. Νίκα, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ κο Παντελή Δρούγα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ.

Τον Απρίλιο του 2021, οι παραπάνω θεσμικοί φορείς υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση που διασφαλίζει το πλαίσιο συνεργασίας και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη του Φεστιβάλ την επόμενη τριετία: η σύμβαση προβλέπει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Φεστιβάλ για τα έτη 2021-2023 και περιλαμβάνει την ενίσχυση της λειτουργίας του θεσμού με δράσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους, την τόνωση της παρουσίας του στην πόλη της Καλαμάτας, την ενίσχυση των συνεργασιών και της εξωστρέφειας σε διεθνές επίπεδο, τη στήριξη Ελλήνων καλλιτεχνών, τη συμμετοχή σε διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες, τη συνομιλία με όλες τις μορφές τέχνης, το άνοιγμα σε όλο και νεότερες ηλικιακές ομάδες, την επένδυση στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των χορευτών και την ανάπτυξη του κοινού, μέσα από συμμετοχικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

Το αμιγώς καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 25 Ιουλίου 2021 και αποτελείται από τις παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής / Main Stage στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας και στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, τις μικρότερης κλίμακας παραγωγές στο Black Box, την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και τις παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας. Παράλληλα, από τις 9 Ιουλίου έως τις 25 Ιουλίου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια και τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες αλλά και για πολλές ειδικές ομάδες κοινού, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας.

Στο 27ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα φιλοξενηθούν φέτος 31 παραγωγές, 18 από το εξωτερικό και 13 από την Ελλάδα. Πρόκειται για παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο χορό και hip hop μέχρι ακροβατικά και σύγχρονους αστικούς αφρικανικούς χορούς. Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους στο Φεστιβάλ προέρχονται από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Ιρλανδία, τη Νιγηρία και τη Σλοβακία. Επίσης από τις 18 ξένες ομάδες οι 14 παρουσιάζουν για πρώτη φορά το έργο τους στην Ελλάδα ενώ από τα 13 ελληνικά έργα τα 3 θα κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους και ένα θα κάνει τη δια ζώσης πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ, μετά από την πρώτη του διαδικτυακή παρουσίαση.

Ο τίτλος του φετινού καλλιτεχνικού προγράμματος είναι Σε κίνηση. Διαρκώς σε κίνηση. Μαζί; Ή μόνοι; συνοψίζοντας την ανάγκη της ομάδας του Φεστιβάλ να τροφοδοτεί τη συζήτηση για την ανθρώπινη κατάσταση στη σύγχρονη εποχή, μέσα από την καταγραφή της προσωπικής αλλά και της συλλογικής εμπειρίας. Το φετινό θέμα για τη σημασία της κοινότητας και τον ρόλο του κάθε προσώπου μέσα σε αυτή, αφορά τη συνύπαρξη ανθρώπων πάντα και παντού και την ανάγκη δημιουργίας κοινού τόπου συνάντησης και συνεννόησης, ως βασικούς τρόπους επιβίωσης αλλά και ευημερίας. Οι καλλιτέχνες μιλούν μέσα από τη γλώσσα του χορού και τη δύναμη του σώματος, ξεδιπλώνοντας τις ιστορίες τους επί σκηνής και μάς ζητούν να διαισθανθούμε όλες τις έννοιες που απορρέουν από τη σχέση κοινότητας και προσώπου: η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, η αποδοχή, η σύγκρουση, η διαπραγμάτευση, η αυτονομία, η ατομική ταυτότητα και η ελευθερία, έννοιες που δεν είναι ούτε αυτονόητες ούτε δεδομένες.

Όπως και την περσινή χρονιά, το Φεστιβάλ θα ακολουθήσει και φέτος πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο των αρμόδιων αρχών και τα εξειδικευμένα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας για τους χώρους τέχνης και πολιτισμού, όπως αυτά ορίζονται και προσαρμόζονται διαρκώς από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή (Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας και Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

To Φεστιβάλ ανοίγει φέτος τις πόρτες του στις 16 Ιουλίου με το έργο Möbius της ομάδας ακροβατών και χορευτών Compagnie XY από τη Γαλλία, σε χορογραφία του Rachid Ouramdane. Πρόκειται για μια πολυπρόσωπη και εντυπωσιακή παραγωγή η οποία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας, μετά τις δύο παραστάσεις στην Καλαμάτα, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 19 Ιουλίου στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο στη Σπάρτη.

Στη συνέχεια εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες βρετανικές ομάδες χορού, οι Far From the Norm, με το επαναστατικό έργο BLKDOG του Botis Seva, το οποίο βραβεύτηκε το 2019 με το βραβείο Olivier καλύτερης νέας χορευτικής παράστασης. Οι Far From the Norm, εξελίσσουν διαρκώς το λεξιλόγιό τους πειραματιζόμενοι με όλα τα street styles, το θέατρο, την περφόρμανς και τον κινηματογράφο.

Ακολουθεί η The QDance Company του Qudus Onikeku από το Λάγος της Νιγηρίας. Ο Onikeku και η ομάδα του, επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο γιατί η Αφρική είναι η μητέρα της ανθρωπότητας. Στο έργο Re:INCARNATION παρακολουθούμε εννέα πολύ εντυπωσιακούς χορευτές από διάφορες πόλεις της Νιγηρίας, να ακολουθούν μια διαδικασία μεταμόρφωσης απίστευτης έντασης, συνυφασμένης με την επιστροφή στις ρίζες του ρυθμού και της αυθεντικής εκφραστικής κίνησης.

Τέλος, στην Κεντρική Σκηνή θα φιλοξενηθεί η δια ζώσης πρεμιέρα του έργου Stones and Bones από την ομάδα RootlessRoot, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει προηγηθεί η κινηματογραφημένη εκδοχή του στο Onassis Channel στο ΥouTube. Στο Stones and Bones, τέσσερις ερμηνεύτριες, με τη συνοδεία της πρωτότυπης μουσικής του Βασίλη Μαντζούκη, και τα μαρμάρινα γλυπτά των Peter Randall-Page δημιουργούν ένα ποίημα για την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και την ανάγκη να αφήσουμε το σημάδι μας στον κόσμο.

Παραστάσεις στο BLACK BOX (Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας)

Το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής που ονομάζεται από φέτος Black Box, θα ξεκινήσει με τέσσερα μικτά ντουέτα χορευτών με και χωρίς αναπηρία, υπό τον γενικό τίτλο Mixed Doubles, σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τα ντουέτα δημιουργήθηκαν για τις σκηνές Holland Dance Festival (Ολλανδία), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), Oriente Occidente Dance Festival (Ιταλία) και Skånes Dansteater (Σουηδία), στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access με συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τα ντουέτα Cornered της Faizah Grootens, Re-call της χορογράφου Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη, Feeling Good με αναφορές στον Άνθρωπο του Βιτρούβιου σε χορογραφία Diego Tortelli και Fine Lines που χορογραφεί η Roser López Espinosa.

Ακολουθούν το έργο One More Thing του Ισραηλινού Adi Boutrous, το DEN.TRO της Maria Fonseca από την Πορτογαλία και η Ευαγγελία Ράντου με το Ǝ V A: το νέο σόλο της γνωστής χορεύτριας παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα.

Στη συνέχεια θα δούμε την ελληνική πρεμιέρα του ντουέτου Zeppelin Bend της Κατερίνας Ανδρέου, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως work in progress στο 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης το 2020. Ακολουθούν το νέο έργο της Αθανασίας Κανελλοπούλου Nadja – Who am I? που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ και το Through the Grapevine, της ομάδας not standing του Βέλγου Alexander Vantournhout, ένα ιδιόμορφο pas de deux μεταξύ δύο ανδρών. Τέλος, η πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα και διεθνώς βραβευμένη Oona Doherty από την Ιρλανδία, παρουσιάζει το Hope Hunt and the Ascension into Lazarus που κινείται μεταξύ σωματικού θεάτρου, κοινωνικής διακήρυξης και χορού.

Παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας

Στην Κεντρική Πλατείας της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθούν 16 υπαίθριες παραστάσεις σε οκτώ βραδιές χορού, όλες με δωρεάν είσοδο. Στο καθιερωμένο πλέον βραδινό ραντεβού στις 21:00 στην πλατεία, θα δούμε:

17.07: Tο έργο LIOV του Diego Sinniger από την Ισπανία και το έργο SAHASRARA απόσπασμα της Maria Fonseca από την Πορτογαλία.

18.07: Το έργο You Wonder What I See των Ελένη Ρόμπερτς από την Ελλάδα και Solal Mariotte απο τη Γαλλία και το έργο Know It All με τον Jos Baker από το Ηνωμένο Βασίλειο.

19.07: Το έργο Enter Illusion του Κώστα Τσουκαλά ή Phoenix και το έργο WHATEVERISTRENDINGNOW με την Lívia Balážová από τη Σλοβακία.

