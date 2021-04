117 κρούσματα στην Αχαΐα, 10 στη Μεσσηνία – 34 περιφέρειες καταγράφουν διψήφιο αριθμό κρουσμάτων

Προβληματισμό προκαλεί και η σημερινή επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας. Τα κρούσματα κορονοϊού στην Αττική, που σήμερα Πέμπτη 8/4/2021, είναι 1578 από τα συνολικά 3.228 σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 435 κρούσματα και ακολουθεί η Αχαΐα με 117.

Συνολικά 34 περιφέρειες καταγράφουν διψήφιο αριθμό κρουσμάτων, μεταξύ των οποίων και οι Κορινθία με 28, Ηλεία με 24, Αρκαδία με 18, Αργολίδα με 15, Μεσσηνία με 10, ενώ η Λακωνία σήμερα έχει 4 νέες μολύνσεις.

Σήμερα Πέμπτη 08/04/2021 στην κλινική COVID 19 νοσηλεύονται είκοσι (20) ασθενείς. Δόθηκαν επτά (7) εξιτήρια. Έγιναν έξι (6) εισαγωγές. Επίσης νοσηλεύονται τέσσερις (4) ασθενείς διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ COVID.

Δείτε αναλυτικά πώς κατανέμονται τα κρούσματα ανά περιφέρεια:

Ανησυχητικά αυξάνονται τα κρούσματα με μεταλλαγμένα στελέχη του κοροναϊού στην Ελλάδα

Σε 788 αριθμώνται τα νέα στελέχη του κορωνοϊού και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις κατά 93,56% επικρατεί η βρετανική μετάλλαξη. Από τον έλεγχο των 897 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 711 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 76 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα θετικό για Variant with deletion in S Gene. Τα 711 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος αφορούσαν τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) ενώ από τα 76 δείγματα με στελέχη VUI, τα 75 αφορούσαν το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και 1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.1 (Variant_Ε484Κ).

Ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 11 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 9 Οκτωβρίου έως 28 Δεκεμβρίου του 2020. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των δειγμάτων αυτών δεν αναδείχθηκε κανένα δείγμα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (V0C) ή με στελέχη μεταλλάξεων υπό διερεύνηση (VUI). Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 4.084 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.

Πού εντοπίζονται

Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.