Μοναδικό ταξίδι σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου -Η διαδυκτιακή εκδήλωση της Περιφέρειας για το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν 2021 (video)

Επιβλητικά βουνά, ιστορικά και γραφικά ορεινά μονοπάτια, φημισμένα ποτάμια , ατμοσφαιρικά φαράγγια, καταρράκτες που σου κόβουν την ανάσα, πεντακάθαρα νερά, αλλού ήρεμα περιτριγυρισμένα από φιλόξενους κόλπους, αλλού αγριεμένα μέσα σε συναρπαστικούς όρμους και βράχια που προκαλούν δέος! Η Πελοπόννησος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους ανθρώπους που αγαπούν την φύση και την περιπέτεια.

Ξεχωριστό το μήνυμα του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη για την εξαιρετική πρωτοβουλία της Περιφέρειας να αναδείξει την ομορφιά του τόπου σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως “Η Πελοπόννησος ανοίγει τις δικές της αγκαλιές της, λέγοντας, υποθέτω “Αll you want is Peloponnese” περιμένοντας να έρθουν οι φίλοι απο την ελλάδα και το εξωτερικό για να περάσουν όμορφα σε ένα από τα μαγευτικά μέρη της.”

Εξίσου σημαντικό το μήνυμα του Γεν. γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη ο οποίος σημείωσε ότι: “Σκοπός να έχουμε μια καλύτερη χρονιά απο την περσινή, η οποία θα έχει την παράμετρο ασφάλεια σε πρώτη προτεραιότητα. Όλη η Ελλάδα είναι συμμέτοχη σε αυτή την προσπάθεια και ειδικά η περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία έχει πάρα πολλές δυνατότητες και προοπτικές να πρωταγωνιστήσει στον τουρισμό μας.”

Ολα τα παραπάνω παρέα με τους φιλόξενους ανθρώπους μας στην Πελοπόννησο, που μας συστήνουν σε όλες αυτές τις ομορφιές με τον δικό τους μοναδικό τρόπο με πολλές ιδέες και προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να συνδυάσουμε φύση και περιπέτεια, πάντα με ασφάλεια, εξορμώντας σε κάθε γωνιά της πελοποννησιακής γης…