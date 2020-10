του Γιώργου Χρ. Παπαχρήστου

Όπως πάντα σε κάθε μεγάλο θέμα μικρόψυχοι. Μικρόψυχοι και μίζεροι. Και αδύναμοι να αναγνωρίσουμε στον απέναντι, ότι ναι, εκείνος έχει μία πρωτοκαθεδρία. Κομματάκι, προηγείται. Γιατί έπεσε στη συγκυρία, γιατί το χειρίστηκε καλύτερα, γιατί έδειξε ωριμότητα, είχε ικανότητες και ενδεχομένως και τύχη.

Ποιος έβαλε μπροστά τη Χρυσή Αυγή, και κατάφερε πρώτα να χώσει μέσα τους ηγέτες της συμμορίας και μετά να την ξεδοντιάσει εντελώς; Ο Αντώνης Σαμαράς. Ακούστηκε κάτι από τους υπόλοιπους χθες, πολιτικούς αρχηγούς, μια λέξη, μια αναφορά, κάτι; Τίποτε δεν ακούστηκε, διότι τίποτε δεν ειπώθηκε. Και αφού δεν ειπώθηκε πώς να ακουστεί; Και όμως, αν δεν ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και από κοντά με τις νομικές του γνώσεις και την πολιτική στήριξη ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σήμερα η Χρυσή Αυγή μπορεί να ήταν ακόμη παρούσα στην πολιτική ζωή της χώρας, και ενδεχομένως και αναβαθμισμένη. Οτι αυτοί οι δύο πολιτικοί άνδρες αποφάσισαν να ορθώσουν το ανάστημά τους στη Χρυσή Αυγή, ουδείς το αναγνωρίζει. Γιατί επικρατούν στους πολιτικούς ο λαϊκισμός και η μικροψυχία. Είδος ουσιώδες εν ανεπαρκεία είναι το λεγόμενο μεγαλείο ψυχής. Οπότε πού να το βρεις…

Είδαμε και τους πολιτικούς αρχηγούς να προβαίνουν σε δηλώσεις επιδοκιμαστικές μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Εφετείου για τους συμμορίτες της Χρυσής Αυγής, και τους απολαύσαμε, Και ειδικά τον πρόεδρο Αλέξη, που ήθελε να κάνει κάπως πιο περίπλοκη τη δήλωσή του, και να μας αποδείξει πως ξέρει και καινούργιες λέξεις – λ.χ. το άγος! Το άχθος, άλλη!

Και μας μπέρδεψε αφόρητα, διότι δεν καταλάβαμε πότε μιλούσε για το άγος της δολοφονίας Φύσσα και πότε για το άχθος που φέρει η μάνα του Φύσσα, και μετά κάτι είπε και για άγχος – χάλια. Τι τα θέλεις ρε παιδάκι μου τα περίπλοκα ελληνικά; Παπαγάλισε μια δήλωση τρεις προτάσεις, και απάγγειλέ τη, να τελειώνουμε…

Τι τα θέλεις τα υπόλοιπα, γιατί ταλαιπωρείς τον εαυτό σου…

Μολότοφ

Και μέσα στο γενικό αλαλούμ, να σου και ο Βαγγέλης ο Αντώναρος, φίλος από παλιά, να τα βάζει με τον Χρυσοχοΐδη – προφανώς για τα επεισόδια που προκάλεσαν οι μπαχαλάκηδες έξω από το Εφετείο. Ο Βαγγέλης, που το τελευταίο διάστημα ερωτεύθηκε τον Τσίπρα (άλλος ένας γέρων που πέφτει θύμα της γοητείας του Τσίπρα στα γερόντια) διαβάζει μόνο ΣΥΡΙΖΑ και ακούει μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τα χθεσινά επεισόδια τα προκάλεσε η Αστυνομία η οποία λέει… επιτέθηκε απρόκλητα στους ανυποψίαστους διαδηλωτές. Ο Βαγγέλης παρότι δημοσιογράφος το πάλαι, δεν έκανε το αυτονόητο: να πάρει κάποιον συνάδελφο που ήταν εκεί, και να τον ρωτήσει «τι έγινε». Θα μάθαινε ότι οι μπαχαλάκηδες την «έπεσαν» στις αστυνομικές δυνάμεις, και ακολούθησαν τα κλασικά, κυνηγητό, δακρυγόνα, μικροφωτιές. Εξού και την πάτησε, κανονικά: επιτέθηκε στον Χρυσοχοΐδη, με την ακόλουθη ανάρτηση που βρήκε φιλόξενο όπως πάντα έδαφος προς δημοσίευση στα συριζοsites. Την παραθέτω ολόκληρη, διότι ο Βαγγέλης είναι και χιουμορίστας, ο μπαγάσας:

«Με κανονική κυβέρνηση ο Υπουργός ΠροΠο θα πήγαινε σήμερα σπίτι του.

Αλλά εδώ ο Μητσοτάκης δεν τολμάει να αγγίξει

– την Υπουργό Παιδείας που τα έχει κάνει μπάχαλο κι απειλεί μαθητές και καθηγητές

– την Υπουργό Πολιτισμού που απαξιώνει τον Ξαρχάκο

– τον Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών που κοροϊδεύει τους συνταξιούχους

– τον υφυπουργό Υγείας που μας φλομώνει καθημερινά στο ψέμα

Θα τολμήσει να αγγίξει τον αρχιΠΑΣΟΚαρο πουλαίν του;».

