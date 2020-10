«Οσμή» lockdown σε όλη την Ευρώπη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία, τι σημαίνει το νυχτερινό απαγορευτικό για την αγορά στην Ελλάδα

Ένα βαρύ πέπλο αβεβαιότητας σκεπάζει τη μία μετά την άλλη τις χώρες της Ευρώπης και η αντίδραση απέναντι στη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων του κορωνοϊού είναι σχεδόν κοινή: περιορισμοί στις μετακινήσεις, «ρολά» σε βραδινές δραστηριότητες, ακόμα και lockdown, όπως στην περίπτωση της Ιρλανδίας ή και της Ολλανδίας.

Η απόφαση -όπως προκύπτει από τις κινήσεις της τελευταίας εβδομάδας- είναι να ανακοπεί τώρα το κύμα της πανδημίας, με την προσδοκία ότι ο Δεκέμβριος των Χριστουγέννων θα επιτρέψει μια κάποια σχετική χαλάρωση, χωρίς ωστόσο τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι με το μέρος των κυβερνήσεων. Ήδη διεθνείς οργανισμοί επικαιροποιούν επί τα χείρω τις προβλέψεις τους για την ευρωπαϊκή ύφεση, ενώ αναμένεται η αντίδραση της Κομισιόν τον Νοέμβριο, η οποία στις Φθινοπωρινές Προβλέψεις θα πρέπει να «ζυγίσει» την ελαφρώς βελτιωμένη εικόνα του γ’ τριμήνου, με την «επίθεση» του κορωνοϊού στο δ’ τρίμηνο του έτους.

Εκπνέει η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Στην Ελλάδα η απόφαση είναι ότι θα εξαντληθούν τα περιοριστικά μέτρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί το καθολικό lockdown. Ωστόσο, ακόμα και τα τοπικά lockdown, καθώς και οι απαγορεύσεις στην λειτουργία των καταστημάτων αλλά και στις μετακινήσεις, επιβαρύνουν το κλίμα στην αγορά. Η εστίαση, για παράδειγμα, που πρέπει να κατεβάζει ρολά τα μεσάνυχτα, βλέπει το ωράριό της να «ψαλιδίζεται» εκ νέου, καθώς το απαγορευτικό στην κυκλοφορία μετά τις 00:30 περιορίζει τις επιλογές του κόσμου.

Επίσης, τα περίπτερα, που επανήλθαν στο πρότερο ωράριο μετά τα μεσάνυχτα, ουσιαστικά δεν έχουν αντικείμενο, αφού ο τζίρος τους εκ των πραγμάτων μηδενίζεται λόγω του απαγορευτικού στην κυκλοφορία. Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και τα ταξί, καθώς οι μεταμεσονύχτιες μετακινήσεις ουσιαστικά εκμηδενίζονται.

Το οικονομικό επιτελείο έχει αποφασίσει να προσαρμόσει αναλόγως τα υφιστάμενα «εργαλεία», έτσι ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις. Σήμερα, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων άντλησης ρευστού μέσω επιστρεπτέας προκαταβολής και είναι πιθανόν ο κατάλογος να φτάσει στις 100.000 επιχειρήσεις. Ήδη, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την δ’ φάση, όπου πάνω από 300- 400 εκατ. Ευρώ θα δοθούν ως επιχορηγήσεις, δηλαδή ως μη επιστρεπτέα προκαταβολή.

Ολα δείχνουν υποχρεωτική μείωση ενοικίου 40%

Πιο κοντά έρχεται και η επαναφορά του μέτρου της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου κατά 40%, αφού πέρα από την απροθυμία των ιδιοκτητών, όσες Περιφέρειες μπαίνουν σε βαθύ «κόκκινο», δηλαδή σε επίπεδο «4», αυτομάτως εκεί ενεργοποιείται το σχετικό μέτρο. Το «κούρεμα» δεν περιορίζεται στην επαγγελματική στέγη, αλλά καλύπτει κύρια και φοιτητική κατοικία.

Επιπλέον, με Υπουργική Απόφαση, επεκτάθηκε η «ομπρέλα» των αναστολών συμβάσεων και για τον Οκτώβριο, με κάλυψη εισφορών και καταβολή αποζημίωσης 534 ευρώ στους εργαζόμενους είτε των επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές λόγω κυβερνητικής απόφασης είτε πλήττονται. Ο κατάλογος των πληττόμενων δραστηριοτήτων είναι μακρύς, αν και υπάρχουν ενστάσεις για την απουσία του πυρήνα του λιανεμπορίου.

Οι ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Οκτώβριο

*Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων τους

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών

46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών

46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.71.71.27 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής)

47.71.71.34 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά

52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά

52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Aλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02 Δραστηριότητες μουσείων

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)

96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

