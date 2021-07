Αυστραλία: 40χρονος κατηγορείται ότι κρατούσε 6 γυναίκες σαν σκλάβες του σεξ για χρόνια [εικόνες & βίντεο]

Ένα ήσυχο βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Άρμιντεϊλ της Αυστραλίας, έξι φοιτήτριες στο τοπικό πανεπιστήμιο, έκαναν το ντεμπούτο τους στην αγαπημένη τους παμπ, γυναικείο συγκρότημα της country, τραγουδώντας κομμάτια από το επερχόμενο άλμπουμ τους.

Είχαν σχηματίσει το συγκρότημα μόλις έξι μήνες νωρίτερα και «πουλούσαν» τους εαυτούς τους, ως κάποιες νέες γυναίκες που ήρθαν κοντά εξαιτίας της αμοιβαίας τους αγάπη για τη μουσική. Όμως αυτό που δεν γνώριζε το κοινό, ήταν ότι το γκρουπ, ήταν επίσης σε συναινετική πολυερωτική σχέση BDSM με τον Τζέιμς – Ρόμπερτ Ντέιβις, και τα μέλη του είχαν υπογράψει συμβόλαια για να είναι «σκλάβες» του πριν μετακομίσουν στο σπίτι του, στην περιοχή NSW Northern Tablelands.

Τον Μάρτιο του 2021, 13 μήνες μετά το ντεμπούτο τους στο The Imperial Hotel, οι γυναίκες βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής, όταν ο 40χρονος Ντέιβις, συνελήφθη έξω από ένα κατάστημα όπου βρισκόταν με μια από τις φίλες του. Εκείνη η νεαρή γυναίκα έφυγε από το σπίτι και δεν είναι πλέον στη σχέση – ή το συγκρότημα.

Έγκυος μία από τις φίλες του

Η «κύρια» φίλη του Ντέιβις και αυτή με την οποία έχει ένα ακίνητο, είναι έξι μηνών έγκυος στο παιδί του και, στην ανακοίνωση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψε ότι η οικογένεια θα μοιράζεται τις γονικές ευθύνες.

«Μετά από τρία χρόνια, τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, δύο τύπους ορμονικής θεραπείας και έναν γύρο εξωσωματικής γονιμοποίησης, το μωρό Ντέιβις αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου», δήλωσε η Σαρλότ.

«Είμαι τόσο ευτυχισμένη, όπως είμαστε όλοι, και είμαι τόσο ευγνώμων για την αγάπη, την υπομονή και τη φροντίδα που μου έδειξαν όλοι οι σύντροφοι μου σε όλη αυτή τη διαδικασία», πρόσθεσε.

Το νεογέννητο θα φορέσει ένα φορμάκι με την ένδειξη: «Έξι μαμάδες είναι καλύτερες από μία», όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο κατηγορούμενος Τζέιμς Ντέιβις

Η σύλληψη του Ντέιβις

Ο Τζέιμς Ρόμπερτ Ντέιβις, 40 ετών, συνελήφθη τον Μάρτιο στο Άρμιντεϊλ, από αξιωματικούς της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και κατηγορήθηκε για εξαναγκασμό ενός ατόμου στη δουλεία, την εσκεμμένη κατοχή ενός σκλάβου και την αιτία για να μπει ένα άτομο ή να παραμείνει υπό δουλεία. Αυτό φέρεται να συνέβη μεταξύ 2013 και 2015.

Ο Ντέιβις, πρώην στρατιωτικός, ορίζει τον εαυτό του ως πατριάρχη του «House of Cadifor», μιας ομάδα γυναικών που ζουν σε μια σχέση μαζί του. Ζούσε με έξι γυναίκες τη στιγμή της σύλληψής του.

Ο δικαστής Mark Ierace αρνήθηκε την εγγύηση, καθώς ανησυχούσε για ένα αυτόματο τουφέκι και πυρομαχικά, που ανακάλυψε η αστυνομία στην ιδιοκτησία του κρυμμένα και θαμμένα.

Ο δικαστής θορυβήθηκε επίσης από τον ισχυρισμό ότι ο Ντέιβις είχε απειλήσει έναν μάρτυρα με τιμωρία εάν το πρόσωπο αυτό πλησίαζε τις αρχές. Όπως είπε, η νεαρή γυναίκα που έφυγε από αυτόν, ήταν αρχικά «πρόθυμη συμμετέχουσα» στον τρόπο ζωής BDSM, αλλά, με την πάροδο του χρόνου, ισχυρίστηκε ότι η σχέση έγινε καταχρηστική και «συχνά δεχόταν επίθεση».

«Παράξενος αλλά νόμιμος», υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Ian Lloyd SC ζωγράφισε μια εικόνα μιας «παράξενης» οικογενειακής δυναμικής η οποία, αν και ασυνήθιστη, ήταν απολύτως νόμιμη και αγκαλιάστηκε από όλες τις γυναίκες στη ζωή του Ντέιβις.

Είπε ότι οι τρεις κατηγορίες της Κοινοπολιτείας για κατοχή σκλάβου, μείωση του ατόμου στη δουλεία και αναγκάζοντας ένα άτομο να παραμείνει υπό δουλεία θα απορριφθούν σκληρά. Η μέγιστη ποινή για αδίκημα δουλείας είναι 25 χρόνια φυλάκιση.