21.07: Το Φεστιβάλ φέτος συνεργάζεται με τρεις επαγγελματικές σχολές χορού, δίνοντας την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους μαθήτριες της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της επαγγελματικής σχολής χορού Ραλλού Μάνου και της επαγγελματικής σχολής χορού ΑΚΤΙΝΑ. Πρόκειται για τα έργα Επανάσταση του σώματος με τη Λασάντρα Τσύπι, Φάσμα Περιορισμού με την Ασπασία Κυραδενίδου και Οργανώνοντας την απαισιοδοξία με την Άννα Μαρία Καρούνου.

22.07: Tο έργο Bowling Ball με τον Alexander Vantournhout και το Ορλάντο της Λαμπρινής Γκόλια.

23.07: Το έργο Hito με τους Akira Yoshida και Chey Jurado από την Ισπανία.

24.07: Το έργο Articulated Dynamics της Ειρήνης Αποστολάτου και το Κάθε πολύτιμη στιγμή (απόσπασμα) του Αλέξανδρου Ελ Γκρέκο.

25.07: Το έργο There Is A Place με την Πετρίνα Γιαννάκου και το Us με τον Arias Fernandez της The Jokerz Company, από την Ισπανία.

Τα έργα LIOV του Diego Sinniger και Know it all του Jos Baker θα παρουσιαστούν επίσης στην Costa Navarino στις 16 Ιουλίου, στο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ένας από τους βασικούς στόχους του Φεστιβάλ είναι η διοργάνωση σεμιναρίων χορού για επαγγελματίες αλλά και για όλους όσους αγαπούν τον χορό, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές ομάδες.

Στα σεμινάρια για σπουδαστές και επαγγελματίες χορευτές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, συνεχίζεται η στρατηγική του Φεστιβάλ που προβλέπει την εκπαίδευση των χορευτών μέσω της εντατικής και σε βάθος έρευνας καθώς και μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ανάπτυξης τεχνικής. Το φετινό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται από δύο βασικά σεμινάρια και πέντε masterclasses.

Ειδικότερα, τα επαγγελματικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, είναι τα εξής:

Physicology με τον Jos Baker.

Mindcross με την Lívia Balážová.

Tα masterclasses:

Up, but down, but fast, but slow, but wild, but sensitive με τον Akira Yoshida.

Sensitive Skills με τον Chey Jurado.

Masterclass με την Adila Omotosho της The QDance Company.

Fighting Monkey Practice – Coordinations με τον Jozef Fruček.

Fighting Monkey Practice – From the other side με την Λίντα Καπετανέα.

Μία νέα πρωτοβουλία που προωθεί φέτος το Φεστιβάλ με στόχο τoν καλλιτεχνικό διάλογο είναι η εκδήλωση Αrt within One, ένα κάλεσμα στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες του Φεστιβάλ και σε σπουδαστές των επαγγελματικών σεμιναρίων να βρεθούν όλοι μαζί και να μοιραστούν την τέχνη τους. Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό δρώμενο με συνοδεία μουσικής στο οποίο οι προσκεκλημένοι θα κληθούν να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους και να παρουσιάσουν στην κοινότητα τον προσωπικό τους τρόπο έκφρασης στην κίνηση και τον χορό, μέσα σε ένα λεπτό. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα διεξαχθεί στις 21 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, ώρα 17:00.

Εκτός από το πρόγραμμα για επαγγελματίες, συνεχίζονται τα προγράμματα και τα εργαστήρια χορού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας, με έμφαση στις μικρές και μεγάλες ηλικίες, σε όλη την οικογένεια και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Τα εργαστήρια έχουν στόχο να ενδυναμώσουν τη σχέση του Φεστιβάλ με την πόλη και να εκπαιδεύσουν το κοινό πάνω στον σύγχρονο χορό και την κίνηση.

Ειδικότερα, τα πέντε εργαστήρια και σεμινάρια κίνησης για τους κατοίκους της Καλαμάτας είναι τα εξής:

-Εργαστήρι χορού με τίτλο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για παιδιά και εφήβους 5-18 ετών

-Εργαστήρι χορού με τίτλο ΓΙΑΜ! για γονείς και παιδιά από την Βιτόρια Κωτσάλου

-Εργαστήρι κίνησης για ηλικίες άνω των 50 («50+») από την Πηνελόπη Μωρούτ

-Εργαστήρι κίνησης για ηλικίες άνω των 70 («70+») από την Βιτόρια Κωτσάλου

-Εργαστήριο για ΑμεΑ σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και τις Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη, Ειρήνη Κουρούβανη και Βιβή Χριστοδουλοπούλου. Το εργαστήριο διεξάγεται επίσης με τη συνεργασία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

Καθημερινοί Ήρωες

Ψηφιακή έκθεση παιδικής ζωγραφικής σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Tο Φεστιβάλ Καλαμάτας συνεργάζεται φέτος για δεύτερη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο του 8ου παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο Καθημερινοί Ήρωες, που πραγματοποίησε το Μουσείο διαδικτυακά.

Στο φετινό παιδικό διαγωνισμό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης η Καλαμάτα ήταν ο μεγάλος νικητής, καθώς δύο νικητές και δύο διακριθέντες, από το σύνολο των 6000 συμμετεχόντων, προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας.

Οι δύο νικητές είναι:

1o βραβείο: Ελευθερία Χάικου – ΣΤ΄ Δημοτικού

– ΣΤ΄ Δημοτικού 2ο βραβείο: Γεώργιος Δήλες – Β΄ Δημοτικού

Οι δύο διακριθέντες είναι:

Χρήστος Ρισβάνης – Ειδικά Σχολεία

– Ειδικά Σχολεία Παναγιώτης-Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος – Νήπιο

Όλα έργα των παιδιών 4-15 ετών από τη Μεσσηνία που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα εκτεθούν σε ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Καθημερινοί Ήρωες, που θα διοργανωθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας από τις 16 έως τις 25 Ιουλίου.

Με αφορμή την έκθεση “Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου” του Μουσείου και την επέτειο της επανάστασης του 1821, παιδιά από τον Νομό Μεσσηνίας αποτύπωσαν και ζωγράφισαν τον δικό τους Καθημερινό Ήρωα! Τα παιδιά θα μπορούν να δουν τους «Ήρωές» τους να παρουσιάζονται ψηφιακά στο κοινό, σε οθόνες στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Τη νέα ταυτότητα του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας σχεδίασαν και επιμελήθηκαν οι BEND.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

MAIN STAGE – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

—

COMPAGNIE XY & RACHID OURAMDANE

MÖBIUS

Η ομάδα Compagnie XY [Κομπανί Ιξ Ιγκρέκ], με καταβολές από το εύφορο πεδίο των ακροβατικών, παρουσιάζει το έργο Möbius, μια συνεργασία με τον Rachid Ouramdane [Ρασίντ Ουραμντάν]. Το Möbius γεννήθηκε από την επιθυμία της ομάδας να αψηφήσει τη βαρύτητα, να πετάξει στα ύψη και ταυτόχρονα να περάσει από το άτομο στο σύνολο, στη μεγάλη εικόνα. Το έργο θέτει σε αμφισβήτηση, με εξαιρετικά ποιητικό τρόπο, τη σχέση μας με τον εαυτό μας, τους άλλους, την ομάδα, και την ικανότητά μας να συμβιώνουμε όλοι μαζί. Δεκαεννέα ακροβάτες, όλοι τους μοναδικοί, σχηματίζουν ανθρώπινες στήλες που ψηλώνουν συνεχώς, παραμορφώνονται, αναποδογυρίζουν, ενώνονται και διαλύονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Καθώς οι πρωταγωνιστές αναζητούν λύσεις για «ακραίες» καταστάσεις, αναδύεται μια συλλογική νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, σε αυτόν τον εξαιρετικά φορτισμένο μικρόκοσμο της ανθρωπότητας, η σχέση μεταξύ ατόμου και ομάδας υφίσταται συνεχώς επαναδιαπραγμάτευση, υπενθυμίζοντάς μας ότι όλοι διαπραγματευόμαστε τη θέση μας στον κόσμο σε καθημερινή βάση.

Η ομάδα Compagnie XY περιγράφει τα ακροβατικά της ως ένα χώρο μετασχηματισμών, που ενεργοποιείται μέσα από την κίνηση, τη σύγκρουση και την επανάληψη. Οι χαρακτήρες τους μοιάζουν να αιωρούνται σε ένα χρονικό συνεχές, το οποίο διαστέλλεται και συστέλλεται με τον ρυθμό των σωμάτων που αλλάζουν σχήμα μπροστά στα μάτια του θεατή. Η ικανότητα του Rachid Ouramdane να διευθύνει μεγάλα σύνολα ωθεί τους ερμηνευτές της Compagnie XY να συνδυάσουν την ακροβατική δεινότητά τους με απροσδόκητα και συναισθηματικά φορτισμένα χορογραφικά μοτίβα.

