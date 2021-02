Συνεχίζονται τη Δευτέρα, για τέταρτη ημέρα οι διαδικτυακές προβολές του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Συνεχίζονται αύριο Δευτέρα (8/2), για τέταρτη ημέρα οι διαδικτυακές προβολές του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.

Με συνολικά 5 ταινίες τεκμηρίωσης, οι 4 σε πανελλήνια πρώτη προβολή και μία από το κεντρικό αφιέρωμα “Διεκδικώντας Την Ελευθερία”, συνεχίζεται την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που πραγματοποιείται διαδικτυακά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού&Αθλητισμού και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, μέσα από την ιστοσελίδα https://www.peloponnisosdocfestival.com.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της 4ης ημέρα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει τις ταινίες: Me the People/ Εγώ ο Κόσμος (Καναδάς 2020-πανελλήνια πρεμιέρα), Ghetto Uprising- The Untold story/ Εξέγερση στο γκέτο – Η άγνωστη ιστορία (Ισραήλ 2017-πανελλήνια πρεμιέρα, Αφιέρωμα Διεκδικώντας την Ελευθερία), Exemplary Behaviour/Υποδειγματική συμπεριφορά (Λιθουανία, Σλοβενία, Βουλγαρία 2019), All together/ Όλοι μαζί (Βέλγιο 2020-πανελλήνια πρεμιέρα) και Bajo Fuego / Δεχόμαστε πυρ (Κολομβία 2020-πανελλήνια πρεμιέρα).

Το κοινό ψηφίζει!

Υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος κάθε ταινίας, το κοινό μπορεί να ψηφίζει με 1 έως 5 αστέρια στον βαθμό που του άρεσε η ταινία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα απονείμει τον Μάιο το Bραβείο Kοινού για το Kαλύτερο Διεθνές Ντοκιμαντέρ! Προσοχή! Η βαθμολόγηση καθε ταινίας μπορεί να γίνει μόνο την ημέρα της προβολής της.

On line συνεντεύξεις με τους σκηνοθέτες

Ενας από τους στόχους του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ήταν από την αρχή του να φέρει το κοινό της Πελοποννήσου πιο κοντά στους δημιουργούς των ταινιών που παρουσιάζει. Φέτος, λόγω των συνθηκών που επέβαλαν την διαδικτυακή διεξαγωγή του Φεστιβάλ, ζητήσαμε από συνεργάτες και εθελοντές της διοργάνωσης να πάρουν συνεντεύξεις από τους σκηνοθέτες του προγράμματος on line, ώστε να φέρουν τις ταινίες τους ακόμη πιο κοντά στο κοινό. Οι συνεντεύξεις αυτές ρίχνουν φως στη καλλιτεχνική ματιά των σκηνοθετών, μιλώντας παράλληλα για την προσωπική τους σύνδεση με την δημιουργία τους και μπορεί να τις παρακολουθήσει κανείς επιλέγοντας την ενότητα “Συνέντευξη”, σε όποια ταινία διατίθεται.

Οι συνεντεύξεις των ταινιών που περιλαμβάνονται στο αφιέρωμα “Διεκδικώντας την Ελευθερία” πραγματοποιήθηκαν από τους φοιτητές των Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Υπενθυμίζουμε ότι για να παρακολουθήσετε το online πρόγραμμα του Φεστιβάλ, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

1.Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, https://www.peloponnisosdocfestival.com

2.Επιλέγετε Σύνδεση και Δημιουργία Νέου λογαριασμού

3.Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ .

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας να πατήσετε επιβεβαίωση από το email σας!

Η κάθε ταινία είναι διαθέσιμη από τις 00:00 και για 24 ώρες και επιτρέπονται μέχρι 200 θεάσεις.





Περιλήψεις 08/02

Me the People/ Εγώ ο κόσμος

Σκηνοθέτης: Dan Shannon, Isabelle Depelteau

Παραγωγός: Dan Shannon

Συγγραφέας: Isabelle Depelteau

Διάρκεια:76’. Χώρα: Καναδάς 2020. Ομιλούμενη γλώσσα: Αγγλικά

Σύνοψη:Το “Me The People” εξερευνά το πώς οι εκλεγμένοι ηγέτες των δυτικών κρατών χρησιμοποιούν πολιτικές διχασμού σε σημαντικά αμφιλεγόμενα θέματα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τροφή σε ένα νέο είδος λαϊκιστή ηγέτη. Πρόκειται για λαοπλάνους με νέο σχέδιο δράσης. Εκφράζουν, όμως, και τη βούληση των πολιτών;

