19χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας μαζί έναν φίλο του -Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Τρεις είναι συνολικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι συλλήψεις για εμπρησμούς σε φωτιές στην Αχαΐα τα τελευταία 24ωρα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 19χρονος ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες για την ίδια φωτιά έχει συλληφθεί και ένας 27χρονος, ο οποίος για την ώρα δεν παραδέχεται την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, συνελήφθη και ένας 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομοείο της Πάτρας.
Παράλληλα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε μια προσαγωγή ατόμου που κινείτο με 4 αναπτήρες στην περιοχή Αρόη το βράδυ της Τετάρτης.
Πηγή: protothema.gr
Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα
Δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτοντας την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές φωτιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.
Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί συνολικά πάνω από 100.000 στρέμματα και συγκεκριμένα:
- 42.466 στρέμματα στη Χίο,
- 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο,
- 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα, και
- 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.