(Παρασκευή 16 Ιουλίου & Σάββατο 17 Ιουλίου, 22:00,

Main Stage / Κεντρική Σκηνή – Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας

& Δευτέρα 19 Ιουλίου, 20:00, Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο στη Σπάρτη)

BOTIS SEVA

BLKDOG

Το BLKDOG του Botis Seva [Μπότις Σίβα] είναι ένα ποιητικό όσο και καθηλωτικό σχόλιο για τον καλλιτέχνη, ο οποίος, καθώς μεγαλώνει, πασχίζει να παραμείνει παιδί αλλά και για τον αγώνα των νέων να επιβιώσουν σ’ έναν κόσμο που δεν είναι χτισμένος γι’ αυτούς. Ένα μείγμα χιπ χοπ και παιγνιώδους κίνησης, που καταρρίπτει τα στερεοτυπικά είδη χορού, το BLKDOG εξερευνά την αγωνία του αδάμαστου καλλιτέχνη, καθώς πασχίζει να κρατηθεί νέος. Με ερμηνευτές την εκρηκτική ομάδα Far From The Norm, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και μουσική του Torben Lars Sylvest, μακροχρόνιου συνεργάτη του Seva, το BLKDOG αναζητά μηχανισμούς προσαρμογής και δράσης στο κυνήγι της αποδοχής. Το έργο τιμήθηκε με το βραβείο Olivier καλύτερης νέας χορευτικής παράστασης το 2019.

(Κυριακή 18 Ιουλίου, 22:00,

Main Stage / Κεντρική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)

ROOTLESSROOT

STONES AND BONES

Στο νέο τους έργο Stones and Bones, οι RootlessRoot [Ρούτλεσρουτ] συνεργάζονται με τον Άγγλο γλύπτη Peter Randall-Page και δημιουργούν μια παράσταση για την παροδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο επίκεντρο του έργου τοποθετείται το λευκό μάρμαρο –το υλικό με τη μεταφυσική διάσταση, το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού– παρόλο που η φυσική του θέση είναι μέσα σε μεγαλόπρεπα βουνά και έξω από θεατρικές συμβάσεις. Στο Stones and Bones, τέσσερις ερμηνεύτριες, με τη συνοδεία της πρωτότυπης μουσικής σύνθεσης του Βασίλη Μαντζούκη, δημιουργούν ένα ποίημα για την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και την ανάγκη να αφήσουμε το σημάδι μας στον κόσμο.

(Σάββατο 24 Ιουλίου, 22:00,

Main Stage / Κεντρική Σκηνή – Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας)

ΤΗΕ QDANCE COMPANY

Re:INCARNATION

Το έργο Re:INCARNATION είναι το αποτέλεσμα της πενταετούς έρευνας που διεξήγαγε ο Qudus Onikeku [Κούντους Ονικέκου] στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Λάγος της Νιγηρίας, όπου εκπαίδευσε και ενέπνευσε μια νέα γενιά καλλιτεχνών, χωρίς κλασικές, δυτικές προσλαμβάνουσες. Το έργο αναδεικνύει το βάθος και τη γνήσια, ασυμβίβαστη χαρά της σύγχρονης δυτικοαφρικανικής νεανικής κουλτούρας, καθώς μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα της νιγηριανής μεγαλούπολης και στους ήχους της afrobeats μουσικοχορευτικής σκηνής του σήμερα. Με το Re:Incarnation ο Onikeku συνεχίζει την έρευνά του για τη μνήμη του σώματος και αναζητά το σύγχρονο χορογραφικό λεξιλόγιο μιας νέας γενιάς χορευτών. Το έργο εστιάζει στην έννοια της μετενσάρκωσης σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του πολιτισμού Yoruba (γέννηση, θάνατος, αναγέννηση), που αντιλαμβάνεται τον χρόνο και τον χώρο ως κάτι το κυκλικό, όπου η χρονικότητα εκφράζεται μέσα από σημεία έντασης και όχι με τρόπο γραμμικό-εξελικτικό. Το έργο ερμηνεύουν εννέα νέοι χορευτές από διάφορες πόλεις της Νιγηρίας, οι οποίοι επιλέχθηκαν κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών φεστιβάλ DanceGATHERING Lagos. Οι χορευτές συμμετέχουν επί σκηνής, σε μια διαδικασία συλλογικής δημιουργίας, κατά την οποία ανακαλύπτουν την ενέργεια της μουσικής και του χορού afrobeats της δεκαετίας του ΄60 και του ΄70, την ανανεώνουν, την επικαιροποιούν, την αναβιώνουν στο παρόν και την επενδύουν συνειδητά και ασυνείδητα με παλιούς και νέους κοινωνικούς αγώνες.

(Κυριακή 25 Ιουλίου, 22:00,

Main Stage / Κεντρική Σκηνή – Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

BLACK BOX – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

—

MIXED DOUBLES

Το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει τέσσερα ντουέτα υπό τον γενικό τίτλο Mixed Doubles, που δημιούργησαν οι Faizah Grootens, Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη, Diego Tortelli και Roser López Espinosa για τις σκηνές Holland Dance Festival (Ολλανδία), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), Oriente Occidente Dance Festival (Ιταλία) και Skånes Dansteater (Σουηδία) αντίστοιχα, στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access με συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Holland Dance Festival

FAIZAH GROOTENS

Cornered

Το ντουέτο Cornered της Faizah Grootens [Φαϊζά Χρούτενς] είναι η εμπειρία δύο σωμάτων που συναντιούνται μέσα στον χώρο αλλά και σε ένα εσωτερικό επίπεδο. Η συνάντηση των δύο αυτών σωμάτων άλλοτε γεννά ένταση και άλλοτε όχι, πάντοτε όμως επιτυγχάνεται η σύνθεση. Το Cornered μιλά για την ενσυναίσθηση και τους αγώνες που τη συνοδεύουν. Για το πώς μένουμε πιστοί στον εαυτό μας, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σύνδεση και την ενσυναίσθηση.

Onassis Stegi

VENETSIANA KALAMPALIKI

Re-call

Τι είδους ταυτότητες φέρουν τα κινούμενα σώματα; Στην παράσταση Re-call η χορογράφος Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη εστιάζει στην ταυτότητα του σώματος και στο πώς αυτή διαμορφώνεται τόσο από το παρελθόν όσο και από την κάθε στιγμή στο παρόν. Σε ένα απογυμνωμένο σκηνικό, τα σώματα των χορευτριών είναι οι πρωταγωνιστές που αναμετριούνται με τον χρόνο σε κάθε τους βήμα. Μέσα από την επανάληψη, την παύση και τον βηματισμό, οι περφόρμερ ορίζουν την πορεία τους και πλάθουν πρόσκαιρες ιστορίες που χάνονται σαν ίχνη στην άμμο. Με το βλέμμα εστιασμένο στην καθεμία χωριστά και με άξονες την ακρίβεια και την απλότητα, η χορογράφος δημιουργεί ανθρώπινα πορτρέτα και διερευνά τη σημασία της στιγμής ως διάστασης, τόσο χρονικής όσο και χωρικής.

Oriente Occidente Dance Festival

DIEGO TORTELLI / FND/ATERBALLETTO

Feeling Good

Ο Diego Tortelli [Ντιέγκο Τορτέλι] χορογραφεί το ντουέτο Feeling Good για έναν χορευτή με αναπηρία και έναν χωρίς. Ένας κύκλος, ένα τετράγωνο και στο κέντρο η εμβληματική μορφή ενός άντρα. Οι αναφορές στον Άνθρωπο του Βιτρούβιου είναι προφανείς κι αυτό μπορεί να ξενίσει ή να προκαλέσει αντιδράσεις. Αν, όμως, δεν ασχοληθούμε με την ίδια την εικόνα, με αυτό που βλέπουν τα μάτια, αλλά επικεντρωθούμε στην ποιητική και τη σημασία της, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα σώμα που βιώνει τη σύνδεση με τον εαυτό του και τον περιβάλλοντα χώρο του, τόσο σε νοητικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του Feeling Good, ενός ντουέτου για την ικανότητα να «είμαστε» και να «αισθανόμαστε», για την αποδοχή του εαυτού μας, της δύναμης και της τρωτότητάς μας, ενός ντουέτου που εξετάζει την ποικιλομορφία των ανθρώπων με τρόπο ασύμμετρο και που αντιτίθεται στην ιδέα του τυποποιημένου κάλλους και των καθολικών προτύπων «ομορφιάς».

Skånes Dansteater

ROSER LÓPEZ ESPINOSA

Fine Lines

Η δουλειά της Roser López Espinosa [Ροσέρ Λόπεθ Εσπινόσα] είναι έντονα σωματική, με πάθος για την ακρίβεια, τη λεπτότητα, τα ακροβατικά στοιχεία και τη λεπτομέρεια. Ένα ζωντανό και παιχνιδιάρικο σύμπαν, με εκλεπτυσμένη ποιητική και, συχνά, μια δόση χιούμορ. Το ντουέτο Fine Lines είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο υπέροχες γυναίκες. Μια συνάντηση που φωτίζει τις λεπτές γραμμές μεταξύ μας, υπενθυμίζοντας τις διαφορές μας, τα όρια μας, τα περιγράμματα των προθέσεών μας. Τι μας φέρνει πιο κοντά; Τι θέλουμε να θαυμάσουμε ο ένας στον άλλο; Δύο γυναίκες επί σκηνής. Τόσο λεπτεπίλεπτες, τόσο δυνατές.