Ghetto Uprising- The Untold story/ Εξέγερση στο γκέτο – Η άγνωστη ιστορία

Αφιέρωμα -Διεκδικώντας την Ελευθερία

Σκηνοθέτης: Yuval Haimovich Zuser, Simon Shechter

Παραγωγός: Emanuel Shechter,Ronen Machlis Balzam

Σενάριο: Simon Shechter

Διάρκεια: 59:57. Χώρα: Ισραήλ 2017. Ομιλούμενη γλώσσα: Αγγλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Πολωνικά

Σύνοψη: Η πιο μεγάλη μάχη στο γκέτο της Βαρσοβίας διεξήχθη στην πλατεία Μουρανόβσκι. Κατά τη διάρκειά της, μια μπλε και άσπρη σημαία σηκώθηκε πάνω από τις σκεπές. Ωστόσο, η ιστορία αυτών των μαχητών εξαφανίστηκε από τα βιβλία της ιστορίας… Γιατί;

Exemplary Behaviour/Υποδειγματική συμπεριφορά

Σκηνοθέτης: Audrius Mickevicius, Nerijus MIlerius

Παραγωγός: Rasa Miskinyte

Σενάριο: Audrius late Mickevicius, Georgi Tenev

Διάρκεια:85’. Χώρα: Λιθουανία, Σλοβενία, Βουλγαρία 2019 . Ομιλούμενη Γλώσσα: Γαλλικά, Λιθουανικά

Βραβεία: Golden Dove International Competition Long Documentary and Animated Film, International Critics Prize of FIPRESCI and the Prize of the Interreligious [email protected] DOK Leipzig, Germany 2019 &Special Mention @ Documentary Film Festival in Ljubljana, 2020.

Σύνοψη: Έχοντας βιώσει την απώλεια του δολοφονημένου αδερφού του, ο σκηνοθέτης Aούντριους Μισκεβίτσιους, επισκέφθηκε τις φυλακές Λουκίσκες για να εξερευνήσει το παράδοξο της «υποδειγματικής συμπεριφοράς». Ο Μισκεβίτσιους συνάντησε τον Ρίμας και τον Ρολάντας, καταδικασμένοι και οι δύο σε ισόβια, αλλά έχοντας ως οδηγό την ελπίδα για αλλαγή. Ο ίδιος ο Μισκεβίτσιους έζησε το δικό του ταξίδι, ξεκινώντας από το θυμό και φτάνοντας στη συγχώρεση, το οποίο διακόπηκε λόγω της ασθένειάς του, που ήταν σε τελικό στάδιο. Η «Υποδειγματική συμπεριφορά» ολοκληρώθηκε από τον επιμελητή σεναρίου, Νέριγιους Μιλέριους, κι εξετάζει τις έννοιες της συγχώρεσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια ταινία με κοινωνική ευαισθησία, η οποία ξεκίνησε, αναπτύχθηκε και γράφτηκε από τον Αούντριους Μισκεβίτσιους. Έπειτα από τον πρόωρο θάνατο του Αούντριους, ολοκληρώθηκε από τον Νέριγιους.

All together/ Όλοι μαζί

Σκηνοθέτης: Fionn Perry, Nourredine Zerrad

Παραγωγός: Bertrand Leclipteux

Διάρκεια:60’.

Χώρα: Βέλγιο 2020. Ομιλούμενη γλώσσα: Γαλλικά

Σύνοψη: Το «Όλοι μαζί» είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες, στις 22 Μαρτίου 2016. Μέσα από τη ματιά των δύο δημιουργών – όντας οι ίδιοι θύματα – βλέπουμε την ιστορία της Κριστέλ, του Αμπντελά, του Ζωρζ και του Σεμπαστιάν, που επίσης επέζησαν στις επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Τρία χρόνια μετά την τραγωδία, τα θύματα προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές τους, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο. Η ταινία αποτελεί ύμνο στη ζωή.

Bajo Fuego / Δεχόμαστε πυρ

Σκηνοθέτης: Sjoerd van Grootheest, Irene Vélez-Torres

Παραγωγός: Irene Vélez Torres

Σενάριο: Sjoerd van Grootheest

Διάρκεια:85’

Χώρα:Κολομβία 2020

Ομιλούμενη γλώσσα:Ισπανικά

Σύνοψη:Το «Δεχόμαστε πυρ» παρουσιάζει την ειρήνη που ξεκινάει για μία ομάδα γεωργών κόκας στην νοτιοδυτική Κολομβία. Η ταινία ακολουθεί την οπτική των παραγωγών κοκαΐνης για μία περίοδο σχεδόν τριών χρόνων και μας δείχνει πώς επιβιώνουν εν μέσω των δυσκολότερων συνθηκών. Παρ’ότι υποτίθεται ότι στη χώρα έχει υπογραφεί ειρήνη, το «Δεχόμαστε πυρ» δείχνει ότι για πολλούς στην νοτιοδυτική Κολομβία ο πόλεμος συνεχίζεται.