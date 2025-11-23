32 δελφίνια του ΝΟΚ αγωνίστηκαν σε αγώνα επιδόσεων & μικρών αποστάσεων στο κολυμβητήριο Λουτρακίου

Ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του κολυμβητικού τμήματος του Ομίλου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Το Σάββατο 1/11 οι ομάδες των αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας συμμετείχαν στον Αγώνα Επιδόσεων & Μικρών Αποστάσεων σε πισίνα 25m στο κολυμβητήριο Λουτρακίου.

Στους αγώνες συμμετείχαν τα σωματεία της περιφέρειας Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων.

Με την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας αγωνίστηκαν 32 κολυμβητές -τριες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των παιδιών:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (γεν. 2003-2007)

Χρυσομάλλης Μάριος-Παναγιώτης (2004) 50ΠΕΤ 25’’33 1ος

50ΕΛ 23’’74 1ος

100ΕΛ 51’’86 1ος

200ΕΛ 1’55’’73 2ος

100ΜΑ 59’’56 1ος

200ΜΑ 2’19’’84 1ος

Κατηγορία ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (γεν. 2008-2009)

Μητροπούλου Ευαγγελία (2009) 50ΠΕΤ 32’’11 2η

50ΕΛ 28’’06 1η

100ΕΛ 1’00’’58 1η

200ΕΛ 2’10’’51 1η

400ΕΛ 4’40’’56 1η

100ΜΑ 1’14’’44 1η

Σκουράκη Κων/να (2008) 50ΕΛ 29’’55 2η

50ΥΠ 38’’38 3η

100ΜΑ 1’20’’21 4η

Κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (γεν. 2010-2011)

Κολιοφούτης Ίων (2010) 50ΠΕΤ 27’’31 1ος

200ΠΕΤ 2’28’’60 1ος

50ΕΛ 25’’50 2ος

100ΕΛ 1’03’’62 10ος

50ΠΡ 33’’90 2ος

100ΜΑ 1’07’’91 3ος

Λαγωνικάκος Παναγιώτης (2010) 50ΠΕΤ 31’’60 9ος

50ΕΛ 26’’07 3ος

100ΕΛ 57’’48 2ος

200ΕΛ 2’09’’41 2ος

400ΕΛ 4’38’’59 2ος

100ΜΑ 1’11’’63 7ος

Σταθάκος Αλέξανδρος (2010) 50ΠΡ 33’’95 3ος

100ΠΡ 1’12’’25 1ος

200ΠΡ 2’36’’40 2ος

100ΜΑ 1’13’’24 8ος

200ΜΑ 2’38’’20 4ος

100ΕΛ 1’06’’24 13ος

Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα (2011) 50ΠΕΤ 34’’20 4η

50ΠΡ 42’’54 3η

100ΕΛ 1’12’’69 8η

200ΕΛ 2’45’’46 9η

400ΕΛ 5’39’’13 4η

100ΜΑ 1’24’’63 10η

Στεφανάκου Μαρία-Λυδία (2011) 50ΠΡ 48’’21 5η

50ΕΛ 35’’68 8η

100ΕΛ 1’17’’69 10η

200ΕΛ 2’46’’87 10η

400ΕΛ 5’45’’60 6η

Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία (2011) 50ΠΕΤ 33’’74 3η

50ΥΠ 33’’85 1η

100ΥΠ 1’15’’16 3η

200ΥΠ 2’42’’13 1η

50ΕΛ 29’’38 1η

100ΕΛ 1’05’’52 2η

Κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (γεν. 2012)

Γκότσης Αθανάσιος 50ΕΛ 33’’08 7ος

100ΕΛ 1’13’’18 13ος

200ΕΛ 2’42’’56 9ος

400ΕΛ 5’38’’75 7ος

50ΥΠ 41’’94 5ος

100ΠΡ 1’41’’20 7ος

Λαγοπάτης Σταύρος 50ΕΛ 29’’32 2ος

100ΕΛ 1’05’’69 5ος

200ΕΛ 2’24’’36 3ος

400ΕΛ 5’20’’06 4ος

100ΜΑ 1’17’’40 3ος

200ΜΑ 2’48’’60 7ος

Μπόμπολης Δημήτριος 50ΕΛ 33’’09 8ος

100ΕΛ 1’11’’11 12ος

200ΕΛ 2’37’’85 8ος

400ΕΛ 5’17’’39 3ος

50ΥΠ 43’’05 6ος

100ΠΡ 1’38’’26 6ος

Σκοπέτος Κων/νος 100ΕΛ 1’03’’40 3ος

200ΕΛ 2’24’’37 4ος

50ΠΕΤ 31’’21 4ος

100ΠΕΤ 1’16’’96 2ος

100ΜΑ 1’17’’76 4ος

200ΜΑ 2’46’’79 6ος

Βασιλάκη Ήλια 50ΕΛ 29’’69 1η

100ΕΛ 1’07’’97 2η

200ΕΛ 2’31’’52 3η

50ΠΕΤ 34’’89 6η

100ΥΠ 1’15’’72 3η

100ΜΑ 1’21’’53 4η

Μπούρα Σοφία 50ΠΕΤ 37’’97 8η

100ΕΛ 1’09’’60 2η

50ΠΡ 37’’49 1η

100ΠΡ 1’23’’43 1η

200ΠΡ 3’12’’29 2η

100ΜΑ 1’24’’97 6η

Πολυχρονοπούλου Περσεφόνη 50ΕΛ 33’’06 6η

100ΕΛ 1’17’’94 6η

200ΕΛ 2’42’’17 5η

400ΕΛ 5’42’’59 3η

100ΠΡ 1’40’’56 2η

100ΜΑ 1’27’’15 8η

Κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (γεν. 2013)

