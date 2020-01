Ξεκινά η αθλητική και τουριστική σεζόν στη Μεσσηνία με το 4ο Messinia Pro-Am στην Costa Navarino – Τα ηχηρά ονόματα που θα λάβουν μέρος

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για την έναρξη του 4ου ετήσιου διεθνούς τουρνουά γκολφ της Costa Navarino. Το Messinia Pro-Am θα λάβει χώρα από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου στα βραβευμένα γήπεδα The Dunes Course και The Bay Course κηρύσσοντας με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη της αθλητικής και τουριστικής σεζόν στη Μεσσηνία.

Στο φετινό ρόστερ των συμμετεχόντων, το οποίο είναι μεγαλύτερο από ποτέ, ξεχωρίζει μεταξύ άλλων, η συμμετοχή του Γερμανού τερματοφύλακα-θρύλου Sepp Maier, ο οποίος θα τιμήσει τη διοργάνωση με την παρουσία του, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις για το τουρνουά είναι πλέον ελάχιστες.

Έχοντας στο ενεργητικό του τρία Ευρωπαϊκά Κύπελλα με τη Μπάγερν Μονάχου, ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ο 75χρονος Maier παραμένει ένας ιδιαίτερα μάχιμος και επιδέξιος γκολφέρ. Ως ερασιτέχνης, θα αγωνιστεί για μια σειρά τιμητικών βραβεύσεων, ενώ οι επαγγελματίες αθλητές του τουρνουά θα αναμετρηθούν για το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ, διεκδικώντας τον τίτλο από τον περσινό νικητή, Alessandro Tadini.

To “παρών” στο Messinia Pro-Am θα δώσει και ο παγκοσμίως καταξιωμένος αρχιτέκτονας γηπέδων γκολφ, Robert Trent Jones Jr. ο οποίος έχει σχεδιάσει πάνω από 300 γήπεδα σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ την υπογραφή του φέρει και το The Bay Course της Costa Navarino.

Οι συμμετέχοντες γκολφέρ και οι καλεσμένοι τους θα φιλοξενηθούν στο πολυβραβευμένο The Westin Resort Costa Navarino απολαμβάνοντας το απαράμιλλο φυσικό τοπίο, με μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος.

Η δράση ξεκινά την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου με την επίσημη προπόνηση για την κάθε ομάδα, ενώ το τουρνουά θα αρχίσει με τον πρώτο αγωνιστικό γύρο, την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, για να ακολουθήσουν ο δεύτερος και ο τελικός, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα.

Παράλληλα με την αγωνιστική δράση, το Messinia Pro-Am περιλαμβάνει κοινωνικές εκδηλώσεις που συμπληρώνουν το ξεχωριστό αυτό τετραήμερο. Στη φετινή διοργάνωση, οι συμμετέχοντες θα παραβρεθούν σε μια βραδιά “Speakeasy” αλλά και στην εκδήλωση “Let’s Roll” που θα περιλαμβάνει, έναν φιλανθρωπικό αγώνα μπόουλινγκ για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS, με τίτλο “A good cause to strike”. Το Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των βραβείων, η οποία θα ολοκληρωθεί με μια μεξικάνικη… “La Fiesta”.