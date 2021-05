Όλα όσα αλλάζουν από σήμερα: Ποιοι θα πάνε στις δουλειές τους με τεστ, τι ανοίγει

Σπάει τα κοντέρ ο αριθμός των self test για τον κορωνοϊό που έκαναν μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι προκειμένου να μεταβούν χωρίς πρόβλημα σήμερα το πρωί σε σχολεία και χώρους εργασίας, αντίστοιχα, και έφτασαν τις 200.000.

Στον αριθμό αυτό που ήταν ούτως ή άλλως υψηλός, μετά την υποχρέωση καθηγητών, μαθητών, δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων του λιανεμπορίου και εργαζόμενων σε άλλους κλάδους, να κάνουν υποχρεωτικά self test για τον κορωνοϊό, προστέθηκαν πλέον και οι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που ανοίγουν και πάλι από σήμερα.

Οπως εξήγησε πάντως χθες η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε αντίθεση με τους μαθητές των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων που θα υποβάλλονται σε ένα self test την εβδομάδα, οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στη διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και δεν υποχρεούνται να φορούν μάσκα.

Η κυρία Μιχαηλίδου τόνισε, παράλληλα, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό για τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ακόμη και σε εκείνους για τους οποίους δεν έχουν ανοίξει οι σχετικές ηλικιακές πλατφόρμες. Ανέφερε ότι οι βρεφονηπιαγωγοί θα πρέπει να φορούν μάσκα και να υποβάλλονται σε self test δύο φορές την εβδομάδα. Το πρώτο το έκαναν ήδη, για να μπορέσουν να μεταβούν κανονικά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς σήμερα.

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test

Σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο υποχρεούνται, εκτός από τους μαθητές όλων των βαθμίδων (εκτός φυσικά από τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών) και τους εκπαιδευτικούς, όλοι όσοι εργάζονται στον δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, όσοι εργάζονται στην Ελληνική Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό Σώμα και όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Επίσης, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως δίνεται η δυνατότητα διά ζώσης διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου στα πανεπιστήμια, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής, με την προηγούμενη διενέργεια self test φοιτητών και καθηγητών.

Παράλληλα, αρνητικό self test πρέπει να έχουν και όσοι δουλεύουν στο λιανεμπόριο, την εστίαση, στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τις μεταφορές, στις υπηρεσίες καθαρισμού, τα κομμωτήρια, τα κουρεία, στα κέντρα αισθητικής, τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων και τις σχολές οδηγών.

Πολύ τσουχτερό το πρόστιμο για όσους δεν κάνουν self test

Αν ο εργαζόμενος δεν παρουσιάσει αρνητικό τεστ, ο εργοδότης υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, μέχρι ο εργαζόμενος να παρουσιάσει το αρνητικό τεστ. Το πρόστιμο σε περίπτωση που εργοδότης απασχολεί εργαζόμενο χωρίς δηλωμένο αποτέλεσμα self test είναι της τάξης των 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Η ποινή ανεβαίνει στα 1.500 ευρώ εάν ο εργαζόμενος είναι θετικός στον κορωνοϊό.

Ένα self test για τους μαθητές και δύο για τους εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δύο self test την εβδομάδα. Το πρώτο παρέχεται δωρεάν και το δεύτερο το πληρώνει ο εργοδότης. Στα σχολεία όμως, αυτό αλλάζει και έτσι οι μαθητές θα υποχρεούνται σε ένα self test κάθε Κυριακή βράδυ. Το τεστ θα διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί, θα δηλώνεται το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες, και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα φέρουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, που θα επιδεικνύουν στο σχολείο.

Ποια σχολεία και δραστηριότητες ανοίγουν από σήμερα

Από σήμερα Δευτέρα ανοίγουν οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Παράλληλα, επαναλειτουργούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, καθώς και η δια ζώσης λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας (ΕΠΑΛ). Και σε αυτή την περίπτωση θα διενεργούνται self test μια φορά την εβδομάδα. Από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν, επίσης, οι αθλητικές ακαδημίες με προπονήσεις σε μικρά γκρουπ μέχρι δέκα άτομα, αλλά και τα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μόνο για ατομικά μαθήματα (αναλογία ένας μαθητής ανά έναν εκπαιδευτή/καθηγητή).

Τα επόμενα βήματα μέσα στον Μάιο προς την ελευθερία:

21/5: Επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά με πληρότητα 75%

24/5: ΟΠΑΠ PLAY / Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο

28/5: Επιστρέφουν τα θεάματα και οι συναυλίες σε υπαίθριο χώρο με πληρότητα 50%

31/5: Πρόθεση να επαναλειτουργήσουν τα γυμναστήρια με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Ωστόσο κοντά σε αυτή την ημερομηνία θα γίνει επαναξιολόγηση.

Πηγή: iefimerida.gr