Λαγοπάτης Λάμπρος 50ΠΕΤ 31’’86 1ος

100ΕΛ 1’05’’00 1ος

200ΕΛ 2’20’’28 1ος

100ΜΑ 1’17’’50 2ος

200ΜΑ 2’42’’36 1ος

400ΜΑ 5’43’’00 1ος

Σπίνος Σταύρος 50ΕΛ 44’’79 5ος

100ΕΛ 1’36’’91 7ος

50ΠΡ 56’’72 3ος

100ΠΡ 2’00’’79 3ος

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατηγορία 12 ετών

Σκόδρας Δημήτριος 25ΕΛ 16’’00 9ος

50ΕΛ 35’’88 7ος

25ΥΠ 21’’40 14ος

50ΥΠ 45’’77 9ος

25ΠΡ 20’’57 10ος

25ΠΕΤ 20’’72 15ος

Κατηγορία 11 ετών

Κικιτζής Μάριος 25ΕΛ 18’’91 12ος

50ΕΛ 42’’97 9ος

25ΥΠ 22’’16 11ος

50ΥΠ 53’’47 3ος

25ΠΡ 27’’42 16ος

25ΠΕΤ 25’’93 14ος

Μέντζας Παναγιώτης-Παρασκευάς 25ΕΛ 19’’95 14ος

50ΕΛ 43’’11 10ος

25ΥΠ 25’’22 13ος

25ΠΡ 25’’92 13ος

50ΠΡ 54’’59 6ος

25ΠΕΤ 24’’34 12ος

Μπούρας Ηλίας 25ΕΛ 20’’03 15ος

50ΕΛ 46’’97 15ος

25ΥΠ 27’’00 15ος

25ΠΡ 23’’60 8ος

50ΠΡ 53’’07 4ος

25ΠΕΤ 25’’03 13ος

Νικολαρόπουλος Ιωάννης 25ΕΛ 17’’29 6ος

50ΕΛ 38’’91 8ος

25ΥΠ 20’’19 6ος

25ΠΡ 23’’19 7ος

50ΠΡ 51’’22 3ος

25ΠΕΤ 19’’52 8ος

Σύριος Γεώργιος 25ΕΛ 18’’59 11ος

50ΕΛ 43’’20 11ος

25ΥΠ 20’’63 8ος

50ΥΠ 46’’71 2ος

25ΠΡ 26’’85 14ος

25ΠΕΤ 21’’84 10ος

Λαγοπάτη Αγγελική 25ΕΛ 18’’34 9η

50ΕΛ 51’’82 13η

25ΥΠ 22’’03 9η

50ΥΠ 51’’97 8η

25ΠΡ 24’’25 7η

25ΠΕΤ 21’’30 9η

Μπόμπολη Ελένη 25ΕΛ 16’’67 5η

50ΕΛ 38’’57 3η

25ΥΠ 21’’47 7η

50ΥΠ 46’’41 4η

25ΠΡ 24’’53 10η

25ΠΕΤ 21’’72 11η

Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ 25ΕΛ 17’’56 7η

50ΕΛ 39’’28 6η

25ΥΠ 22’’35 11η

25ΠΡ 22’’96 5η

50ΠΡ 50’’82 3η

25ΠΕΤ 20’’84 8η

Σύριος Γεώργιος 4Χ50 ΜΟ mixed 3’05’’76 2οι

Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ

Νικολαρόπουλος Ιωάννης

Μπόμπολη Ελένη

Κατηγορία 10 ετών

Παυλής Νηρέας 25ΕΛ 18’’57 2ος

50ΕΛ 41’’89 3ος

25ΥΠ 22’’52 4ος

50ΥΠ 49’’33 3ος

25ΠΡ 30’’20 7ος

25ΠΕΤ 23’’11 3ος

Οικονομοπούλου Αντωνία 25ΕΛ 19’’47 10η

50ΕΛ 1’04’’33 19η

25ΥΠ 23’’02 8η

25ΠΡ 25’’12 7η

50ΠΡ 58’’81 4η

25ΠΕΤ 22’’76 6η

Την αποστολή στο Λουτράκι συνόδευσαν οι προπονητές Μπακολιάς Στάθης, Λαγοπάτης Παναγιώτης, Κοντόπουλος Κώστας και τα μέλη του ΔΣ Λαγούδης Νίκος και Τσάκωνα Βάσω.

Επόμενη αγωνιστική συνάντηση για τα δελφίνια του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας το Κύπελλο Χριστουγέννων που διοργανώνει στην Πάτρα η ΝΕΠ στις 5-7/12.