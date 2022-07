10 χρόνια Navarino Challenge Η κορυφαία γιορτή αθλητικού τουρισμού σε περιμένει με νέες δράσεις!

Τα τελευταία 10 χρόνια ο κόσμος ενώνεται γύρω από έναν θεσμό που προωθεί την άσκηση, την ευεξία, την υγεία, το ευ αγωνίζεσθαι και την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης για τα οφέλη της Μεσσηνιακής διατροφής. Από το 2013, όταν η διοργάνωση ξεκίνησε με βασικό της πρεσβευτή τον κορυφαίο Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη, το Navarino Challenge έθεσε τη δραστηριότητα του τρεξίματος ως αναπόσπαστο κομμάτι της. Από την επόμενη κιόλας χρονιά, προστέθηκαν επιπλέον αθλήματα μέχρι που φτάσαμε στο σήμερα και στην κορυφαία γιορτή αθλητικού τουρισμού της Ελλάδας με πάνω από 30 αθλητικές δραστηριότητες, 15 Ολυμπιακά αθλήματα και 45 διεθνείς και εθνικές διακρίσεις.

Στις 21-23 Οκτωβρίου 2022, άνθρωποι όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσία Ολυμπιονικών, δίνουν και πάλι ραντεβού στην Costa Navarino και την Πύλο για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα 10 χρόνια της διοργάνωσης, με βασικό μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει». Απόλαυσε εδώ το video με κάποιες από τις μοναδικές στιγμές που έχει χαρίσει το Navarino Challenge τα τελευταία 10 χρόνια.

Τα παιδιά πάντα δίπλα στη διοργάνωση

Το Navarino Challenge ακολουθεί τον σκοπό του Ολυμπιακού Κινήματος, που είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός ειρηνικού και καλυτέρου κόσμου μέσω της εκπαιδευτικής αξίας του αθλητισμού, ιδίως στους νέους, χωρίς διακρίσεις. Η διοργάνωση το επιτυγχάνει αυτό με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών που βρίσκονται δίπλα σε εκατοντάδες παιδιά, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από τη Μεσσηνία, τα οποία έρχονται και μαθαίνουν τις βασικές αρχές των αθλημάτων και το «ευ αγωνίζεσθαι».

Από τη διάσημη Βοϊδοκοιλιά μέχρι την ιστορική Πύλο

Το Navarino Challenge δεν σταματά να προωθεί τις ομορφιές της Μεσσηνίας μέσα από τον αθλητισμό. Από το παλάτι του Νέστορα, μέχρι το Παλαιόκαστρο και την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας, τη Σφακτηρία και το Νιόκαστρο της Πύλου η διοργάνωση αναδεικνύει την ιστορία, τα Μεσαιωνικά κάστρα και τις παραδοσιακές γεύσεις, ενώνοντας την Πύλο και ολόκληρη τη Μεσσηνία. Όλα αυτά τα χρόνια έφερε κοντά στον αθλητικό τουρισμό τις τοπικές επιχειρήσεις της Μεσσηνίας όπως το Εστιατόριο Ποσειδωνία, το Karalis Beach Hotel και την Pilia Express, αναδεικνύοντας τα τοπικά προϊόντα και τις επιχειρήσεις, με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία βιώσιμων τοπικών κοινωνιών, ώστε να υπάρχει ένα ανθεκτικό περιβάλλον με μέλλον.

Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Νικολαΐδης, Γιαννάκης, Ιακωβάκης, Μάλτση στη φετινή διοργάνωση

Από τη γιορτή του Navarino Challenge δεν θα λείψουν και φέτος σπουδαία ονόματα του αθλητισμού που έχουν χαρίσει μοναδικές στιγμές συγκίνησης και περηφάνιας στη χώρα μας. Ανάμεσά τους:

ο κάτοχος 6 Παραολυμπιακών μετάλλιων και Νο. 1 στην παγκόσμια κατάταξη του boccia, Γρηγόρης Πολυχρονίδης

ο χρυσός Παραολυμπιονίκης στα 100μ., κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στην κατηγορία Τ11 και ο αθλητής που έφερε χρυσό μετάλλιο από Ολυμπιάδα στην Πύλο, 110 χρόνια μετά τον Τσικλητήρα, Νάσος Γκαβέλας

ο δύο φορές αργυρός Ολυμπιονίκης στο taekwondo, Αλέξανδρος Νικολαΐδης

ο Hall of Famer, Ολυμπιονίκης & πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ Παναγιώτης Γιαννάκης

ο Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης, Περικλής Ιακωβάκης

η Ολυμπιονίκης και MVP του Ευρωμπάσκετ, Εβίνα Μάλτση

κορυφαία ονόματα του αθλητισμού όπως οι:

Κωνσταντίνος Καρνάζης, Τζο Αρλάουκας, Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, Δημήτρης Θεοδωρακάκος, Γρηγόρης Σουβατζόγλου

σπουδαίοι ΑμεΑ αθλητές όπως οι:

Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Λαζαρίδης

και μοναδικοί instructors που ξεχωρίζουν για το ήθος τους όπως οι:

Τες Αρλάουκας, Χρήστος Γάτσης, Δημήτρης Μώρος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Μάντη Περσάκη, Χριστίνα Φλαμπούρη.

Τουρνουά τένις για όλους από το Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino

Για πρώτη φορά στη διοργάνωση ο αθλητής τένις με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδας Γιώργος Λαζαρίδης θα πραγματοποιήσει επίδειξη τένις, δίνοντας την ευκαιρία σε ΑμεΑ να δοκιμάσουν και να μάθουν τις αρχές του Ολυμπιακού αθλήματος.

Οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα τουρνουά τένις Round Robbin ανδρών και γυναικών, με UTS format, που θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino υπό την καθοδήγηση διακεκριμένων προπονητών. Για δηλώσεις συμμετοχών και περισσότερες πληροφορίες: tennis(at)costanavarino.com

Κάνε ποδήλατο (30χλμ & Bike tour)

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία για πρώτη φορά να κάνουν Gravel Bike Tour 30χλμ. στον Καταρράκτη Καλαμάρη και να κάνουν στάση για φαγητό δοκιμάζοντας παραδοσιακές Μεσσηνιακές γεύσεις, σε συνεργασία με το Navarino Outdoors. Για περισσότερες πληροφορίες: outdoors(at)costanavarino.com

Κάνε την εγγραφή σου στο τρέξιμο

Οι συμμετέχοντες μπορούν να τρέξουν σε έναν από τους κορυφαίους Ημιμαραθωνίους 21,1χλμ. στην Ελλάδα, διασχίζοντας την πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, να επιλέξουν τη διαδρομή των 10χλμ. ή τη διασκεδαστική διαδρομή των 5χλμ. Powered by Samsung την οποία μπορούν να ακολουθήσουν ακόμα και με δυναμικό βάδισμα. Για τους μικρότερους φίλους του τρεξίματος η παιδική διαδρομή του 1χλμ, θα αποζημιώσει παιδιά 10-14 ετών και παιδιά έως 9 ετών. Για τις εγγραφές ισχύουν early bird προσφορές έως τις 31 Ιουλίου με έκπτωση πάνω από 50% ενώ ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής. Λάβε μέρος τώρα μέσα από την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link.

Ζήσε τη μοναδική αθλητική εμπειρία και μείνε στο The Westin Resort Costa Navarino

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει ημιδιατροφή και ζήσε τη μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία της χρονιάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino μπορείς να στείλεις το email σου στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσεις το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Το Navarino Challenge θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.