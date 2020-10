Το βραβευμένο “Kingmaker” θα προβληθεί στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ

Το δεύτερο ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με την ελληνική συνδρομητική πλατφόρμα Cinobo θα προβληθεί aυτή την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 9:30 μ.μ. στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ. Πρόκειται για το υποψήφιο για καλύτερο ντοκιμαντέρ στο BFI Film Festival στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Στοκχόλμης «Ιμέλντα Μάρκος: Βασίλισσα χωρίς Θρόνο», το οποίο απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βαρσοβίας.

Το Cinobo (Cinema No Borders), στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής προσφέρει στους φίλους του Κέντρου που θα εγγραφούν ως νέοι συνδρομητές έναν εκπτωτικό κωδικό που θα προσφέρει μισή τιμή για δύο μήνες συνδρομής, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη συλλογή ανεξάρτητου και arthouse κινηματογράφου, με εκατοντάδες ταινίες επιλεγμένες και κατηγοριοποιημένες από επαγγελματίες curators του κινηματογραφικού χώρου. Οι ενδιαφερόμενου μπορούν να επωφεληθούν αυτής της προσφοράς σε συνδυασμό με την δυνατότητα της δωρεάν δοκιμής 14 ημερών, που προσφέρει η υπηρεσία, απολαμβάνοντας έτσι απεριόριστα επιλεγμένο κινηματογραφικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο με ελληνικούς υπότιτλους.

Σύνοψη ντοκιμαντέρ

Με επίκεντρο τον αδάμαστο χαρακτήρα της Ιμέλντα Μάρκος, και έχοντας στενή πρόσβαση, η ταινία εξετάζει την απίθανη επιστροφή της οικογένειας Μάρκος στις Φιλιππίνες, διερευνά την ταραχώδη κληρονομιά του δικτατορικού καθεστώτος Μάρκος και περιγράφει τη σημερινή προσπάθεια της Ιμέλντα να βοηθήσει τον γιο της, Μπονγκμπόγκ Μάρκος, να κερδίσει την αντιπροεδρία. Για το σκοπό αυτό, η Ιμέλντα ουσιαστικά ξαναγράφει το ιστορικό διαφθοράς της οικογένειάς της, αντικαθιστώντας την με μια αφήγηση μητρικής αγάπης για τη χώρα της. Σε μια εποχή που τα fake news επηρεάζουν εκλογές, η ιστορία επιστροφής της Ιμέλντα χρησιμεύει ως μια σκοτεινή ιστορία προειδοποίησης.

Ποια είναι η Imelda Marcos

Συνώνυμο της πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας των Φιλιππίνων, ο Φερδινάνδος Μάρκος στέκει αγέρωχος στη μνήμη ενός λαού, που ως δυνάστης του για περισσότερα από 20 χρόνια καταστρατήγησε κάθε νόμο και κανόνα για να κυβερνήσει μια χώρα που στράγγιξε τόσο οικονομικά, όσο και πολιτισμικά.

Διετέλεσε από Πρόεδρος και πρωθυπουργός των Φιλιππίνων έως πρόεδρος της Γερουσίας του Κοινοβουλίου και γραμματέας της Εθνικής Άμυνας, αλλά λίγο σημασία έχουν αυτά, όταν στο βιογραφικό του διαθέτει δικτατορικές περγαμηνές. O Φερδινάνδος Μάρκος έβαλε τη χώρα στο γύψο το 1972 έως και το 1986, που μετά από αναγκαστικές εκλογές χάνει τη προεδρία από τη σύζυγο του Νανόι Ακίνο, με τις φήμες εδώ και αρκετές δεκαετίας να θέλουν τον Μάρκος ως δολοφόνο του πολιτικού του αντιπάλου και να φυγαδεύεται οικογενειακώς στη Χαβάη.

Στα χρόνια που διακυβέρνησε τη χώρα, με την ανοχή ή όχι των πολιτών, το ταμείο του κράτους χάνει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, η διαφθορά χτυπάει κόκκινο, πολλοί αντιφρονούντες δολοφονούνται και η Ιμέλντα Μάρκος αυγατεύει την γκαρνταρόμπα της με περισσότερα από 3.000 ζευγάρια παπούτσια, ξεπερνώντας ακόμα και το ΑΕΠ της χώρας.

Κόρη μιας πολύτεκνης, μεσοαστικής οικογένειας, η Ιμέλντα Μάρκος θα κερδίσει τον τίτλο της Μις Μανίλα, θα αποκτήσει 4 παιδιά με τον σύζυγό της, και θα καρπωθεί τον τίτλο της γυναίκας πατερίτσας ενός δικτάτορα που «διαίρει και βασίλευε».

Υπερπολυτελή σπίτια, ταξίδια στην άλλη άκρη του κόσμου, αγορές με πολλά μηδενικά, πάρτι σε κότερα είναι λίγα μόνο από τα καθημερινά to-do’s της Πρώτης Κυρίας μιας χώρας που ο μισός και παραπάνω πληθυσμός ζει κάτω από τα όρια της φτώχιας.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της και όταν επιστρέψει πίσω στις Φιλιππίνες από τη Χαβάη που ήταν αυτοεξόριστη, η κοντή μνήμη των πολιτών θα τη φέρει στη Βουλή των Εκπροσώπων, κερδίζοντας 4 εκλογές, ανάμεσα σε διαμάχες και κατηγορίες, ενώ μονάχα δυο χρόνια πριν θα συγκεντρώσει 17 χρόνια καταδίκης για διαφθορά και υπεξαίρεση, μια ποινή που ποτέ δεν θα εκτίσει.