(Παρασκευή 16 Ιουλίου, 19:30,

Black Box / Εναλλακτική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)

ADI BOUTROUS

ONE MORE THING

Στο νέο έργο του One More Thing ο Adi Boutrous [Άντι Μπούτρους] μας καλεί να εξετάσουμε την αξία της ομάδας και του ατόμου μέσα στην ομάδα. Μέσα σε ένα τελετουργικό που διαπερνά τόσο το σύγχρονο όσο και το παραδοσιακό, τέσσερις άντρες συμμετέχουν σε μια τελετή μύησης που βασίζεται στην ενσυναίσθηση, στο κοινό πεπρωμένο, στην κατανόηση. Μέσα από αυτό επανεξετάζουν τη σχέση μεταξύ αρρενωπότητας και δύναμης από τη μία και ψυχικού σθένους, έντασης και επιθυμίας για συγχρονισμό από την άλλη.

(Σάββατο 17 Ιουλίου, 19:30,

Black Box / Εναλλακτική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)

MARIA FONSECA

DEN.TRO

Αναρωτιέμαι τώρα πώς είναι δυνατόν κάποιος να δει καθαρά, αν δεν βλέπει τον εαυτό του. Δεν υπάρχει αλλαγή από τη σκιά στο φως, ούτε από την αδράνεια στην κίνηση, χωρίς συναίσθημα … το συναίσθημα είναι μια αλχημική φωτιά … [μια] προνομιακή πηγή συνείδησης.

Καρλ Γιουνγκ

Το DEN.TRO είναι ένα εσωτερικό ταξίδι στον ναό του σώματος. Μια αναζήτηση του εαυτού. Φως, σκιά, συνειδητότητα και ασυνείδητο. Η συνάντηση και ο αποχωρισμός στον χώρο και τον χρόνο της δημιουργίας. Είμαστε σκλάβοι των γονιδίων μας ή ελεύθεροι να αλλάξουμε;

Η Maria Fonseca [Μαρία Φονσέκα] προτείνει το σώμα ως ζωντανό γλυπτό, ως φλέβα επικοινωνίας, ως αποθήκη αναμνήσεων και συναισθημάτων, που διαμορφώνονται από τις εμπειρίες της ζωής. Στην προσπάθειά της αυτή βυθίζεται στη σκέψη δύο μεγάλων φιλοσόφων, του Καρλ Γιουνγκ και του Άλαν Γουότς, αναζητώντας μία ή περισσότερες καταστάσεις παρουσίας και προοπτικής. Το DEN.TRO είναι μια διερεύνηση εσωτερικών καταστάσεων, που συνδυάζει σωματικότητα και φαντασία και προσεγγίζει θέματα σχετικά με το μέλλον του σώματός μας ως σπιτιού μας και το μέλλον του πλανήτη μας.

«Δεν πρόκειται για ένα σόλο έργο για μένα αλλά για τον κόσμο και τον Άλλο, που είμαι εγώ. Μου αρέσει να αισθάνομαι σαν ένας άδειος καμβάς, ικανή να ενσωματώσω την ελευθερία της έκφρασης και να ενωθώ με άλλους καλλιτέχνες που επιδιώκουν να υπερβούν τα όριά τους.»

(Κυριακή 18 Ιουλίου, 19:30,

Black Box / Εναλλακτική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)

GARAGE|21

Ǝ V A

Η σόλο περφόρμανς Ǝ V A είναι η αφήγηση μέσα σε μια ιστορία περιπλάνησης.

Η παράταση ή η διάταση πέρα από το κανονικό.

Μια διαδρομή που μας συνδέει με το παρελθόν και μεταβάλλει τον χρόνο μέσα από ατέρμονες γοητείες που κινούν τον κόσμο μας.

— Σε έναν τόπο που ολοένα στενεύει

εκείνη επιθυμεί να ονειρεύεται ορίζοντες —

(Τρίτη 20 Ιουλίου, 19:30,

Black Box / Εναλλακτική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

NADJA – WHO AM I?

«Είμαι μέσα στην εικόνα; Μπαίνω μέσα ή βγαίνω έξω από την εικόνα; Θα μπορούσα να είμαι ένα φάντασμα, ένα ζώο ή ένα νεκρό σώμα, και όχι απλά ένα κορίτσι που στέκει στη γωνία;»

Φραντσέσκα Γούντμαν

Με τίτλο εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο του Αντρέ Μπρετόν, το έργο Nadja – Who am I? της Αθανασίας Κανελλοπούλου είναι μια χορογραφική ονειροπόληση πάνω στο έργο της Αμερικανίδας φωτογράφου Φραντσέσκα Γούντμαν. Το έργο εστιάζει στη γυναικεία φύση, το γυναικείο βλέμμα, την τρωτότητα της θηλυκής υπόστασης, με αφετηρία τις φωτογραφίες της Γούντμαν, που γοητεύουν και προβληματίζουν ακόμα και σήμερα. Μέσα από γνωστά αρχετυπικά μοτίβα από τον πολιτισμό, την τέχνη και τη φωτογραφία, η χορογράφος διερευνά τους διαφορετικούς ρόλους της γυναίκας, ως μέσο πνευματικότητας και συνύπαρξης. Τέσσερις δυνατές ερμηνεύτριες συναντιούνται επί σκηνής και επιχειρούν, με ένα ιδιαίτερο λεξιλόγιο, να μας μεταφέρουν σ’ ένα κόσμο όπου τα σώματα εκτίθενται στη φθορά του χρόνου, τον πόνο, τις προσδοκίες και τα βλέμματα των άλλων αλλά και στις δικές τους εμμονές, διεκδικήσεις και αγωνίες. Καθεμία κινείται με βάση τη δική της μοναδικότητα ενώ και οι τέσσερις συνυπάρχουν και επικοινωνούν μέσω της γυναικείας ευαισθησίας, της αισθαντικότητας, της δύναμης αλλά και της επίγνωσης της φθαρτότητάς τους. Καθώς τα σώματά τους εξαφανίζονται, οι τέσσερις ερμηνεύτριες χάνονται μέσα σε καθρέπτες, αναποδογυρίζουν, διασπώνται, αναζητούν την ολότητα, τη γήινη διάστασή τους, τον αληθινό, ουσιαστικό εαυτό.

(Πέμπτη 22 Ιουλίου, 19:30,

Black Box / Εναλλακτική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)

ALEXANDER VANTOURNHOUT / NOT STANDING

THROUGH THE GRAPEVINE

Το Through the Grapevine είναι ένα ιδιόμορφο pas de deux μεταξύ δύο ανδρών. Οι ερμηνευτές Alexander Vantournhout [Αλεξάντερ Βαντουρνχούτ] και Axel Guérin [Αξέλ Γκερέν] δείχνουν το σώμα τους απογυμνωμένο, αφτιασίδωτο. Είναι εκπαιδευμένοι, σίγουρα όμως όχι τέλειοι. Δεν προσπαθούν να πείσουν με δεξιοτεχνικές κινήσεις. Σταδιακά, τα γυμνασμένα σώματά τους έρχονται σε σύγκρουση με φυσικούς περιορισμούς και οι κινήσεις τους τους οδηγούν στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της σωματικής τους διάπλασης. Η χορογραφία «παίζει» με αυτές τις διαφορές στις αναλογίες και τη σωματική τους δύναμη. Με μεγάλη προσπάθεια και συγκέντρωση, οι ερμηνευτές αναζητούν την ισορροπία και την αρμονία, χωρίς να αποφεύγουν το χιούμορ. Προκαλούν ο ένας τον άλλο, βοηθούν ο ένας τον άλλον, οδηγούν εναλλάξ τον χορό. Μέσω της συνεχούς σωματικής επαφής, ξεδιπλώνεται η συνέργεια του αγγίγματος του ενός και του άλλου ως βασική μελωδία της παράστασης.

Σε αυτό το πρώτο πραγματικό ντουέτο του, ο Vantournhout επανέρχεται σε κάποια από τα θέματα του Aneckxander (2015). Το σώμα ξανασυστήνεται στην πιο γνήσια μορφή του ενώ η παράσταση διερευνά το δημιουργικό, κινητικό δυναμικό των φυσικών περιορισμών, ένα θέμα που διέπει όλο το έργο του. Μετά την περφόρμανς Screws (2019), ο Vantournhout επιστρέφει στο θέατρο, μαζί με τον Guérin, ερμηνευτή στο Red Haired Men (2018).

