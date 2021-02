“Παραθυράκι” Γεωργιάδη: Διερευνάται το άνοιγμα το ανθοπωλείων στις 14 Φεβρουαρίου

“Σε όλες τις σχετικές συζητήσεις έχω ψηφίσει να μην απαγορευτεί το κυνήγι και το ψάρεμα” διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό realfm και απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σχετικά με τους φόρους και τις άδειες που έχουν πληρώσει όσοι ασχολούνται δήλωσε “από την ώρα που το κράτος σου ζήτησε χρήματα για να σου παράσχει μια άδεια και το κράτος σε εμπόδισε να ασκήσεις την άδεια σου, έχει ευθύνη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να ρυθμιστεί. Εμένα μου αρέσει τα κράτη να έχουν τα ίδια, συνέπεια. Όταν το κράτος απαιτεί από τον πολίτη να είναι ο πολίτης συνεπής στις υποχρεώσεις του προς αυτό, πρέπει και το κράτος να είναι συνεπές προς τις υποχρεώσεις και κινήσεις προς τον πολίτη. Αυτός είναι ο βασικός τρόπος για να οικοδομείται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη. Υπό αυτή την έννοια το κράτος έχει κάνει ένα φάουλ και πρέπει να δούμε πώς θα ρυθμιστεί”.

Το take away

Για την κριτική που ασκήθηκε το Σάββατο σχετικά με τη λειτουργία του take away ο υπουργός είπε: “Είμαι δεκτικός στην κριτική όταν φταίμε. Όταν η επιτροπή τελειώνει στις 19:30 και έρχεται ένα κατεβατό ρυθμίσεων μέχρι τις 12 το βράδυ, δεν είναι λογικό να υπάρξει τέτοιου είδους δυσαρμονία αν αυτές οι προτάσεις έχουν πολλές δυσκολίες πρακτικές; Λέτε να αποφάσισα εγώ ο υπουργός Ανάπτυξης να κλείσω το take away; Εγώ ζητώ να ανοίξουν. Μας ήρθε μια απόφαση, έπρεπε να δούμε πώς θα την εκτελέσουμε, διαπιστώσαμε στο υπουργείο το πρακτικά ανεφάρμοστο αυτής της απόφασης και πήραμε πάνω μας την απόφαση να το ακυρώσαμε. Αν αφήναμε ανοιχτούς τους φούρνους και κλείναμε το take away θα ήταν σαν να λέγαμε ότι κάποιος μπορεί να πάει να πάρει τυρόπιτα αλλά όχι σε οποιαδήποτε άλλη αλυσίδα. Δεν γίνεται αυτό, να έχεις παράλογες αποφάσεις. Όταν διαπιστώσαμε ότι θα φέρναμε αναστάτωση στην αγορά, για να είμαι δίκαιος η απόφαση για το take away έγκειται στον φόβο του συνωστισμού μπροστά στα καταστήματα, κι αυτό είναι κάτι πραγματικό. Δεν πρέπει να υπάρχει συνωστισμός, είναι πρόβλημα, αλλά και το να καταργείς το take away δεν γίνεται. Μας πήρε περίπου τρεις ώρες για να καταλήξουμε ότι δεν γίνεται, δεν το θεωρώ και καταστροφικό, ούτε βγήκε κάποια απόφαση που προκάλεσε σε κάποιον ζημία. Προκάλεσε μια επικοινωνιακή αντάρα, το δέχομαι”.

Η κυβέρνηση έχει πάντα την τελική απόφαση

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: “Η κυβέρνηση έχει πάντα την τελική απόφαση, η επιτροπή εισηγείται. Δεν μπορεί πάντα ότι εισηγούνται, να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν μπορεί να ξέρει καθένας πώς λειτουργεί η αγορά. Δεν κατηγορώ την επιτροπή, να μην παρεξηγηθώ. Χρειάζεται μια συνεννόηση. Η επιτροπή κάνει πολύ καλά την δουλειά της και οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ κουρασμένοι, τους έχουν ανατεθεί πολλές ευθύνες, είχαν μια μαραθώνια συνεδρίαση την Παρασκευή”.

Για το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ικαρία

Σχετικά με το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ικαρία και την κριτική για το τραπέζι στο μπαλκόνι του σπιτιού του βουλευτή της ΝΔ, κ. Στεφανάδη, ο υπουργός σχολίασε αναφέροντας τα εξής: “όπως παρουσιάστηκαν οι φωτογραφίες, προφανώς δημιουργούν μια εσφαλμένη εντύπωση και δικαίως ο κόσμος εξέφρασε την αγανάκτησή του. Στην πραγματικότητα, ο κ. πρωθυπουργός και όλοι όσοι τον περιστυχίζουν αναγκαστικά κάνουν ασταμάτητα τεστ, έχουν φτάσει στο σπίτι του τοπικού βουλευτή και κάθονται σε τραπέζι για πολύ λίγα λεπτά. Προφανώς μαζεύτηκε λίγο παραπάνω κόσμος από την φρουρά του, που κάνουν το τεστ επίσης, και δημιουργείται αυτή η εντύπωση. Είναι βέβαιο ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν τηρηθεί.

Ήταν μια εσφαλμένη εικόνα, το υγειονομικό πρωτόκολλο τηρήθηκε. Ήταν σε ένα μπαλκόνι, με ανοιχτό χώρο και υπενθυμίζω ότι ο διοργανωτής αυτής της προσκλήσεως, ο κ. Στεφανάδης είναι ο ίδιος γιατρός και μαχητής κατά του Covid και την περασμένη εβδομάδα έπαιρνε τα εύσημα για την μελέτη του για την κολχικίνη”.

Ο ίδιος συμπλήρωσε: “Αυτό το λέω για τον κόσμο που αγανακτεί και που έχουμε λόγο σε αυτόν να εξηγήσουμε και να διορθώσουμε τα σφάλματά μας, δεν το λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα. Δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να κάνει τη χθεσινή του ανάρτηση, όταν είχε βγει στο δελτίο της κ. Ζαχαρέα για τον κ. Πολάκη και είχε πει το περίφημο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί ο κ. Πολάκης είχε κάνει το τεστ, σε κλειστό χώρο με οκτώ άγνωστα άτομα και να σκανδαλίζεται που ο κ. πρωθυπουργός που έχει κάνει το εμβόλιο και η φρουρά του, που έχουν κάνει όλοι το τεστ, και ο γιατρός Στεφανάδης είναι από τους επικεφαλής της μάχης για τον COVID, δεν ξέρουν πώς κολλάει ο ιός. Δεν γίνονται και τα δύο κ. Τσίπρα. Ως προς τον κόσμο λέω ότι ήταν εσφαλμένο και δημιούργησε εντυπώσεις, ως προς τον κ. Τσίπρα ότι δεν δέχομαι την υποκρισία”.

Για το ίδιο θέμα συνέχισε: “Οι οκτώ που ήταν στο τραπέζι του κ. Πολάκη τότε σε κλειστό χώρο, δεν είχαν κάνει το τεστ. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο περιστατικό” διευκρίνισε.

“Αδικείται το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ικαρία, ο οποίος και καλώς πήγε στην Ικαρία και πηγαίνει και θα πάει παντού. Η Ικαρία μου αρέσει ως συμβολισμός γιατί είναι μια περιοχή μακριά, δεν μπορεί κανείς να πει ότι πάει για λόγους ψηφοθηρίας δεδομένου ότι στην Ικαρία η ΝΔ ήρθε τρίτη, δείχνει ότι ο Μητσοτάκης είναι ακομπλεξάριστος και πάει σε μια περιοχή ακριτική για να δείξει ότι ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για όλους και ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αδικήθηκε το ταξίδι από την φωτογραφία” ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Aνθοπωλεία

Σχετικά με τα ανθοπωλεία ο υπουργός είπε: “…Την επόμενη Κυριακή είναι 14 Φεβρουαρίου. Και είναι λογικό το αίτημα των ανθοπωλών ότι αυτή είναι η καλύτερή τους ημέρα κάθε χρόνο. Θα έχω ένα zoom με τους εκπροσώπους των ανθοπωλών, θα δω τι μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι σήμερα. Θέλω να αγωνιστώ τις επόμενες ημέρες για να βρω μια λύση για να μπορέσουν να κάνουν την δουλειά τους. Με απασχολεί να μην πάθουν ζημία και ενδιαφέρομαι για κάθε κλάδο. Είμαστε στη Δευτέρα, πρέπει να δούμε τα κρούσματα τις επόμενες ημέρες να δούμε πού βρισκόμαστε, εάν τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο μπορεί να πετύχουμε μια πιο λογική απόφαση για τους ανθοπώλες”.

Στη συνέχεια ο υπουργός έγραψε στο twitter ότι πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Σύλλογο Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής και “στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα προβλήματα του κλάδου λόγω της πανδημίας και τα μέτρα στήριξής του”.

thetoc.gr