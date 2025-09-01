159 καθαρίστριες σε 76 σχολικά συγκροτήματα στο Δήμο Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2025-2026

Υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου2025 από τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, η απόφαση για την πρόσληψη 135 εργαζομένων καθαριότητας στα σχολεία, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ, 92 μερικής απασχόλησης και 43 πλήρους απασχόλησης.

Εν συνεχεία θ’ ακολουθήσει η τοποθέτησή τους από το Τμήμα Παιδείας στα σχολεία προκειμένου να είναι όλα έτοιμα κατά την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας, για ακόμη μία χρονιά, προχωρά στην τοποθέτηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εργαζομένων καθαριότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας.

Για το σχολικό έτος 2025-2026, στο σύνολο των σχολείων του Δήμου Καλαμάτας θα τοποθετηθούν 135 καθαρίστριες ΙΔΟΧ, 43 πλήρους και 92 μερικής απασχόλησης.

Επίσης, στα σχολεία υπηρετούν 24 καθαρίστριες ΙΔΑΧ, 9 πλήρους και 15 μερικής απασχόλησης.