(Παρασκευή 23 Ιουλίου, 19:30,

Black Box / Εναλλακτική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)

OONA DOHERTY

HOPE HUNT & THE ASCENSION INTO LAZARUS

Με το Hope Hunt, η πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα Oona Doherty [Ούνα Ντόερτι] κινείται μεταξύ σωματικού θεάτρου, κοινωνικής διακήρυξης και χορού. Ένα μαύρο Φολκσβάγκεν Γκολφ περιμένει με τα φώτα αναμμένα, καθώς η μουσική σφυροκοπά το μεταλλικό κέλυφός του. Μέσα από τον σκληρό ρυθμό, ένας άντρας, που είναι στην ουσία πολλοί άνδρες μαζί, και τους υποδύεται η Sandrine Lescourant, διηγείται την ιστορία του. Καθώς η ερμηνεύτρια μεταλλάσσεται σε διαφορετικούς χαρακτήρες, ερχόμαστε αντιμέτωποι, μέσω του λόγου, της κίνησης και της μουσικής, με ιδέες περί ανδρισμού, ηθικής και νοσταλγίας. Πρόκειται για το κυνήγι της ελπίδας.

Ο κυνηγός οδηγεί το ακροατήριο σε υγρούς, ξεχασμένους δρόμους μνήμης. Έρχεται αντιμέτωπος με ακραία πολιτιστικά και κοινωνικά στερεότυπα, μάσκες που φορούν οι άντρες ως μορφή προσωπικής άμυνας εναντίον του εαυτού τους και του κόσμου στον οποίο ζούμε σήμερα. Οι συνέπειες της πλήξης και η σημασία της αυτοπεποίθησης για την ανθρώπινη ψυχή αποτυπώνονται σωματικά επί σκηνής, με την ερμηνεύτρια να κινείται δεξιοτεχνικά πάνω στη λεπτή γραμμή μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας. Ανεξάρτητα από την καταγωγή και την κοινωνική τάξη στην οποία μας έχουν εντάξει, έχουμε όλοι, βαθιά ριζωμένη μέσα μας, την ανάγκη για αγάπη. Βγάζοντας τις μάσκες του εγώ και των πολιτισμικών επιδράσεων, ψάχνουμε για ένα κοινό σημείο αλήθειας και ελπίδας.

(Σάββατο 24 Ιουλίου, 19:30,

Black Box / Εναλλακτική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

ZEPPELIN BEND

Στο ντουέτο Zeppelin Bend, του οποίου ο τίτλος παραπέμπει στον ισχυρό κόμβο που χρησίμευε στο δέσιμο αερόπλοιων, η Κατερίνα Ανδρέου και η Ναταλί Μάνδηλα συναρμολογούν χορό, κίνηση και ήχους με σκληρή πειθαρχία και αχαλίνωτη φαντασία. Σε έναν κόσμο όπου το να «γειώνεσαι» ή το να «φτιάχνεσαι» αντιμετωπίζονται συχνά ως μηχανισμοί επιβίωσης, δοκιμάζουν και τα δύο. Αναζητώντας στιγμές ελευθερίας, πασχίζουν να παραμείνουν αληθινές, εστιάζοντας στο σώμα τους ενώ κινούνται.

Στην εν εξελίξη έρευνά της για την ελεύθερη βούληση επί σκηνής και την υποκειμενική της φύση η Κατερίνα Ανδρέου προσεγγίζει διαφορετικές κινητικές πρακτικές και νέες δεξιότητες σαν να πρόκειται για νέες τεχνολογίες. Διαρκώς μαθαίνει με στόχο να «ξεμάθει». Μέσα από την αυστηρότητα και την πειθαρχία αναδύεται η επιθυμία της να έρθει αντιμέτωπη με έννοιες όπως ο έλεγχος και οι δομές εξουσίας. Μέσα από την ταξινόμηση αυτής της γνώσης κατασκευάζει τη δική της προσωπική κουλτούρα: ποια πρακτική είναι καλύτερη για ποια παράσταση, ποια προσπάθεια για ποιο στόχο;

(Κυριακή 25 Ιουλίου, 19:30,

Black Box / Εναλλακτική Σκηνή – Μέγαρο Χορού Καλαμάτας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

DANCE IN THE CITY – ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

—

Από το Σάββατο 17 Ιουλίου έως την Κυριακή 25 Ιουλίου (εκτός Δευτέρας 19 Ιουλίου), οκτώ βραδιές με δεκαέξι παραστάσεις χορού παρουσιάζονται σε σταθερό βραδινό ραντεβού, κάθε μέρα στις 21:00, στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας. Όλες οι παραστάσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.

Σάββατο 17 Ιουλίου

Δύο παραστάσεις:

DIEGO SINNIGER

LIOV

Όταν αισθανόμαστε την ανάγκη να απελευθερωθούμε από αυτό που μας κρατάει πίσω, η ευκαιρία εμφανίζεται. Πίσω από την πόρτα όμως μας περιμένει ένα τέρας: μια σκιά που μας ακολουθεί, παίζει με τους φόβους μας, εμποδίζει τη μεταμόρφωσή μας. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να αποφασίσουμε: θα συνεχίσουμε την πορεία μας ή θα παραδοθούμε; Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να ξεπεράσουμε τα όριά μας και να αποδεχτούμε την αβεβαιότητα.

Το LIOV του Diego Sinniger [Ντιέγκο Σινιγκέρ] είναι ένας αναστοχασμός πάνω στον αγώνα μας να αφήσουμε πίσω ό,τι μας καταπιέζει και να συνεχίσουμε την πορεία μας στη ζωή με ακεραιότητα και ελευθερία. Δείχνει πώς οι εσωτερικές μας συγκρούσεις επεκτείνονται επίσης στις σχέσεις μας και αποκαλύπτει τη λεπτή γραμμή που μπορεί να υπάρχει μεταξύ αγάπης και βίας, μεταξύ θύματος και θύτη, μεταξύ επιθυμίας και κακοποίησης. Στο LIOV, δύο χαρακτήρες – που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως το ίδιο άτομο – αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον στη σκηνή. Ο ένας αποφασίζει να επαναστατήσει ενάντια στις πληγές και τους φόβους του. Πρέπει να απελευθερωθεί από το αφόρητο βάρος της μάσκας του. Για να το κάνει αυτό, χρειάζεται να φτάσει χαμηλά, να πιάσει πάτο. Μόνο όταν παραδοθεί ολοκληρωτικά θα είναι σε θέση να ανακαλύψει ότι η δύναμή του στηρίζεται στην αγάπη του εαυτού του και στην τρυφερότητα και τη συμπόνια για τους άλλους.

Η παράσταση Liov του Diego Sinniger θα παρουσιαστεί και στην Costa Navarino στις 16 Ιουλίου 2021, ημέρα έναρξης του 27ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

MARIA FONSECA

SAHASRARA | EXTRACT

Σε έναν άχρονο χρόνο, όπου δεν διαφαίνεται το τέλος, οι μάσκες πέφτουν.

Τις καταπίνει η φύση καθώς διψά για αλήθεια.

Είμαστε αντιμέτωποι με το άγνωστο.

Κυριακή 18 Ιουλίου

Δύο παραστάσεις:

ΕΛΕΝΗ ΡΟΜΠΕΡΤΣ & SOLAL MARIOTTE

YOU WONDER WHAT I SEE

Η περφόρμανς You Wonder What I See των Ελένη Ρόμπερτς και Solal Mariotte [Σολάλ Μαριότ] αφηγείται την εμπειρία δύο αδελφών, που ταξιδεύουν στη φαντασία κατά τη διάρκεια ενός techno party. Έχοντας συνέλθει από την εμπειρία που έζησαν, προσπαθούν να ξεχωρίσουν την πραγματικότητα από το όνειρο.

JOS BAKER / TRODDEN DREAMS

KNOW IT ALL

Κολλημένοι μεταξύ εικονικότητας και πραγματικότητας, πρέπει να επικοινωνήσουμε πιο αποτελεσματικά. Μπορώ να σας το εξηγήσω, αν μου αφιερώσετε λίγα λεπτά. Θέλω απλά… Nαι; Mε ακούτε; Ανοίξτε το μικρόφωνο. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Αυτό που θέλω να πω είναι, ξέρετε, ότι θα μπορούσαμε… Μπορείτε να επαναλάβετε;… Γίνετε πιο σαφής…

Η παράσταση Know It All θα παρουσιαστεί και στην Costa Navarino στις 16 Ιουλίου 2021, ημέρα έναρξης του 27ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της Μεσσηνίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών.

Τρίτη 20 Ιουλίου

Δύο παραστάσεις:

ΚΩΣΤΑΣ PHOENIX

ENTER ILLUSION

Το Enter Illusion του Κώστα Phoenix είναι ένα έργο για έναν άνδρα παγιδευμένο μέσα στο μυαλό του. Έναν άνδρα που ψάχνει διαρκώς για κάτι που δεν μπορεί να ορίσει, έναν άνδρα που αγνοεί πλήρως τι του συμβαίνει. Ακροβατώντας μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, πασχίζει να βρει απαντήσεις, αναζητά την αλήθεια, νόημα, σκοπό.

