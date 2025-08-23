23 συλλήψεις, 43 προσαγωγές για ναρκωτικά και όπλα σε 4 ημέρες στην Πελοπόννησο

43 συλλήψεις σε διάστημα 4 ημερών πραγματοποίησαν οι αρχές στις πέντε περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, ύστερα από ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Συνελήφθησαν 23 άτομα, προσήχθησαν 43 και έγινε έλεγχος σε 543. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 432 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 227 παραβάσεις, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κυνηγετικό όπλο. Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν από την 19.8.2025 έως και χθες (22.8.2025), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις, στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε -543- άτομα, εκ των οποίων -469- ήταν ημεδαποί και -74- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -432-οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -43- άτομα, από τα οποία -30- ήταν ημεδαποί και -13-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -23- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Τέσσερις (4) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά,

ημεδαπός, για ναρκωτικά, Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

ημεδαπός, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στην Κορινθία:

Τέσσερις (4) ημεδαποί, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού,

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά,

ημεδαπός, για ναρκωτικά, Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στη Λακωνία:

Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και

ημεδαπός, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

στη Μεσσηνία:

Δύο (2) ημεδαποί, για ναρκωτικά,

ημεδαποί, για ναρκωτικά, Ένας (1) ημεδαπός, για όπλα,

ημεδαπός, για όπλα, Μία (1) ημεδαπή, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

ημεδαπή, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, Ένας (1) αλλοδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και

αλλοδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -227- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενώ κατασχέθηκαν:

Ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -24,5- γραμμαρίων στην Αρκαδία,

Μικροποσότητα κάνναβης, στην Κορινθία και

μικροποσότητα κάνναβης και κυνηγετικό όπλο, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.