Το πρώτο εστιατόριο για σόλο πελάτες άνοιξε στην Σουηδία

Το κόστος ενός γεύματος τριών πιάτων στο Bord For En (Table For One), ένα νέο… εστιατόριο στη Σουηδία που ανοίγει στις 10 Μαΐου, αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του επισκέπτη. Το δείπνο είναι μοναδικό, όπως υποδηλώνει το όνομα του εστιατορίου. Οι Rasmus Persson και Linda Karlsson είναι το ζευγάρι υπεύθυνο για αυτή τη μοναδική ιδέα στη χώρα που δεν εφάρμοσε την κοινωνική αποστασιοποίηση εν μέσω πανδημίας.

Το εστιατόριο για έναν, όπως αναφέρει στο CNN, βρίσκεται στο Värmland, περίπου 350 χιλιόμετρα (217 μίλια) από τη Στοκχόλμη σε ένα καταπράσινο λιβάδι. Η υπόσχεση είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία αλληλεπίδραση με άλλους. Αυτή είναι μια ατομική εμπειρία που απολαμβάνεται μεμονωμένα. Δεν υπάρχει σερβιτόρος ούτε κανένας άλλος επισκέπτης Καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιορισμένης λειτουργίας του (θα είναι ανοιχτό έως την 1η Αυγούστου), ένα άτομο την ημέρα θα σερβίρεται.