29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Αυλαία με sold out παραστάσεις – Τί σημείωσε η Λίντα Καπετανέα (video)

Το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και sold out παραστάσεις

Με την ανατρεπτική παράσταση CARCAÇA συνοδεία ζωντανής μουσικής από την ομάδα του πολυβραβευμένου Πορτογάλου χορογράφου Marco da Silva Ferreira, ολοκληρώθηκε χθες, Κυριακή 23 Ιουλίου 2023, το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λίντας Καπετανέα. Είχαν προηγηθεί στην Κεντρική Σκηνή, στις 14 και 15 Ιουλίου μια υπερβατική έναρξη με την ομάδα χορού Tao Dance Theater από την Κίνα που παρουσίασε σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα την παράσταση 11, στις 16 Ιουλίου το βραβευμένο έργο για όλη την οικογένεια The Others του Σλοβάκου Anton Lachky, ενώ στις 18 Ιουλίου οι Καναδοί Out Innerspace Dance Theatre & Film Society ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με το καινοτόμο, ευρηματικό έργο Bygones για να άρουν τις προκαταλήψεις γύρω από το τι μπορούμε να περιμένουμε και να αντιμετωπίσουμε στο σύγχρονο χορό!

Mε τίτλο (Επι)Στροφή στο Σώμα, το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 23 Ιουλίου φιλοξενώντας φέτος χορογράφους, χορευτές και δασκάλους από 10 χώρες από τέσσερις ηπείρους, την Ασία, την Ευρώπη, την Αμερική και την Αφρική. Ο σύγχρονος χορός, από όλα τα πλάτη και μήκη της γης, αντιπροσωπεύτηκε μέσα από 17 συνολικά παραγωγές, 9 ομάδες από την Ελλάδα και 7 από το εξωτερικό. Ειδικότερα, στην Καλαμάτα συγκεντρώθηκαν φέτος 95 καλλιτέχνες, 17 ομάδες χορού, 27 εθελοντές, 74 σπουδαστές χορού στα επαγγελματικά σεμινάρια, 68 παιδιά στο εργαστήρι χορού για παιδιά και εφήβους, 50 συμμετέχοντες στο εργαστήρι για γονείς και παιδιά, 25 άτομα άνω των 50 ετών στο αντίστοιχο εργαστήρι και 19 ΑμεΑ στο εργαστήρι για ΑμεΑ.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση «Φάρις» που διοργανώνει το Φεστιβάλ και η Kαλλιτεχνική Διευθύντρια Λίντα Καπετανέα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρουσίασαν και φέτος ένα απαιτητικό πρόγραμμα με παραστάσεις χορού που συνδύασαν πολλά διαφορετικά είδη, ενσωματώνοντας κάποιες θέατρο, κινηματογράφο, ζωντανή μουσική και ψηφιακά μέσα. ​​Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που παρουσίασαν φέτος έργα ή δίδαξαν στα επαγγελματικά σεμινάρια του Φεστιβάλ προέρχονται από 10 χώρες, την Κίνα, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Σλοβακία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Κροατία και την Μοζαμβίκη. Για δέκα μέρες η πόλη της Καλαμάτας κινήθηκε σε φεστιβαλικούς ρυθμούς με επισκέπτες και χορευτές να κινούνται καθημερινά ανάμεσα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (την Κεντρική Σκηνή και το Black Box) και την Κεντρική Πλατεία.

Στο Βlack Box του Μεγάρου Χορού, αίσθηση προκάλεσε στις 15 και 16 Ιουλίου το έργο En son lieu (Στη θέση του) του Γάλλου χορογράφου Christian Rizzo με πρωταγωνιστή τον Nicolas Fayol που παρακολούθηκε με το σώμα τη γένεση χορών στο φυσικό τους περιβάλλον. Τη σκυτάλη πήραν κατόπιν τρεις ελληνικές παραγωγές που κέρδισαν τις εντυπώσεις, στις 19 Ιουλίου η Βάσω Γιαννακοπούλου που χορογράφησε στο σόλο Flutter τον Νώντα Δαμόπουλο, στις 21 Ιουλίου ο Ηλίας Χατζηγεωργίου που παρουσίασε το A Bounce 4 Men, μία παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 9, και στις 22 Ιουλίου η Ιωάννα Παρασκευοπούλου και ο Γιώργος Κοτσιφάκης που παρουσίασαν σε χορογραφία της πρώτης το έργο Mos, μία παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 9 επίσης.

Το καθιερωμένο βραδινό ραντεβού με ελεύθερη είσοδο στις 21:00 στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου με το έργο FÁRISA από τους Δανάη & Διονύσιος αλλά και στους ρυθμούς του εμβληματικού ΜΠΟΛΕΡΟ του Αντώνη Φωνιαδάκη που ξεσήκωσε το κοινό. Στις 16 Ιουλίου οι Δανάη & Διονύσιος παρουσίασαν ένα ακόμη έργο, αυτή τη φορά για όλη την οικογένεια, με τίτλο Ο ΝΑΠΙ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Η ΦΟΥΣΚΑ. Ακολούθησαν στις 17 Ιουλίου το έργο LALOBA της Λαμπρινής Γκόλια, στις 18 Ιουλίου το ΑΝΑΒΡΑ της Ειρήνης Αποστολάτου, στις 19 Ιουλίου το έργο TWO της Sita Ostheimer, στις 20 Ιουλίου το REMEMBERING BODIES σε συνεργασία με την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, σε χορογραφία της Εύας Γεωργιτσοπούλου με τη συμμετοχή τελειόφοιτων της Σχολής και το έργο της Μαριάννας Τζούδα ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΑΤΙΑ. Τα φώτα στην Κεντρική Πλατεία έσβησαν στις 22 Ιουλίου με το έργο ΑΜΑΕ των Εliana Stragapede και Borna Babić, δύο χορευτές που έχουν ξαναφιλοξενηθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας σε παραστάσεις των Ultima Vez και Peeping Tom.