Τσ… τσ… τσ… «αρχιπασόκαρος», πουλέν του Μητσοτάκη, ο Χρυσοχοΐδης; Τι να πεις Βαγγέλη μου, πάει χάλασε ο κόσμος – ρώτα και τον Αλέξη, άμα σε δεχτεί…

(Παρεμπιπτόντως Βαγγέλη μου, τα αθώα ανυπεράσπιστα καλόπαιδα, στα οποία επιτέθηκαν απρόκλητα τα ΜΑΤ του… «αρχιπασόκαρου» Χρυσοχοΐδη πέταξαν στις αστυνομικές δυνάμεις περί τις 150 βόμβες μολότοφ, και κατέστρεψαν τις εξωτερικές πλευρές καμιά δεκαριά λεωφορείων της Αστυνομίας. Εντελώς… ειρηνικά, Βαγγέλη μου – ρώτα και τον μπάρμπα μου τον ψεύτη, τον Αλέξη)…

Αρχηγός

Ο Αντώναρος και ο Βαρουφάκης. Ο πρώτος ήταν σπίτι και τα έβλεπε στην τηλεόραση χωρίς να καταλαβαίνει προφανώς τι συμβαίνει, ο δεύτερος ήταν εκεί στο Εφετείο. Και αφού ήταν στο Εφετείο, είπε να παρέμβει σε άνδρα των ΜΑΤ που πετούσε δακρυγόνα, να σταματήσει να τα πετάει – διότι άμα είσαι βουλευτής μπορείς, που λέει ο λόγος, να δώσεις και δυο εντολές στα σώματα ασφαλείας. Ο αστυνομικός παρήκουσε τον Βαρουφάκη (διότι στη σχολή του τον δίδαξαν να ακούει τους ανωτέρους του, μόνο, και όχι τον κάθε τυχαίο), κάτι είπε ο Βαρουφάκης, κάτι ο αστυνομικός, στο τέλος, κατά τον «ουάου» Γιάνη με ένα «νι», το σκορ έγινε δύο-μηδέν σε βάρος του, καθότι ο αστυνομικός φέρεται ότι «ευχήθηκε» στον αρχηγό με τη γνωστή γενετήσιο πράξη, πράγμα που αντιβαίνει σε μια σειρά νόμους, αλλά και στην ηθική και τους καλούς τρόπους. Τούτου δοθέντος, ο Βαρουφάκης απευθύνθηκε στον Χρυσοχοΐδη (και αυτός!) ως ακολούθως: «Κύριε Χρυσοχοΐδη, καθαιρέστε αυτή τη στιγμή ΟΛΟΥΣ τους αξιωματικούς που ήταν υπεύθυνοι των ΜΑΤ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αν δεν το κάνετε, θα είστε ηθικός αυτουργός της δήλωσης άνδρα των ΜΑΤ, σε εμένα προσωπικά, που ισοδυναμεί με στοχοποίηση βουλευτών από την Αστυνομία».

Συνηγορώ ανεπιφύλακτα για τις καθαιρέσεις και εισηγούμαι στον Χρυσοχοΐδη να κάνει αρχηγό των ΜΑΤ τον Γιάνη με ένα «νι», να τα διοικεί αυτός!..

Γυρίσματα

Ο πρόεδρος Αλέξης τώρα από την πλευρά του, ηλιοκαμένος, άνετος και χαμογελαστός πήγε κι αυτός στο Εφετείο, προκειμένου να διαδηλώσει με τους υπόλοιπους συγκεντρωθέντες για την αναμενόμενη απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής. Ωραίος και μοιραίος, με συντρόφους γύρω γύρω, κάποια στιγμή, μοιραία στιγμή, έφτασε και η δική του ώρα να καταλάβει και αυτός ότι το χειρότερο πράγμα στον κόσμο είναι να βρεθείς αντιμέτωπος με τον όχλο.

Εκεί λοιπόν που μιλούσε αμέριμνος με κάτι συντρόφια, για την πορεία του αγώνα, να σου και του την πέφτουν κάτι νεαροί με καφέδες και νερά, χάλια τον έκαναν. Και θα έτρωγε και περισσότερα αν δεν έσπευδαν να τον προφυλάξουν οι αστυνομικοί της ασφάλειάς του, που δημιούργησαν γύρω του έναν κλοιό.

Αίσχος, και το καταδικάζω απερίφραστα αυτό που έγινε. Αλλά πώς να ξεχάσω ότι κάποτε, εκεί το 2010-2012, όλα αυτά, οι τραμπουκισμοί, οι προπηλακισμοί, οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος στελεχών του ΠΑΣΟΚ «ήταν η δίκαιη έκφραση της οργής της κοινωνίας», όπως ο ίδιος δήλωνε τότε, για να τα καλύψει πολιτικά όλα αυτά τα επαίσχυντα;

Αυτό εμείς στην εύανδρο Ηπειρο το ονομάζουμε «life has its ups and down», τουτέστιν σε ελεύθερη μετάφραση «έχει ο καιρός γυρίσματα»…

Πανδημία

Το θέμα το έθεσε πρώτος ο Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Υγείας, που χαιρέτισε μεν τη μεγάλη χθεσινή συγκέντρωση έξω από το Εφετείο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας. Και πραγματικά, έτσι όπως συγκεντρώθηκε ο κόσμος χθες, και με βάση το γεγονός ότι ελάχιστοι φορούσαν μάσκες, αλλά και να φορούσαν μικρή σημασία είχε το γεγονός λόγω της ασφυκτικής κατάστασης που δημιουργήθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λογικά ο κορωνοϊός έστησε τρελό χορό!

Φυσικά αυτό θα φανεί – αν συνέβη – τις επόμενες 4-7 ημέρες, οπότε και θα μετρηθούμε να ξέρουμε τι γίνεται με τα κρούσματα. Αλλά πραγματικά, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει από τότε που εμφανίστηκε στα μέρη μας ο κορωνοϊός.

Δεν ξέρω, αλλά ο Θεός να βάλει το χέρι του…

