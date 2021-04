Το πρόγραμμα των Play Off – Play Out της Super League 2

Σε δυο δόσεις θα διεξαχθούν τα Play Off και τα Play Out της Super League 2. Η διοργανώτρια ανακοίνωσε το πρόγραμμα των Play Off και Play Out της Super League 2, κάτι για το οποίο σας είχε ενημερώσει σχετικά την Τετάρτη η mikriliga.com! Επίσης, ανακοινώθηκε και η τηλεοπτική κάλυψη των αναμετρήσεων και αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά των αγώνων είχε οριστεί και αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έναρξη του πρωταθλήματος.