Στην Πλατεία διαγωνίστηκαν στις 21 Ιουλίου και οι 8 φιναλίστ του προγράμματος του πολυαναμενόμενου πλέον Αrt within One: Την ίδια μέρα το πρωί, καλλιτέχνες του Φεστιβάλ και σπουδαστές από το πρόγραμμα των επαγγελματικών σεμιναρίων είχαν διαγωνιστεί ανά δυάδες επί σκηνής σε δύο διαδοχικά μονόλεπτα. Οι 8 που διακρίθηκαν, αναμετρήθηκαν το βράδυ στην Πλατεία όπου το κοινό ψήφισε τον μεγάλο νικητή, για να ακολουθήσει ένα πάρτυ στη σκηνή από κοινό και χορευτές μαζί!

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο που υλοποιήθηκε φέτος για τρίτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρουσιάστηκαν στις 16, 17 και 18 Ιουλίου σε δημόσιους χώρους της Σπάρτης, της Τρίπολης και του Ναυπλίου τα έργα ΜΠΟΛΕΡΟ της ομάδας του Αντώνη Φωνιαδάκη και ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΑΤΙΑ της Mαριάνας Τζούδα. Παράλληλα, στις 13 Ιουλίου το έργο Ο ΝΑΠΙ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Η ΦΟΥΣΚΑ του ντουέτου Δανάη & Διονύσιος και το έργο ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΑΤΙΑ της Mαριάνας Τζούδα παρουσιάστηκαν στον χώρο Agora Waterfront της Costa Navarino στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Μια νέα παράλληλη εκδήλωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ήταν φέτος το Danceathon σε συμπαραγωγή με την ομάδα χορού Almalibre της Αναστασίας Μπρουζιώτη, ενώ στο πλαίσιο του εικαστικού προγράμματος που σταθερά πραγματοποιεί, φέτος παρουσιάστηκε το έργο Shooting Stars της καλλιτεχνικής κολεκτίβας Antonello Ghezzi σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Tο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάστηκε φέτος για τέταρτη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο του 10ου παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο Ο Άνθρωπος στο Κέντρο του Μουσείου. Όλα τα έργα των παιδιών 4-15 ετών από τη Μεσσηνία, παρουσιάστηκαν στην έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Ο Άνθρωπος στο Κέντρο που διοργανώθηκε από τις 14 έως τις 23 Ιουλίου στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, ενώ στις 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Χορού εικαστικό εργαστήρι για παιδιά και εφήβους (4-15 ετών) με τίτλο Ο Άνθρωπος στο Κέντρο: Τα παιδιά έφτιαξαν τα έργα τους σχηματίζοντας με παζλ μια Ανθρώπινη Μορφή, που έμεινε ως εγκατάσταση στο χώρο του Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Aπό τις 6 Ιουλίου έως τις 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν τέλος τα σεμινάρια και τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ για τους επαγγελματίες και για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας, To φετινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ αναπτύχθηκε όπως κάθε χρόνο, σε τρεις άξονες: εκπαίδευση για τους μαθητές χορού της Καλαμάτας, για επαγγελματίες και για το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και τα ΑμεΑ. Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείτο από 4 σεμινάρια που κάλυψαν συνολικά 54 ώρες διδασκαλίας από τους Anton Lachky (Σλοβακία), Λίντα Καπετανέα και Jozef Fruček, Ηοracio Macuacua (Μοζαμβίκη) και την Sita Ostheimer (Γερμανία) Τα εργαστήρια χορού για το κοινό περιλάμβαναν ένα εργαστήρι χορού και χορογραφίας για παιδιά και εφήβους και ένα εργαστήρι χορού για γονείς και παιδιά από την Βιτόρια Κωτσάλου, ένα εργαστήρι κίνησης «50+» από την Πηνελόπη Μωρούτ και ένα εργαστήρι κίνησης για ΑμεΑ από την Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη και την Ειρήνη Κουρουβάνη σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους σταθερούς και στους νέους χορηγούς του που συμβάλλουν με τη θετική τους ανταπόκριση στην υλοποίησή του, στους χορηγούς επικοινωνίας, στους συνεργάτες του, όπως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και την ΚΣΟΤ, στους διεθνείς φορείς, στις πρεσβείες και τα μορφωτικά ιδρύματα που κάθε χρόνο το στηρίζουν, στους τοπικούς παραγωγούς που συμμετέχουν, στους εθελοντές για την πολύτιμη προσφορά τους και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της φετινής διοργάνωσης.