Στημένη αγέρωχη μπροστά στον φακό της Laureen Greenfield, ακόμα και σήμερα, η Ιμέλντα Μάρκος δείχνει να μην έχει αναλογιστεί τον χρόνο που έφυγε και άφησε πληγές στον λαό της, όταν εκείνη ζούσε στα πλούτη και την αλά Μαρία Αντουανέττα στάση της.

Βοηθώντας πλέον τον γιο της να κατέβει και να αναλάβει βουλευτικά καθήκοντα, με τις αφηγήσεις της να περνούν από τα καλλιστεία και τη πλούσια ζωή στη σημερινή της καθημερινότητα, η Μάρκος στο Ιμέλντα Μάρκος: Βασίλισσα Χωρίς Θρόνο αφοπλίζει μια χειροβομβίδα που για χρόνια κρατούσε στα χέρια της, μα δεν ήξερε πώς να χρησιμοποιήσει: αυτή του θράσους μιας κάστας ηγεμόνων που έζησαν μόνο για να αυτοαποκαλούνται ικανοί ηγέτες.

Ποια είναι η Laureen Greenfield

Σημαντική ντοκιμαντερίστρια των ημερών μας, η Laureen Greenfield έρχεται στην ενεργό δράση, μονάχα για ταρακουνήσει τα νερά της (όποιας) ήσυχης αμερικανικής κινηματογραφικής κοινότητας.

Έκανε την παρθενική της εμφάνιση με το σοκαριστικό Thin που αφηγείται τη ζωή τεσσάρων γυναικών που υποφέρουν από ανορεξία και βουλιμία και βρέθηκε υποψήφιο για καλύτερο ντοκιμαντέρ στο εκλεκτικό Sundance, βάζοντας το όνομά της στις λίστες με τις πιο σημαντικές γυναικείες φωνές εκεί έξω.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, με τη Βασίλισσα των Βερσαλλιών (The Queen of Versailles) καταπιάνεται με ένα ζευγάρι δισεκατομμυριούχων που θέλει να χτίσει μια έπαυλη, αντίστοιχη με εκείνη των Βερσαλλιών, μονάχα για να ικανοποιήσουν τα υπερβολικά φιλάργυρα συναισθήματά τους.

Ένα χρόνο πριν από την Ιμέλντα Μάρκος: Βασίλισσα Χωρίς Θρόνο (The Kingmaker), η Greenfield θα επιστρέψει με το Generation Wealth, για να διεισδύσει ακόμα μια φορά στις ζωές των πλουσίων και να καταλάβει πόσο ματαιόδοξη είναι η καθημερινότητα τους.

Όλα αυτά τα χρόνια και ανάμεσα στα καταξιωμένα δείγματα της δουλειάς της, η Greenfield έδινε το παρόν με μικρού μήκους ταινίες που είχαν στο επίκεντρο την ομορφιά, το χρήμα (πάλι), τη μόδα και τις πασαρέλες των 50s στη Νέα Υόρκη, τα shows του Las Vegas, τα strip clubs και τους εύπορους Κινέζους που αλωνίζουν στα πολυκαταστήματα.

Έχοντας μια προδιάθεση στη λούμπεν καθημερινότητα ορισμένων ανθρώπων που αρέσκονται στο ιδιαίτερο, που οι ίδιοι θεωρούν ως απλό προκείμενο των δυνατοτήτων τους, η Greenfield κατάφερε να δημιουργήσει ένα μωσαϊκό ενός πολιτισμού που παραπαίει και δεν έχει τρόπο να σωθεί.

Με το τελευταίο της ντοκιμαντέρ φτάνει σε ένα επίπεδο όπου το αντικείμενο εργασίας μοιάζει θρασύτατα αφελέστερο από το αυτονόητο, κι όμως το αφήνει να εκτεθεί, χωρίς φτιασίδια γύρω του. Και αυτή είναι η ευφυία της Greenfield.

The Kingmaker, αυτοπροσώπως

Το ντοκιμαντέρ εξετάζει την θλιβερή διαθήκη που άφησε πίσω του ο Μάρκος όσο βρισκόταν στην εξουσία, και κυρίως την προσπάθεια της Ιμέλντα Μάρκος να φέρει τον γιο της πρωταγωνιστή στα πολιτικά πράγματα στις Φιλιππίνες του σήμερα.

Με μια καταφανώς θρασύτατη απάθεια, η Μάρκος γράφει ξανά την ιστορία της διαφθοράς μιας οικογένειας, καταλήγοντας ως μια -υπερβολικά ανεξήγητης υφής- μητριαρχική φιγούρα μιας κομματιασμένης πατρίδας, σε μια εποχή που τα fake news μπορούν να κρίνουν εκλογικά αποτελέσματα και να ανεβοκατεβάσουν ηγεσίες. Ακριβώς όπως τότε. Μόνο που ο Μάρκος ήταν ένας «συνειδητοποιημένος» δικτάτορας ενός λαού που μετά τον θάνατό του υποδέχτηκε ξανά την κακομαθημένη οικογένειά του στους κυβερνητικούς θώκους.

Δείτε εδώ το Trailer

Credits

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Laureen Greenfield

Εμφανίζεται η Imelda Marcos, και σε αρχειακό υλικό ο Ferdinand Marcos, o George Bush Sr., o Richard Nixon, ο Ronald Regan, o Fidel Castro και ο Muammar Gaddafi.

Διάρκεια: 101’

Υπότιτλοι: Ελληνικοί

Είσοδος: Δωρεάν

Ώρα έναρξης: 21:30

Προσέλευση: 21:15

Λόγω τήρησης των μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19, οι συνολικές διαθέσιμες θέσεις του Κέντρου είναι περιορισμένες. Κρατήσεις, θα γίνονται μέσα από το σχετικό event του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και τηλεφωνικώς στο 27210 22376 (10:00-14:00).

Ευχαριστούμε για την κατανόηση