LÍVIA BALÁŽOVÁ

#WHATEVERISTRENDINGNOW

Το #WHATEVERISTRENDINGNOW δημιουργήθηκε υπό την προϋπόθεση της αλληλεπίδρασης με το άμεσο περιβάλλον του. Όλες οι εκδοχές του είναι διαφορετικές, καθώς το έργο προσαρμόζεται στο κοινωνικό, πολιτικό και χωρικό πλαίσιο που οι δημιουργοί του θεωρούν πιο σχετικό. Ταυτόχρονα, η αρχική κινητική πρόταση παραμένει η ίδια, προσδίδοντας στο έργο σαφή εννοιολογική ενότητα και δημιουργική ευελιξία.

Τετάρτη 21 Ιουλίου

Τρεις παραστάσεις:

Το Φεστιβάλ φέτος συνεργάζεται με 3 επαγγελματικές σχολές χορού και δίνει την ευκαιρία σε σπουδαστές να παρουσιάσουν τα έργα τους. Οι σπουδαστές προέρχονται από την Κρατική Σχολή Ορχηστική Τέχνη, την επαγγελματική σχολή χορού Ραλλού Μάνου και την επαγγελματική σχολή χορού ΑΚΤΙΝΑ. Αντίστοιχα θα δούμε τα έργα Επανάσταση του σώματος με τη Λασάντρα Τσύπι, Φάσμα Περιορισμού με την Ασπασία Κυραδενίδου και Οργανώνοντας την απαισιοδοξία με την Άννα Μαρία Καρούνου.

ΛΑΣΑΝΤΡΑ ΤΣΥΠΙ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Για τη Λασάντρα Τσύπι ο χορός συχνά γεννά την επανάσταση. Εκεί όπου όλα και όλοι τείνουν να είναι τόσο ζωντανοί, παλλόμενοι με την κίνηση και την αντίσταση.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΥΡΑΔΕΝΙΔΟΥ

ΦΑΣΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ

Με το έργο της Φάσμα περιορισμού, η Ασπασία Κυραδενίδου θέτει μια σειρά από ερωτήματα για το ανθρώπινο σώμα. Mπορεί να θεωρηθεί ως πρίσμα; Πώς δρα υπό περιορισμό και πίεση; Και ποιον αντίκτυπο έχει η ιδιότητα δράσης-αντίδρασης στον τρόπο κίνησής του; Το σώμα επηρεάζει με την κινησιολογική του συμπεριφορά τα χρώματα του φάσματος;

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΟΥΝΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

Η αφήγηση μιας συγκεκριμένης κατάστασης μπορεί να προκαλέσει αμηχανία στο πρόσωπο που την αφηγείται. Αντ’ αυτού, ο λόγος του αφηγητή θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την άμεση εμπειρία, αυτή που δεν χρήζει νοηματοδότησης και επεξήγησης. Ακριβώς όπως τώρα.

Πέμπτη 22 Ιουλίου

Δύο παραστάσεις:

ALEXANDER VANTOURNHOUT

BOWLING BALL

Συνήθως μια μπάλα του μπόουλινγκ έχει μία και μοναδική λειτουργία: να ρίξει όσο το δυνατό περισσότερες κορίνες στην άκρη ενός διαδρόμου. Τι θα συμβεί όμως αν αφαιρέσεις το αντικείμενο αυτό από τον φυσικό χώρο του; Σε αυτό το ντουέτο με μια μπάλα του μπόουλινγκ ο Alexander Vantournhout [Αλεξάντερ Βαντουρνχούτ] πραγματεύεται τη σχέση ανάμεσα στο σώμα και τα αντικείμενα που το περιβάλλουν. Το Bowling Ball αποτελεί μέρος του έργου SCREWS, μιας σειράς πέντε μικρο-παραστάσεων, στις οποίες τα αντικείμενα στερεώνονται στο σώμα και είτε παρέχουν στήριξη είτε διαταράσσουν την ισορροπία, επιτρέποντας στο σώμα να αψηφήσει τη βαρύτητα ή ενισχύοντας τη δράση της.

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΚΟΛΙΑ

ΟΡΛΑΝΤΟ

Εμπνευσμένο από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Βιρτζίνια Γουλφ, το έργο Ορλάντο της Λαμπρινής Γκόλια εξερευνά τις εσωτερικές-απωθημένες σκέψεις ενός σώματος ενώ ταξιδεύει σε υπαρξιακές περιπλανήσεις αποδοχής του εαυτού του, τον απαραίτητο «άλλο» μέσα σε ένα γυναικείο σώμα.

«Ο Ορλάντο φυσιολογικά αγάπησε

μοναχικά μέρη,

αχανείς θέες,

και να νιώθει για τον εαυτό του,

για πάντα,

και πάντα,

μόνος»

Βιρτζίνια Γουλφ, Ορλάντο

Παρασκευή 23 Ιουλίου

AKIRA YOSHIDA & CHEY JURADO

HITO

Αναζητώντας την απλότητα, βρίσκουμε την πολυπλοκότητα. Στο Hito, δύο φίλοι, ο Akira Yoshida [Ακίρα Γιοσίντα] και ο Chey Jurado [Τσέι Χουράδο], συνυπάρχουν, αναζητώντας κάτι τόσο απλό όσο το να ζεις. Κερδίζουν εγγύτητα και υποστήριξη αλλά ταυτόχρονα απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο.

Σάββατο 24 Ιουλίου

Δύο παραστάσεις:

ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ

ARTICULATED DYNAMICS

To έργο Articulated Dynamics της Ειρήνης Αποστολάτου είναι μια αναζήτηση των δυνατοτήτων του σώματος μέσω της μουσικής. Η ερμηνεύτρια καλείται να ξεπεράσει τα κινητικά της όρια και μας προσκαλεί να δούμε πέρα από αυτά. Το σόλο βασίζεται σε εναλλασσόμενες ποιότητες, διαφορετικές δυναμικές, αυξομειώσεις ταχυτήτων και κινητικές προκλήσεις.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ

ΚΑΘΕ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

Πώς μπορείς να βρεις τον αληθινό σου εαυτό απέναντι στους άλλους, όταν ορίζεις τον εαυτό σου μόνο μέσω των άλλων; Πώς απέχεις από την πράξη, όταν η αποχή είναι η ίδια πράξη; Πώς απελευθερώνεσαι από τη μορφή, όταν μορφές είναι ό,τι αντιλαμβάνεσαι; Η απάντηση είναι στη στιγμή· και η στιγμή πετά…

Κυριακή 25 Ιουλίου

Δύο παραστάσεις:

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

THERE IS A PLACE

Στο There Is A Place η Πετρίνα Γιαννάκου μιλά για την επιθυμία να βρίσκει κανείς μέρη στο εδώ και το τώρα, δωμάτια της μνήμης όπου το κινούμενο σώμα μπορεί να βιώνει μια σειρά από γεγονότα που διαστέλλονται στον χρόνο.

ARIAS FERNANDEZ / THE JOKERZ COMPANY

US

Με ρωτάς ποιος είμαι; … Κανείς. Δεν είμαι κανένας. Ίσως, μια απόπειρα να υπάρξω. Μια διανοητική συσκότιση κάποιου ή ίσως ένα μήνυμα για σένα, τυλιγμένο σε ένα σώμα. Κάτι που προσπαθεί να πει κάτι … Ένας μεθυσμένος της ανθρωπότητας! Ένας άλαλος τραγουδιστής, ένας αθεράπευτα μοναχικός άνθρωπος, μια χειροπιαστή σκιά, στάχτες που χορεύουν, η αντανάκλασή σου! Αυτό είμαι, μια απλή αντανάκλασή σου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

—

ELECTRIC MATTER | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων σύγχρονου χορού

16-25 Ιουλίου 2021

2 σεμινάρια & 5 masterclasses

Συνολική διάρκεια: 54 ώρες

Τοποθεσία: Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Με προτεραιότητα την υγεία όλων και στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων ασφαλείας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ δέχεται μέγιστο αριθμό 45 συμμετεχόντων.

JOS BAKER

Physicology

16-20 Ιουλίου (15 ώρες)

Η μέθοδος Physicology συνδυάζει την ανάλυση με τον πειραματισμό, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των φυσικών, ψυχολογικών και εξελικτικών αρχών που επηρεάζουν την ανθρώπινη κίνηση. Διερευνά τρόπους εμβάθυνσης στη σωματική και διανοητική κατανόηση των μηχανισμών της κίνησης και παράλληλα αναπτύσσει εργαλεία για τη διαχείριση ψυχολογικών παραγόντων που μπορούν να μας εμποδίσουν κατά τη μάθηση και τη σκηνική ερμηνεία. Στη συνέχεια αυτές οι αρχές αναπτύσσονται περαιτέρω, τόσο μέσω καθορισμένου υλικού όσο και μέσω αυτοσχεδιασμών, με στόχο τη δημιουργία χορευτικών φράσεων ολοένα και πιο πλούσιων σε λεπτομέρεια, τεχνική και σωματικότητα. Με την πρόοδο του μαθήματος δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ικανότητα του χορευτή να ερμηνεύει και στη μουσικότητα, ενώ συγχρόνως διατηρείται ένα διασκεδαστικό και γεμάτο ενέργεια πνεύμα εξερεύνησης.

