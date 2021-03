Τα κεφάλαια γυρνούν την πλάτη στις Startups που ιδρύονται αποκλεστικά από γυναίκες

Οι εταιρείες startup των οποίων την ιδρυτική ομάδα αποτελούν αποκλειστικά γυναίκες στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης συγκεντρώνουν πολύ λιγότερα κεφάλαια στις χρηματοδοτήσεις, σε σύγκριση με εκείνες που αποτελούνται από άνδρες αλλά και όσες είναι μεικτές. Αυτό, τουλάχιστον, υποδεικνύουν τα αποτελέσματα του νέου report “ Funding in the CEE region – through the lens of gender diversity and impact ” το οποίο ρίχνει φως στο κομμάτι της συγκέντρωσης κεφαλαίων και συνολικά των επενδύσεων στην περιοχή, επισημαίνοντας την αναμφισβήτητη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά και οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, στην πρόσβασή τους σε χρηματοδοτήσεις, ένα πρόβλημα που φαίνεται, βέβαια, πως “στοιχειώνει” την Ευρώπη στο σύνολό της.

Σύμφωνα με στατιστικά που προέρχονται από το report, το 2020 οι γυναίκες που ίδρυσαν startups στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη έλαβαν μόλις το 1% των διαθέσιμων κεφαλαίων, ενώ ένα επίσης μικρό ποσοστό (5%) πήγε σε μεικτές ομάδες και το υπόλοιπο 94% σε startups που αποτελούνται αποκλειστικά από άνδρες. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για ένα πρόβλημα μόνο της τελευταίας χρονιάς, καθώς, συνολικά την τελευταία πενταετία (2016-2020), οι γυναικείες ομάδες κέρδισαν το 4,2% των συμφωνιών, ωστόσο συγκέντρωσαν μόνο το 2,2% των διαθέσιμων κεφαλαίων (από το σύνολο των 2,47 δισ. ευρώ που έχουν επενδυθεί σε startups στην περιοχή CEE).

Συμπεριλαμβάνοντας, δε, και μεικτές ομάδες, το ποσοστό παραμένει μικρό, φτάνοντας μόλις στο 9%.

Ως προς τους τομείς δραστηριότητας, περισσότερες από τις μισές εταιρείες στον χώρο της μόδας έχουν γυναίκες ή μόνο γυναίκες ιδρυτές, ενώ ακολουθούν ο νομικός κλάδος, το gaming, και ό,τι έχει να κάνει με διατροφή, παιδιά και εκπαίδευση. Ο κλάδος με τη μικρότερη συμμετοχή γυναικών είναι αυτοί των τηλεπικοινωνιών, της ασφάλειας και των ημιαγωγών.

Ένα ακόμη ζήτημα που θίγεται από την έρευνα αφορά τη σημαντική έλλειψη εκπροσώπησης από μέρους των γυναικών και σε επίπεδο επενδυτών. Σύμφωνα με το report, το 85% των επενδυτικών ρόλων σε οποιοδήποτε level σε ενεργά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (VCs) στην περιοχή καταλαμβάνεται από άνδρες. Στο επίπεδο των “Partners”, το ποσοστό αυξάνεται στο 93%, ενώ είναι ακόμη υψηλότερο σε επίπεδο “General Partners”. Τα δεδομένα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι μόλις το 3% των VCs που εδρεύουν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη διαχειρίζονται αποκλειστικά από γυναίκες, το 16% από άτομα και των δύο φύλων και το 81% μόνο από άνδρες.

Τα στατιστικά είναι, πάντως, λιγάκι πιο αισιόδοξα, εξετάζοντας τη σχέση εσόδων προς χρηματοδότηση, καθώς σε αυτό το κομμάτι οι γυναίκες που ίδρυσαν startups ξεπέρασαν στον τομέα της παραγωγικότητας κεφαλαίου κατά 96% τις ανδροκρατούμενες startups.

Η ανάλυση του χρηματοδοτικού τοπίου, δίνοντας έμφαση στο φύλο, καθώς και η εφαρμογή στρατηγικών για την ένταξη γυναικών σε επίπεδο επενδυτών στα VCs θεωρούνται υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση των βαθύτερων ριζών των προβλημάτων που αφορούν στον τομέα των ανισοτήτων και την εξεύρεση λύσεων για τις startups που ιδρύονται από γυναίκες, ώστε να επιτύχουν σε ανταγωνιστικές βιομηχανίες.

ΠΗΓΗ

Το Found.ation γράφει για το MoneyReview