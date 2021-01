Υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης αθλητών που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη

Η Σοφία Μπεκατώρου άνοιξε τον…ασκό του Αιόλου, σχετικά με υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και βίας που υπάρχουν στη χώρα μας και αφορούν νεαρές αθλήτριες και αθλητές και χρόνια κρύβονται κάτω από το χαλί, πάντα υπό τον φόβο των ίδιων των θυμάτων για στοχοποίηση, μη εύρεσης υποστήριξης ή ακόμα και της πιθανότητας… εξοστρακισμού από το άθλημα από τους «ισχυρούς» θύτες!

Με αφορμή τη θαρραλέα καταγγελία της «χρυσής» Ολυμπιονίκη στην ιστιοπλοΐα, το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων κάνει μια ανασκόπηση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης, που κλόνισαν τον παγκόσμιο αθλητικό κόσμο τα τελευταία χρόνια.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-ΗΠΑ

Ο πρώην γιατρός της γυμναστικής ομοσπονδίας των ΗΠΑ, Λάρι Νάσαρ, καταδικάστηκε σε 60 έτη φυλάκισης, μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης περισσότερων από 100 αθλητριών κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών της θητείας του σε αυτό το πόστο.

Μεταξύ των θυμάτων του οι ΜακΚάιλα Μαρόνεϊ, Άλι Ρέισμαν και Γκάμπι Ντάγκλας, οι οποίες είχαν διακριθεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μετά την αποκάλυψη η ομοσπονδία των ΗΠΑ υιοθέτησε μια νέα «πολιτική ασφαλούς αθλητισμού», η οποία απαιτεί «υποχρεωτική αναφορά» υποψιών σεξουαλικής κακοποίησης.

Έχει υποβληθεί αστική αγωγή για λογαριασμό 100 περίπου θυμάτων του Νάσαρ, ενώ ο δικηγόρος τους, Τζον Μάνλι, υπολόγισε ότι ο συνολικός αριθμός θα μπορούσε να φτάσει τα 160.

ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Αγγλία κλονίστηκε από ένα κύμα ισχυρισμών για σεξουαλική κακοποίηση, που επηρεάζουν κυρίως το ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο από το Συμβούλιο των Αρχηγών της Εθνικής Αστυνομίας, 741 θύματα έχουν παρουσιάσει λεπτομερείς ισχυρισμούς που ελήφθησαν από την έρευνα της Βρετανίας για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών με την ονομασία «Operation Hydrant».

Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, με 328 συλλόγους από την Premier League έως τις χαμηλότερες κατηγορίες να διερευνώνται.

Αρκετοί πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχουν εμφανιστεί δημοσίως για να ισχυριστούν κακοποίηση στα χέρια των προπονητών νέων, με τον Άντι Γούντγουορντ να αποκαλύπτει ότι κακοποιήθηκε από έναν καταδικασμένο κακοποιό ανηλίκων.

Η FA διενεργεί επίσης ανεξάρτητη επανεξέταση σχετικά με ισχυρισμούς κακοποίησης κατά τα έτη πριν από το 2005.

Αν και το ποδόσφαιρο είναι στο επίκεντρο της βρετανικής έρευνας, άλλα αθλήματα έχουν εμπλακεί σε 27 παραπομπές. Αυτά περιλαμβάνουν μπάσκετ, ράγκμπι, γυμναστική, πολεμικές τέχνες, τένις, πάλη, γκολφ, ιστιοπλοΐα, αθλητισμό, κρίκετ και κολύμβηση.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ – ΗΠΑ

Η κολυμβητική ομοσπονδία των ΗΠΑ «βυθίστηκε» σε σκάνδαλο το 2010, όταν μια έρευνα αποκάλυψε πολλές περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης διαφόρων μορφών από προπονητές.

Οι αποκαλυφθείσες υποθέσεις αφορούσαν τον Αντι Κινγκ, έναν προπονητή που καταδικάστηκε σε φυλάκιση 40 ετών, αφού οι Αρχές ανακάλυψαν ένα μοτίβο σεξουαλικής κακοποίησης που εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες σε συλλόγους από τη Δυτική Ακτή και αφορούσε περισσότερες από δώδεκα έφηβες – μια εκ των οποίων αποκάλυψε ότι είχε προχωρήσει σε άμβλωση σε ηλικία 14 ετών, αφού πρώτα είχε μείνει έγκυος.

Μια άλλη υπόθεση αφορούσε έναν προπονητή που εγκατέστησε μια μυστική κάμερα για μαγνητοσκόπηση νεαρών κολυμβητριών.

Ενώ περισσότεροι από 100 προπονητές υποχρεώθηκαν να σταματήσουν να εργάζονται για κολέγια που συνδέονται με την κολύμβηση, η ομοσπονδία κατηγορήθηκε για ανεπαρκή απάντηση στις καταγγελίες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επέτρεπαν σε προπονητές να αποφύγουν τις κατηγορίες και τις Αρχές και να μετακινηθούν σε νέες πόλεις, όπου τελικά συνέχισαν το… έργο τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