LÍVIA BALÁŽOVÁ MM

Mindcross

18-20 & 22-25 Ιουλίου (21 ώρες)

Η πρακτική Mindcross της Lívia Balážová MM [Λίβια Μπαλάζοβα] έχει τρεις στόχους: την καλλιέργεια ενός παιγνιώδους τρόπου σκέψης, την ανάπτυξη πολύχρωμης φαντασίας και την ανακάλυψη του εσωτερικού μας πλάσματος. Ο παιγνιώδης νους είναι πάντα σε κατάσταση δημιουργίας και χρησιμοποιεί το παιχνίδι για να ανοίξει νέα κανάλια μάθησης και να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες μέσα από την αλληλεπίδραση, τη διαπραγμάτευση και την αναζήτηση λύσεων. Η πολύχρωμη φαντασία οδηγεί στην αυθεντική κίνηση, με την οποία εξερευνούμε το βάθος της όρασης, της ακοής, της αφής, της όσφρησης και της γεύσης του κόσμου που μας περιβάλλει αλλά και του κόσμου της φαντασίας μας. Το εσωτερικό πλάσμα γεννιέται σε ένα περιβάλλον που δεν είναι επικριτικό και που επιτρέπει στο ένστικτο να υπερισχύσει των στερεότυπων σκέψεων και κινήσεων.

Άλλες σημαντικές έννοιες της πρακτικής Mindcross είναι ο δεύτερος νους, η αναπνοή και το παιχνίδι. Ο δεύτερος νους είναι ένα σύστημα που εντοπίζεται στην κοιλιακή χώρα. Είναι η πηγή όπου γεννιέται η κίνηση. Η αναπνοή είναι επίσης καθοριστική για την ανάπτυξη της κίνησης. Διαφορετικές δυναμικές και ρυθμοί αναπνοής μπορούν να μας προσφέρουν ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων για να τροφοδοτήσουμε την ύπαρξη του εσωτερικού πλάσματος. Τέλος, το παιχνίδι ξυπνά τις οπτικές αισθήσεις και πυροδοτεί τις στρατηγικές επικοινωνίας του σώματος.

Στόχος του Mindcross είναι να κάνει το κινητικό λεξιλόγιό μας πλουσιότερο, εξάπτοντας τη φαντασία μας, αγκαλιάζοντας τη δύναμη της ομάδας και αφυπνίζοντας τις αισθήσεις μας.

AKIRA YOSHIDA

Masterclass

Up, but down, but fast, but slow, but wild, but sensitive

22 Ιουλίου (3 ώρες)

Το σεμινάριο του Akira Yoshida [Ακίρα Γιοσίντα] εστιάζει στη βαθύτερη κατανόηση της κατανομής και μεταφοράς του βάρους, στη χρήση χαλάρωσης-έντασης, στη χρήση της βαρύτητας και στον τρόπο που αυτές αλληλεπιδρούν προκειμένου να κινούμαστε αποτελεσματικά και ελεύθερα σε διαφορετικά επίπεδα πάνω από το έδαφος. Διερευνά, επίσης, τις δυνατότητες δημιουργίας και ελευθερίας που απορρέουν από τον έλεγχο του βάρους και της βαρύτητας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δίνεται έμφαση στη λειτουργία του σώματος και τους βαθμούς ελευθερίας του, ξεκινώντας από το έδαφος και συνεχίζοντας προς τα πάνω. Εξετάζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο τα λεγόμενα «κόλπα» ανάγονται σε «κινήσεις», μέσα από την προσεκτική παρατήρηση των σταδίων αυτής της μετάβασης.

CHEY JURADO

Masterclass

Sensitive Skills

23 Ιουλίου (3 ώρες)

To masterclass του Chey Jurado [Τσέι Χουράδο] εστιάζει στην κινητική μεταμόρφωση καθημερινών δραστηριοτήτων σε χορευτικούς κώδικες του breaking, του popping, των ακροβατικών και του σύγχρονου χορού, μέσα από τη χρήση του χώρου, του ρυθμού και του βάρους. Βασική επιδίωξη είναι η ελευθερία και η απλότητα για τη δημιουργία ενός σύνθετου και δύσκολου κινητικού υλικού.

ADILA OMOTOSHO / THE QDANCE COMPANY

Masterclass

24 Ιουλίου (3 ώρες)

Στο επίκεντρο του masterclass της Adila Omotoso [Αντίλα Ομοτόσο] βρίσκεται η έρευνα σχετικά με τον διαπολιτισμικό πλούτο των σύγχρονων αφρικανικών αστικών χορών (Afro), με στοιχεία του χορού Naija, του νοτιοαφρικανικού χορού Gqom και του σενεγαλέζικου Saba. Η προσέγγιση θα είναι ταυτόχρονα τεχνική αλλά και δημιουργική. Το μάθημα διερευνά την κίνηση στην πρωταρχική μορφή της, τις βασικές αρχές των αφρικανικών χορών, την ιστορία των ανθρώπων της, τη σωματική αντίληψη της κίνησης, τις δυνατότητες και τη δύναμη των χορευτών της. Το μάθημα συνοδεύεται από ηλεκτρονική και αφρικανική μουσική, με κρουστά, τραγούδια και μια γεύση από αφρικάνικες ενδυμασίες.

JOZEF FRUČEK

Masterclass

Fighting Monkey Practice – Coordinations

16-17 Ιουλίου (6 ώρες)

Το masterclass εστιάζει στην ανάπτυξη της αίσθησης του ρυθμού των χορευτών. Ο ρυθμός και ο συντονισμός της κίνησης αποτελούν τη βάση για τη νευρολογική διασύνδεση όλου του σώματος, τη βελτίωση της δομής του και την ενίσχυση της αθλητικής και εν γένει της σωματικής μας απόδοσης. Κυρίως, όμως, ρυθμός σημαίνει επικοινωνία με το σώμα μας, με άλλα σώματα και με το περιβάλλον μας. Η βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας μέσω της κίνησης και κυρίως μέσω του συντονισμού των κινήσεων είναι ο πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου. Οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν βασικά, απλά και πολύπλοκα μοτίβα κίνησης, που έχουν σχεδιαστεί για να οξύνουν την ικανότητά τους να συντονίζουν την κίνησή τους, ώστε να επικοινωνούν καλύτερα σε όλα τα επίπεδα, είτε κινούνται επί σκηνής είτε στην καθημερινότητά τους.

ΛΙΝΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ

Masterclass

Fighting Monkey Practice – From The Other Side

25 Ιουλίου (3 ώρες)

Masterclass που εστιάζει σε βασικές ιδιότητες του σώματος, όπως το βάρος, η ελαστικότητα, η δύναμη, η πυκνότητα, και στο πώς να τις χρησιμοποιήσουμε είτε σε μια απλή συνθήκη είτε σε πιο σύνθετες καταστάσεις ταχύτητας και δυναμικής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΥ

—

ΒΙΤΟΡΙΑ ΚΩΤΣΑΛΟΥ

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ (5-18 ΧΡΟΝΩΝ)

Ελευθερία

Εργαστήρι: 9-13 Ιουλίου

Παράσταση: 14 Ιουλίου | 19:00

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Η Βιτόρια Κωτσάλου πραγματοποιεί ένα εργαστήρι χορού με άξονα την έννοια της ελευθερίας. Μέσω παιχνιδιών και κινητικών οδηγιών που βοηθούν το νευρικό σύστημα να διευρύνει την ποικιλία κίνησης του σώματος, τα παιδιά εισάγονται έμμεσα στην έννοια της ελευθερίας. Τι είναι η ελευθερία και ποια η σχέση μεταξύ αντίστασης και αφοσίωσης σε αυτήν; Πώς σχετίζεται η ελευθερία της σωματικής έκφρασης με την εσωτερική ελευθερία ή την ελευθερία σκέψης; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να είμαστε ελεύθεροι, σε τι λέμε όχι για να είμαστε ελεύθεροι, τι διακινδυνεύουμε; Τι σημαίνει να έχουμε ελευθερία; Τι νιώθουν τα παιδιά για την ελευθερία και τι είδους ελευθερία ζητούν;

Το εργαστήρι είναι εμπνευσμένο από το Krumping, μια μορφή χορού δρόμου, που αναπτύχθηκε ως μέσο βαθιάς έκφρασης. Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5-18 ετών καλούνται να συμμετάσχουν στο εργαστήριο και στην παράσταση, ανεξάρτητα από την εμπειρία τους στο χορό. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε τέσσερεις ηλικιακές ομάδες: Ομάδα Α (5-6 ετών), Ομάδα Β (7-9 ετών), Ομάδα Γ (10-13 ετών) και Ομάδα Δ (14-18 ετών). Για τους νέους ηλικίας 14-18 ετών θα προηγηθεί διαδικασία ακρόασης, καθώς θα συμμετέχουν ενεργά στο εργαστήριο, βοηθώντας και στη χορογραφία των υπολοίπων ομάδων. Κατά την ακρόαση δεν θα εξεταστούν η εμπειρία ή η κινητική ικανότητα των υποψηφίων αλλά θα εκτιμηθούν, μέσα από συζήτηση, η προθυμία και η ικανότητά τους να αφοσιωθούν στη διαδικασία.

