Μπιλ Γκέιτς: Tα 5 βιβλία που προτείνει για το φετινό καλοκαίρι

Η καθιερωμένη πλέον ετήσια λίστα του Μπιλ Γκέιτς για καλοκαιρινή ανάγνωση έχει συγκεκριμένο θέμα για το 2021: «η περίπλοκη σχέση μεταξύ ανθρωπότητας και φύσης», όπως έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του τη Δευτέρα.

«Ίσως επειδή οι ζωές όλων έχουν γίνει άνω κάτω από έναν ιό», γράφει ο Γκέιτς. «Ή ίσως επειδή έχω περάσει τους τελευταίους δύο μήνες μιλώντας για το τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή. Όποιος και αν είναι ο λόγος, τα περισσότερα βιβλία στη λίστα φέτος αναφέρονται σε αυτό που συμβαίνει όταν οι άνθρωποι έρχονται σε σύγκρουση με τον κόσμο γύρω τους», τονίζει ο δισεκατομμυριούχος.

«Έχω συμπεριλάβει μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές προσπαθούν να ανατρέψουν τις ζημιές που προκαλούν οι άνθρωποι στον πλανήτη, μια βαθιά κατάδυση σχετικά με το πώς το σώμα σάς προστατεύει από μικροσκοπικούς ‘εισβολείς’, ένα σημείωμα ενός προέδρου που αντιμετωπίζει τις συνέπειες από μια πετρελαιοκηλίδα και ένα μυθιστόρημα για μια ομάδα απλών ανθρώπων που αγωνίζονται να σώσουν τα δέντρα. (Υπάρχει επίσης μια συναρπαστική ματιά στην πτώση μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών της Αμερικής)».

Εδώ είναι τα πέντε βιβλία που προτείνει ο Γκέιτς για θερινή ανάγνωση

‘Under a White Sky: The Nature of the Future’ – Elizabeth Kolbert

Η συγγραφέας Elizabeth Kolbert έχει κερδίσει βραβείο Pulitzer και αυτό είναι το τρίτο βιβλίο της μετά το Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature and Climate Change and The Sixth Extinction. Με αυτό το βιβλίο, η Kolbert ρίχνει μια ματιά στο κατά πόσον οι ανθρώπινες καινοτομίες μπορούν να είναι η σωτηρία για τον πλανήτη που οι ίδιες έχουν καταστρέψει.

Η Kolbert εξετάζει θέματα όπως τη διάσωση των κοραλλιογενών υφάλων, την επεξεργασία γονιδίων και τη γεωμηχανική, η οποία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση προσωρινών αλλαγών στην ατμόσφαιρα ή τους ωκεανούς, προκειμένου να ελέγξει τη θερμοκρασία της γης.

«Χαίρομαι που οι έξυπνοι συγγραφείς όπως η Elizabeth μας υπενθυμίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν όταν προσπαθούμε να παρέμβουμε στη φύση. Μακάρι να είχε εξερευνήσει επίσης αν αξίζει να παίρνονται αυτά τα ρίσκα ή ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις», γράφει ο Γκέιτς στην κριτική του για το βιβλίο.

A Promised Land’ – Barack Obama

Ο Γκέιτς θαυμάζει τα απομνημονεύματα του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

«Πρέπει να είσαι ένα αρκετά ευσυνείδητο άτομο για να γράψεις μια ειλικρινή αυτοβιογραφία – κάτι για το οποίο οι πολιτικοί δεν φημίζονται. Ευτυχώς, ο Πρόεδρος Ομπάμα δεν συμπαθεί τους περισσότερους πολιτικούς», γράφει ο Γκέιτς στην κριτική του. «Το Promised Land είναι ένα αναζωογονητικά ειλικρινές βιβλίο. Δεν προσπαθεί να πουλήσει τον εαυτό του στον κόσμο ή να ισχυριστεί ότι δεν έκανε λάθη. Είναι μια καταπληκτική ανάγνωση, ανεξάρτητα από τα πολιτικά σας πιστεύω».

