10η επετειακή χρονιά του κορυφαίου τουρνουά γκολφ για τη ναυτιλιακή κοινότητα Greek Maritime Golf Event – 5 με 8 Σεπτεμβρίου στην Costa Navarino

Η κορυφαία διοργάνωση γκολφ του Greek Maritime Golf Event, ετοιμάζεται για τη 10η επετειακή της χρονιά που θα υλοποιηθεί στις 5-8 Σεπτεμβρίου 2024, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία και θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο γκολφ και παράλληλες δράσεις για τα στελέχη της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας.

Αγώνες με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου

Το Greek Maritime Golf Event αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερα από 80 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας που θα σχηματίσουν ομάδες, των τεσσάρων ατόμων. Οι γκολφέρ θα διαγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο στον βραβευμένο ως “World’s Best Golf Venue” στα World Golf Awards 2023, προορισμό της Costa Navarino. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν ένα εκπληκτικό τοπίο παίζοντας γκολφ ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, έναν αγώνα shotgun scramble στο International Olympic Academy Golf Course, ενώ το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου το πρωί, θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα shotgun scramble στο The Hills Course.

Παράλληλες Δράσεις για τους Συμμετέχοντες

Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, το 10ο επετειακό Greek Maritime Golf Event θα υποδεχτεί τους συμμετέχοντες στο Welcome Cocktail by Marine Tours, ενώ το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου θα υλοποιηθεί το Awards Gala που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις βραβεύσεις των νικητών.

Βραβεύσεις για τους Κορυφαίους του Τουρνουά

Οι ομάδες που θα διαγωνιστούν στο Greek Maritime Golf Event 2024, θα διεκδικήσουν τις τρεις πρώτες θέσεις στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα πραγματοποιήσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Golf Clinic

Οι non-golfers θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Golf Clinic και να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές του Ολυμπιακού αθλήματος του γκολφ, που θα γίνει το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στο The Hills Course.

Γκολφ & Ναυτιλία στηρίζουν τον Σύλλογο «Η Φλόγα»

To Greek Maritime Golf Event θα ενισχύσει για ακόμα μία χρονιά μέσα από τις δράσεις του τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των φετινών βραβείων στους νικητές και τις νικήτριες ομάδες αντίστοιχα, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούν απευθείας λαμβάνοντας μέρος στις κληρώσεις για πλούσια δώρα της λαχειοφόρου αγοράς που θα πραγματοποιηθεί. Το ποσό που θα συλλέξει συνολικά η διοργάνωση θα διατεθεί στον σύλλογο «Η Φλόγα», που συμπαραστέκεται στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους, αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα τους, μοιράζεται τους φόβους και τις αγωνίες τους, στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα τους και διεκδικεί ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας αυτών των παιδιών. Περισσότερες πληροφορίες: www.floga.org.gr

Πολύτιμη Υποστήριξη της Διοργάνωσης

Στο 10ο Greek Maritime Golf Event συμμετέχουν μερικές εκ των σπουδαιότερων ναυτιλιακών εταιρειών από την Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που στηρίζουν τη διοργάνωση.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το sports marketing agency of the year της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