ΒΙΤΟΡΙΑ ΚΩΤΣΑΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Γιαμ!

10-11 Ιουλίου

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Ένα εργαστήριο για το παιχνίδι μεταξύ ενός μεγαλύτερου κι ενός μικρότερου σώματος. Το εργαστήριο αυτό διερευνά δυνατότητες κίνησης, παιχνίδια και επιδόσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Στοχεύει στη δημιουργία κοινού εδάφους, όπου ο γονέας και το παιδί θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να μάθουν και να αναπτυχθούν ο ένας μέσα από τον άλλο. Η από κοινού εστίαση, η δημιουργικότητα και η κινητική ελευθερία θα λειτουργήσουν ως μέσο για την ανταλλαγή αξιών, τη διασκέδαση και τη διεύρυνση των κινητικών δυνατοτήτων.

Πώς τροφοδοτούμε ο ένας τον άλλον, πώς μπορούμε να εμπνεόμαστε ο ένας από τον άλλο, να επικοινωνούμε μέσω του κινητικού νου, να διατηρούμε την αίσθηση της διασύνδεσης, να συνεχίσουμε να διασκεδάζουμε ενώ μεγαλώνουμε ως γονείς και ως παιδιά;

Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες και σε όλους όσους επιθυμούν να χορέψουν, ανεξάρτητα από προηγούμενη εμπειρία στην κίνηση ή τον χορό. Καθ’ όλη τη διάρκειά του γονείς και παιδιά καλούνται να κινηθούν, να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν μέσα σε ένα περιβάλλον μη-κριτικό, δημιουργικό και θεραπευτικό.

ΒΙΤΟΡΙΑ ΚΩΤΣΑΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 70+

15-19 Ιουλίου

Το εργαστήρι θα αγκαλιάσει το εύθραυστο σώμα και θα το εμπνεύσει να παίξει ξανά. Χρησιμοποιώντας παιχνίδια και τεχνικές της πρακτικής Fighting Monkey, θα εργαστούμε σε ομάδες και ζευγάρια για να εξελίξουμε τις κινήσεις μας και το εύρος τους, να επανα-δημιουργήσουμε μονοπάτια και να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την ικανότητά μας να ξυπνάμε τις αισθήσεις μας απολαμβάνοντας το σώμα μας εν κινήσει. Μέσω του αυτοσχεδιασμού, το εργαστήρι θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ευαισθητοποιηθούν και να ανακτήσουν πλαστικότητα και νευρο-ποικιλομορφία. Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί δίνοντας στους συμμετέχοντες τον χώρο να εκφραστούν μέσω του χορού.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΩΡΟΥΤ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 50+ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

9-13 Ιουλίου

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Η Πηνελόπη Μωρούτ συντονίζει ένα εργαστήριο κίνησης ενηλίκων, το οποίο εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές της πρακτικής Fighting Monkey Practice και, κυρίως, στη διαδικασία έξυπνης εξάσκησης και βιώσιμης γήρανσης. Πρόκειται για μια εφαρμοσμένη πρακτική ανθρώπινης ανάπτυξης μέσα από την κίνηση, την οποία ανέπτυξαν ο Jozef Fruček και η Λίντα Καπετανέα. Η πρακτική Fighting Monkey Practice διερευνά:

Τη διαδικασία της γήρανσης και τρόπους διατήρησης της υγείας των αρθρώσεων και συνολικά του μυοσκελετικού συστήματος προκειμένου να διατηρείται η κινητικότητά μας μέσα στον χρόνο. Την ανάπτυξη της ελαστικότητας του σώματος και της πλαστικότητας του εγκεφάλου μέσα από ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια κίνησης, που αποσκοπούν στη διατήρηση της νεότητας του νευρικού συστήματος. Την ανάπτυξη καλύτερου συντονισμού στο σώμα και τον ρόλο του στη μικρή και μεγάλη κλίμακα της ανθρώπινης ζωής. Την ανάπτυξη επικοινωνίας τόσο με τον εαυτό μας όσο και με το περιβάλλον μας, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας μάθησης και τη δημιουργία «ιστοριών», που μας εμπνέουν και τροφοδοτούν την όρεξή μας για ζωή.

Στο εργαστήρι Fighting Monkey Practice 50+ οι συμμετέχοντες θα παίξουν ανορθόδοξα παιχνίδια για τη βελτίωση της μνήμης, τον καλύτερο συντονισμό των κινήσεων του σώματος, την αφύπνιση των αρθρώσεων και την αναζωογόνηση του νευρικού συστήματος.

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ, ΒΙΒΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

17-19 Ιουλίου

Το εργαστήρι διεξάγεται με τη συνεργασία της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

Η χορογράφος Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη και οι χορεύτριες Ειρήνη Κουρούβανη και Βιβή Χριστοδουλοπούλου συντονίζουν ένα εργαστήριο κινητικής έκφρασης και δημιουργίας για άτομα με ή χωρίς αναπηρία, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον χορό. Το εργαστήριο έχει στόχο την εμβάθυνση των συμμετεχόντων στην προσωπική τους κίνηση και την αλληλεπίδρασή τους με τον χώρο, τον χρόνο και τους άλλους. Οι συμμετέχοντες προετοιμάζουν το σώμα τους με ένα καλό ζέσταμα και στη συνέχεια, μέσα από ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και ομαδικά παιχνίδια, εξερευνούν τον χώρο μέσα και έξω από το σώμα τους. Πειραματίζονται με στοιχεία όπως ο ρυθμός, η επανάληψη, οι παύσεις και ο συντονισμός, εστιάζοντας στις ιδιότητες που ενισχύουν την παρουσία τους στο εδώ και το τώρα. Δουλεύουν ατομικά και ομαδικά, δίνοντας χώρο στον κάθε έναν και στην κάθε μία να διαμορφώσει ένα προσωπικό κινητικό λεξιλόγιο, το οποίο θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός σωματικού διαλόγου με την ομάδα. Το εργαστήριο διερευνά το περιβάλλον που διαμορφώνουμε με το σώμα μας και τους κώδικες επικοινωνίας που χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε ώστε να λειτουργήσουμε ως ομάδα. Θέλοντας να μοιραστούν μέρος της διαδικασίας που ακολούθησαν για τη δημιουργία του έργου Re-call, οι συντονίστριες του εργαστηρίου αντλούν εργαλεία από την χορογραφική τους έρευνα και σύνθεση στρέφοντας το βλέμμα στην κίνηση και στους χώρους που δημιουργεί το σώμα.

—

27ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

www.kalamatadancefestival.gr

—

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής προπώλησης εισιτηρίων μέσω της ticketmaster.gr θα ανακοινωθεί σύντομα.

Τιμές εισιτηρίων

—

ΜΑΙΝ STAGE – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

-ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

& στο ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ στη ΣΠΑΡΤΗ

Κανονικό εισιτήριο / α΄ ζώνη: €15,00

Μειωμένο εισιτήριο / α΄ ζώνη: €12,00

Περιορισμένης ορατότητας / β΄ ζώνη: €10,00

Η έκδοση μειωμένων εισιτηρίων καθώς και η είσοδος με αυτά στο θέατρο γίνεται υποχρεωτικά με την επίδειξη του αντίστοιχου νόμιμα θεωρημένου δικαιολογητικού (φοιτητική κάρτα, κάρτα πολιτισμού, κάρτα ανεργίας, κάρτα Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, κάρτα Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού, κάρτα ΑμεΑ).

—

BLACK BOX – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Γενική είσοδος: €12,00

—

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

Γενική είσοδος: €5,00

—

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΗΡΩΕΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας, για περιορισμένο αριθμό επισκεπτών, τηρουμένων των οδηγιών και των μέτρων προστασίας του Υπουργείου Υγείας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ART WITHIN ONE

Οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση αφού προμηθευτούν δελτίο ελευθέρας εισόδου με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων και τηρουμένων των οδηγιών και των μέτρων προστασίας του Υπουργείου Υγείας.

—

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Κόστος συμμετοχής σε 2 σεμινάρια & 5 masterclasses: €350,00

Εγγραφές και πληροφορίες: [email protected]

Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο με την καταβολή του ποσού συμμετοχής.

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια έχουν ειδική έκπτωση

για όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εγγραφές και πληροφορίες: [email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

—

Το 27ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες των υγειονομικών αρχών με προτεραιότητα τη δημόσια υγεία και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινό και τους καλλιτέχνες.

Στο πλαίσιο των οδηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της εφαρμογής των μέτρων προστασίας, ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στους χώρους διεξαγωγής των παραστάσεων ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Παρακαλούμε μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

—

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

—

ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ

—

ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

PHARMA GROUP

ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

—

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛ

ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ASTIR Χ WINERY

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

AGROVIM Α.Ε.

Ο πλήρης κατάλογος χορηγών και υποστηρικτών θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη του Φεστιβάλ.

—

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Φεστιβάλ EFFE –

