Οι διαιτητές σε Α και Α1 Τοπική κατηγορία

Α Κατηγορία (7η αγωνιστική)
Σάββατο 31/10/20, 15:00
- ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ: ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ – ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ.
- ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ: Α.Ε. ΜΑΝΗΣ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
- ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ.
Κυριακή 01/11/20 15:00:
- ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ: Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ.
- ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ: ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΚΑΥΚΑΣ Α., ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ.
- ΓΗΠΕΔΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ – Α.Ε. ΑΒΙΑΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ.
- ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ – ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ
ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
- ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ: Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ
ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – (5η αγωνιστική)
Σάββατο 31/10/20, 15:00
- ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΦΑΡΩΝ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ – Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ
ΚΑΥΚΑΣ Α., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
- ΓΗΠΕΔΟ ΔΩΡΙΟΥ: Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ – ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ.
Κυριακή 01/11/20 15:00:
- ΔΗΜ. ΚΤΕΛ ‘ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ’: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΓΙΑΛΛΙΚΑΡΗΣ Δ.
- ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΘΩΝΗΣ: ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ – ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Λ., ΜΑΛΑΠΑΝΗ Σ.
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ: ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ.
18:00:
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ: ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ
ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ.