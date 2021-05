Πρέσβης της Βρετανίας: Γιατί είμαστε διστακτικοί με τον τουρισμό στην Ελλάδα

Την ελπίδα ότι οι ελληνικοί προορισμοί θα περάσουν σύντομα στην «πράσινη» λίστα των ταξιδιωτικών συστάσεων της βρετανικής κυβέρνησης, «καθώς θα βελτιώνεται η επιδημιολογική τους εικόνα», εκφράζει η πρέσβης της Βρετανίας Kate Smith. Μιλώντας στην «Καθημερινή της Κυριακής», εξηγεί ότι οι βρετανικές αρχές ανησυχούν για την εισαγωγή μεταλλάξεων του ιού στη χώρα τους, αφήνει ανοιχτό παράθυρο για πιθανή απελευθέρωση των συστάσεων σε επιλεγμένα ελληνικά νησιά, και δηλώνει αισιόδοξη για «γρήγορη και εντυπωσιακή» ανάκαμψη του τουρισμού.

Είστε αισιόδοξη για το φετινό καλοκαίρι;

Όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν θα είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι ούτε καλοκαίρι του 2020. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα αλλά τα σημάδια είναι πολύ ελπιδοφόρα. Τα καταφέραμε με το ταχύ και επιτυχές πρόγραμμα εμβολιασμού, την κλίμακα των τεστ, τις προσωπικές θυσίες και την πειθαρχεία. Οι προσεγγίσεις της βρετανικής και της ελληνικής κυβέρνησης είναι, κατά την άποψή μου, ευθυγραμμισμένες: δεν ρισκάρουν να υπονομεύσουν την επιτυχία που διασφαλίστηκε με τόσες δυσκολίες.

Αρκετές βρετανικές επιχειρήσεις, όπως αεροπορικές και ταξιδιωτικά γραφεία επικρίνουν έντονα τις πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της βρετανικής κυβέρνησης κατά των διεθνών ταξιδιών. Υπάρχει λοιπόν τέτοια οδηγία;

Ως τις 17 Μαΐου ίσχυε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τους Βρετανούς πολίτες, η οποία τώρα έχει αρθεί. Η στρατηγική της βρετανικής κυβέρνησης είναι να καταστήσει δυνατή τη σταδιακή επανεκκίνηση των διεθνών μετακινήσεων πάντα προστατεύοντας τη δημόσια υγεία. Επομένως, παρότι τα ταξίδια πλέον επιτρέπονται, υπάρχει σύσταση της βρετανικής κυβέρνησης προς τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια αναψυχής σε προορισμούς που συμπεριλαμβάνονται στην Πορτοκαλί και στην Κόκκινη λίστα κρατών. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να περιορίσουμε τον συνεχιζόμενο και σημαντικό ακόμη κίνδυνο. Για τις βρετανικές αρχές υπάρχει κίνδυνος από τις μεταλλάξεις του ιού που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και που ενδέχεται να φτάσουν ως τη Βρετανία ως αποτέλεσμα των διεθνών μετακινήσεων. Γι’ αυτό το λόγο μεταξύ άλλων, ο αριθμός των κρατών της Πράσινης Λίστας, όπου δηλαδή ο κίνδυνος μεταλλάξεων είναι μικρότερος, είναι πολύ περιορισμένος. Πολλοί δημοφιλείς στους Βρετανούς τουριστικοί προορισμοί, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Κύπρος και βεβαίως η Ελλάδα, βρίσκονται στην Πορτοκαλί λίστα. Ελπίζουμε ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς τους προορισμούς μπορούν να περάσουν στην Πράσινη λίστα καθώς θα βελτιώνεται η επιδημιολογική τους εικόνα.

Τι ισχύει σήμερα για τους Βρετανούς που θέλουν να έρθουν Ελλάδα και πότε αναμένεται να αναθεωρηθεί το καθεστώς αυτό;

Επιτρέψτε μου πρώτα να εξηγήσω σύντομα πως λειτουργεί το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη για την κατάταξη των ταξιδιωτικών προορισμών. Οι υπουργοί αποφασίζουν ποιες χώρες θα κατατάξουν στην Πράσινη, Πορτοκαλί και Κόκκινη κατηγορία βάσει της αξιολόγησης κινδύνου που συντάσσει η επιτροπή των ειδικών στο Ενιαίο Κέντρο Βιοασφάλειας (Joint Biosecurity Centre). Οι χώρες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον κίνδυνο δημόσιας υγείας. Στα κριτήρια αυτής της αξιολόγησης περιλαμβάνονται τα εξής: ο γενικός κίνδυνος μετάδοσης του COVID-19, o κίνδυνος μετάδοσης συγκεκριμένων μεταλλάξεων και η ικανότητα γενωμικής μελέτης, η δυνατότητα, δηλαδή, ταυτοποίησης μεταλλάξεων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα αναθεωρούνται πάντα με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία και σε τακτική βάση: 28 Ιουνίου, 31 Ιουλίου και 1 Οκτωβρίου. Επιπροσθέτως, το Ενιαίο Κέντρο Βιοασφάλειας έχει αρχίσει με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία να εξετάζει μεμονωμένους νησιωτικούς προορισμούς που αποτελούν σημαντικούς προορισμούς για τους Βρετανούς τουρίστες. Η βασική αρχή που διέπει το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη είναι η δημόσια υγεία στη Βρετανία σε σχέση με τους Βρετανούς που επιστρέφουν στη χώρα από το εξωτερικό. Η Ταξιδιωτική Οδηγία είναι κάτι διαφορετικό καθώς αναφέρεται σε κινδύνους στους οποίους τυχόν θα εκτεθούν οι Βρετανοί πολίτες στο εξωτερικό. Γι’ αυτό και υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των δυο συστημάτων.

Μπορείτε να μας διευκρινίσετε περαιτέρω την διαδικασία για την επιστροφή από εδώ στην Βρετανία;

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στην Πορτοκαλί λίστα. Όσοι φτάνουν στη Βρετανία από την Ελλάδα, χρειάζεται να προσκομίσουν την κάρτα PLF και αποδεικτικό αρνητικού μοριακού τεστ πριν την αναχώρησή τους. Επιπλέον θα πρέπει να απομονωθούν στο σπίτι τους για 10 ημέρες και να κάνουν δυο ακόμα μοριακά τεστ, τη δεύτερη και όγδοη μέρα μετά την άφιξή τους. Εναλλακτικά μπορούν να κάνουν ένα μοριακό τεστ την 5η μέρα και αν είναι αρνητικό να εξαιρεθούν της περαιτέρω καραντίνας. Καταλαβαίνω απολύτως ότι είναι μια απαιτητική αλλά απαραίτητη διαδικασία, σχεδιασμένη με επιμέλεια ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιστεύετε ότι η ανάκαμψη των τουριστικών ροών σε προ κρίσης επίπεδα θα αργήσει;

Πολύ αμφιβάλλω. Οι φετινές κρατήσεις αλλά και οι κρατήσεις του «κανονικού» 2019 (3,6 εκατομμύρια) δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι σταθερός και αγαπημένος προορισμός για τους Βρετανούς. «All You Need is Greece» είναι σίγουρα ένα μήνυμα που ασπάζονται πολλοί από τους συμπατριώτες μου – και εγώ βεβαίως. Το γνωστό ελληνικό «πακέτο», υπέροχο κλίμα, φαγητό και ποτό, μοναδικό τοπίο με ήλιο και θάλασσα είναι πολύ οικείο εδώ και δεκαετίες. Προσφάτως, οι Βρετανοί τουρίστες έχουν αρχίσει να απολαμβάνουν και εναλλακτικές προτάσεις που προσφέρει πλέον η Ελλάδα, ορειβασία, ποδήλατο, νέα θαλάσσια σπορ, διαδρομές πολιτισμού. Κι όλα αυτά πάνω στους βαθείς, ιστορικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς δεσμούς που κάνουν την Ελλάδα έναν ιδιαίτερα αγαπημένο προορισμό. Βεβαίως, ακόμα πολλά εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας και η προσέγγισή μας πρέπει πάντα να βασίζεται στην επιστήμη. Όμως, εάν τα πράγματα συνεχίσουν να κινούνται στη σημερινή θετική κατεύθυνση, πιστεύω ότι η ανάκαμψη του τουρισμού θα είναι γρήγορη και εντυπωσιακή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις καλές σχέσεις που απολαμβάνουν οι δύο χώρες, αλλά και τις συνέπειες μετά το Brexit, ανησυχείτε ότι οι ταξιδιωτικές ροές θα επηρεαστούν μακροπροθεσμα;

Θα σας έλεγα ότι οι σχέσεις μας δεν είναι απλώς καλές, είναι άριστες. Είναι στενές, έχουν ιστορικό βάθος και είναι σημαντικές και για τους δυο. Οι δεσμοί ανάμεσα στους ανθρώπους έχουν παίξει κομβικό ρόλο στη σφυρηλάτησή τους. Οι Βρετανοί κρατούν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά τους για την Ελλάδα και δεν είναι μόνο οι τουρίστες που έρχονται και ξανάρχονται. Είναι και οι χιλιάδες βρετανοί πολίτες που έκαναν την Ελλάδα δεύτερο σπίτι τους και για τους οποίους η Ελληνική Κυβέρνηση έχει επιδείξει μια εξαιρετικά εποικοδομητική και γενναιόδωρη στάση. Παρομοίως, χιλιάδες Έλληνες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στην κορυφαία ποιότητα της βρετανικής εκπαίδευσης και χιλιάδες επέλεξαν να μείνουν στη Βρετανία μετά το πέρας των σπουδών τους. Εξάλλου το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μια εξαιρετικά δημοφιλής βάση για Έλληνες επιχειρηματίες που επιθυμούν να επενδύσουν και επεκτείνουν την επιχείρησή τους διεθνώς.