Καθεμία από τις πέντε γυναίκες που παραμένουν σε σχέση μαζί του είπε στο δικαστήριο ότι βρίσκονται σε συναινετική πολυερωτική σχέση BDSM μεταξύ τους. Όλες υπέγραψαν κάποια μορφή σύμβασης δουλείας και καταναγκαστικής εργασίας, στην οποία ο «υποτακτικός» συμφωνεί να «χάσει στοιχεία του σώματος, του νου και της θέλησής του».

Στο συμβόλαιο, ο «υποτακτικός» συμφωνεί να επιδεικνύει στοργή όποτε απαιτείται και να συμμετέχει σε «προκαθορισμένες εκδηλώσεις βίτσιου, οικιακές και κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με πάρτι και ειδικές μέρες».

Η «σκλάβα» υπογράφει τη σεξουαλικότητά της και το δικαίωμα στη σεξουαλική ικανοποίηση στο συμβόλαιο, το οποίο αναφέρει ότι «κάθε σεξουαλική ικανοποίηση είτε από εμένα είτε από άλλους είναι ένα προνόμιο που παρέχεται στη χάρη και την ευχαρίστηση του Ιδιοκτήτη μου».

Συνολικά, υπάρχουν 20 ρήτρες ότι ένας υποψήφιος «υποτακτικός» πρέπει να υπογράψει τη σύμβαση, η οποία επανεξετάζεται πρώτα μετά από τρεις μήνες και στη συνέχεια ανανεώνεται κάθε έξι μήνες.

Ωστόσο, ο Ντέιβις υποστηρίζει ότι κάθε μία από τις γυναίκες γνωρίζει ότι τα συμβόλαια δεν είναι σε καμία περίπτωση νομικά δεσμευτικά, και απλώς αποτελούν μέρος μιας δυναμικής «παιχνιδιού» στην οποία μιμούνται τη δουλεία ως μέρος των βίτσιων τους.

«Σε κανένα στάδιο ο πελάτης μου δεν άσκησε πραγματικές εξουσίες ιδιοκτησίας… Υπάρχουν πτυχές του το ότι υποδύονται ρόλους, προσποιήσεις της δουλείας που δεν ισοδυναμούν με πραγματική δουλεία», είπε ο Lloyd.

Οι γυναίκες είναι όλες ελεύθερες να μετακινούνται όπως θέλουν και οι πέντε φοιτούν στο Πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας, ολοκληρώνοντας πτυχία που κυμαίνονται από νομική έως νοσηλευτική και μαθηματικά, όπως υποστηρίζει.

Η Σόφι, φοιτήτρια νομικής που έπαιζε το γιουκαλίλι για το τώρα ανενεργό συγκρότημά τους, The Quick & The Dead, είπε στην τοπική εφημερίδα The Armidale Express, ότι δημιούργησαν το συγκρότημα στα τέλη του 2019 αφού συνειδητοποίησαν ότι όλες είχαν μια «ιστορία μουσικής».

Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, Χάντερ, η οποία σπουδάζει νοσηλευτική, είπε ότι κάθε μία από τις γυναίκες αγάπησε την country μουσική, από τη Φίνλεϊ που παίζει μαντολίνο. Αρκετές από τις γυναίκες ήταν αρχικά από το Σίδνεϊ πριν μετακομίσουν στο Άρμιντεϊλ με τον Ντέιβις, έξι ώρες μακριά από τις οικογένειές τους.

Η αστυνομία κατά την έρευνά της στο σπίτι του 40χρονου, βρήκε κουτιά γεμάτα μαστίγια, κολάρα και άλλα όργανα του σεξ

Γιατί κατηγορείται ο Ντέιβις

Ο Ντέιβις κατηγορείται ότι έκανε μια γυναίκα να υπογράψει συμβόλαιο για σύναψη δουλείας, ότι την ανάγκασε να φορέσει ατσάλινο κολάρο και ότι την κλείδωσε σε ένα κλουβί για έως και τρεις ημέρες, για μια περίοδο δύο ετών μεταξύ 2013 και 2015.

Αλλά ο δικηγόρος του, υποστήριξε ότι δόθηκε σε κάθε γυναίκα κολάρο κατά την υπογραφή της σύμβασης «παιχνιδιού» και ότι είχαν πρόσβαση σε κλειδιά Allen για να ξεκλειδώσουν τα κολάρα όποτε χρειαζόταν.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι η γυναίκα υπέστη ακραία βία και απειλήθηκε με δικαστική αγωγή εάν παραβιάσει τη σύμβαση για τα πιο ασήμαντα πράγματα, όπως να πάει στην τουαλέτα χωρίς άδεια.

Υποστηρίζεται επίσης, ότι η γυναίκα αναγκάστηκε να εργαστεί ως πόρνη σε ένα πορνείο έξι νύχτες την εβδομάδα και να παραδώσει κάθε δολάριο που κέρδισε, όταν ο Ντέιβις δεν είχε χρήματα.

Ο ισχυρισμός αυτός θα «απορριφθεί κατηγορηματικά», δήλωσε ο Lloyd στο δικαστήριο, ενώ ο πελάτης του παραμένει πίσω από τα κάγκελα με την κατηγορία της κράτησης σκλάβων και του εξαναγκασμού μιας γυναίκας σε δουλεία το 2013 έως το 2015.

Όσο για το σπασμένο τύμπανο της καταγγέλλουσας, σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορουμένου, «η γυναίκα πάλευε με τον φίλο της, ο οποίος την εκπαίδευε σε μικτές πολεμικές τέχνες».