Ο α΄τόμος διηγείται τη ζωή του Ομπάμα μέσω της επιχείρησης του 2011 που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ο δεύτερος τόμος έρχεται…

‘Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric’ – Thomas Gryta και Ted Mann

«Η General Electric είναι μια μυθική εταιρεία», γράφει ο Γκέιτς. «Όταν η GE άρχισε να χρησιμοποιεί το λογισμικό της Microsoft τον πρώτο καιρό, αυτό μας έδωσε μια τεράστια ώθηση στην αγορά».

Στη λίστα του Γκέιτς, το “Lights Out” ρίχνει μια ματιά στην πτώση της General Electric, όπως την αποτύπωσαν οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal, Thomas Gryta και Ted Mann.

«Ένα από τα μεγαλύτερα εμφανή πλεονεκτήματα της General Electric ήταν στην πραγματικότητα μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της», γράφει ο Γκέιτς. «Για πολλά χρόνια, οι επενδυτές αγαπούσαν την μετοχή της GE, επειδή η ομάδα management της GE» έφτιαχνε τους αριθμούς», δηλαδή, η εταιρεία αποκόμισε υψηλά κέρδη ανά μετοχή τουλάχιστον τόσο μεγάλα όσο αυτά που προέβλεπαν οι αναλυτές της Wall Street.

Αλλά υπήρχε ένα μειονέκτημα. «Αποδεικνύεται ότι η κουλτούρα του αριθμού με κάθε κόστος προκάλεσε «θέατρο επιτυχίας» και «διαφυγόντα κέρδη», γράφει ο Γκέιτς.

‘The Overstory’ – Richard Powers

Το “The Overstory”, το οποίο κέρδισε το βραβείο Pulitzer το 2019 στη μυθοπλασία, είναι μια ωδή στα δέντρα με εννέα ιστορίες χαρακτήρων των οποίων η ζωή επηρεάζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

«Το βιβλίο με έκανε να θέλω να μάθω περισσότερα για τα δέντρα», γράφει ο Γκέιτς στην κριτική του. Δεν χρειάζεστε ειδικές γνώσεις για να παρακολουθήσετε την ιστορία, αλλά μoυ δημιούργησε μεγάλη περιέργεια το θέμα. Υπάρχει μια ορισμένη κομψότητα στο πώς τα δέντρα ταιριάζουν στα οικοσυστήματά τους. Είναι εκπληκτικό που ζουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα – το παλαιότερο δέντρο στον κόσμο είναι άνω των 4.800 ετών! – παρά το γεγονός ότι είναι στάσιμο».

‘An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives’ – Matt Richtel

Γραμμένο από τον βραβευμένο με Pulitzer δημοσιογράφο των New York Times, Matt Richtel, το «An Elegant Defense» είναι ένα βιβλίο για το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Γράφτηκε και δημοσιεύτηκε πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, αλλά παρέχει καλό πλαίσιο για την κατανόησή του, λέει ο Γκέιτς.

Ο Richtel αφηγείται την ιστορία του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω «των ιστοριών τεσσάρων πραγματικών ανθρώπων των οποίων οι προκλήσεις για την υγεία απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά και τα σφάλματα του ανοσοποιητικού συστήματος», γράφει ο Γκέιτς.

«Η πιο οδυνηρή από αυτές είναι η ιστορία του πραγματικού φίλου του Richtel, Jason Greenstein, ενός ταξιδιώτη πωλητή που διαγνώστηκε με λέμφωμα του Χόντκιν», λέει. Ο Γκέιτς επισημαίνει ότι είναι η ίδια ασθένεια που σκότωσε τον συνιδρυτή της Microsoft και φίλο του, Paul Allen το 2018.

Εκτός από την περιγραφή των ιστοριών των «παρατυπιών» του ανοσοποιητικού συστήματος, ο Richtel εξηγεί επίσης πώς λειτουργούν ορισμένες θεραπείες.

www.newmoney.gr