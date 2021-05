Μόνο τρία θετικά αποτελέσματα self tests στα σχολεία όλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (video)

Μόνο δύο θετικά αποτελέσματα προέκυψαν από τα self tests στα οποία υπεβλήθησαν οι μαθητές στα σχολεία ολόκληρης της Πελοποννήσου και ένα εκπαιδευτικού, με την επιστροφή στα θρανία πραγματοποιείται με τον καλύτερο τρόπο, όπως δήλωσε παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best με τον Θέμη Κανελλόπουλο, ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Δημήτρης Οικονομόπουλος. Ο κ. Οικονομόπουλος υπενθύμισε στους γονείς πως πρέπει μέχρι την Τετάρτη να προμηθευτούν δύο self tests για την ερχόμενη Πέμπτη και τη Δευτέρα και επεσήμανε την ανάγκη τήρησης των μέτρων. Χαρακτηριστικά ήταν όσα ανέφερε για την καλή κατάσταση των υποδομών, καθώς επίσης και για τις εξετάσεις που δε θα γίνουν φέτος λόγω των συνθηκών, όπως και για τις Πανελλαδικές, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 14 Ιουνίου.