32 δελφίνια του ΝΟΚ αγωνίστηκαν σε αγώνα επιδόσεων & μικρών αποστάσεων στο κολυμβητήριο Λουτρακίου

Ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του κολυμβητικού τμήματος του Ομίλου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Το Σάββατο 1/11 οι ομάδες των αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας συμμετείχαν στον Αγώνα Επιδόσεων & Μικρών Αποστάσεων σε πισίνα 25m στο κολυμβητήριο Λουτρακίου.

Στους αγώνες συμμετείχαν τα σωματεία της περιφέρειας Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων.

Με την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας αγωνίστηκαν 32 κολυμβητές -τριες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των παιδιών:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (γεν. 2003-2007)

Χρυσομάλλης Μάριος-Παναγιώτης (2004)    50ΠΕΤ                  25’’33         1ος

50ΕΛ                     23’’74         1ος

100ΕΛ                    51’’86         1ος

200ΕΛ                 1’55’’73         2ος

100ΜΑ                  59’’56         1ος

200ΜΑ                2’19’’84         1ος

Κατηγορία ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (γεν. 2008-2009)

Μητροπούλου Ευαγγελία (2009)                  50ΠΕΤ                   32’’11          2η

50ΕΛ                     28’’06           1η

100ΕΛ                 1’00’’58           1η

200ΕΛ                 2’10’’51           1η

400ΕΛ                4’40’’56           1η

100ΜΑ                 1’14’’44           1η

Σκουράκη Κων/να (2008)                           50ΕΛ                     29’’55          2η

50ΥΠ                    38’’38          3η

100ΜΑ                 1’20’’21          4η

Κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (γεν. 2010-2011)

Κολιοφούτης Ίων (2010)                            50ΠΕΤ                  27’’31         1ος

200ΠΕΤ             2’28’’60         1ος

50ΕΛ                     25’’50         2ος

100ΕΛ                 1’03’’62       10ος

50ΠΡ                    33’’90         2ος

100ΜΑ                 1’07’’91         3ος

Λαγωνικάκος Παναγιώτης (2010)                50ΠΕΤ                  31’’60         9ος

50ΕΛ                     26’’07         3ος

100ΕΛ                   57’’48         2ος

200ΕΛ                 2’09’’41         2ος

400ΕΛ                4’38’’59         2ος

100ΜΑ                 1’11’’63         7ος

Σταθάκος Αλέξανδρος (2010)                     50ΠΡ                    33’’95         3ος

100ΠΡ                 1’12’’25         1ος

200ΠΡ                2’36’’40         2ος

100ΜΑ                 1’13’’24         8ος

200ΜΑ               2’38’’20         4ος

100ΕΛ                 1’06’’24       13ος

Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα (2011)            50ΠΕΤ                  34’’20          4η

50ΠΡ                    42’’54          3η

100ΕΛ                  1’12’’69          8η

200ΕΛ                2’45’’46          9η

400ΕΛ                 5’39’’13          4η

100ΜΑ               1’24’’63         10η

Στεφανάκου Μαρία-Λυδία (2011)                 50ΠΡ                     48’’21          5η

50ΕΛ                     35’’68          8η

100ΕΛ                  1’17’’69         10η

200ΕΛ                2’46’’87         10η

400ΕΛ                5’45’’60          6η

Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία (2011)    50ΠΕΤ                  33’’74          3η

50ΥΠ                    33’’85           1η

100ΥΠ                 1’15’’16          3η

200ΥΠ                2’42’’13           1η

50ΕΛ                     29’’38           1η

100ΕΛ                 1’05’’52          2η

Κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (γεν. 2012)

Γκότσης Αθανάσιος                                    50ΕΛ                     33’’08         7ος

100ΕΛ                  1’13’’18       13ος

200ΕΛ                2’42’’56         9ος

400ΕΛ                5’38’’75         7ος

50ΥΠ                     41’’94         5ος

100ΠΡ                 1’41’’20         7ος

Λαγοπάτης Σταύρος                                   50ΕΛ                     29’’32         2ος

100ΕΛ                 1’05’’69         5ος

200ΕΛ                2’24’’36         3ος

400ΕΛ                5’20’’06         4ος

100ΜΑ                 1’17’’40         3ος

200ΜΑ               2’48’’60         7ος

Μπόμπολης Δημήτριος                                50ΕΛ                     33’’09         8ος

100ΕΛ                   1’11’’11       12ος

200ΕΛ                2’37’’85         8ος

400ΕΛ                 5’17’’39         3ος

50ΥΠ                    43’’05         6ος

100ΠΡ                 1’38’’26         6ος

Σκοπέτος Κων/νος                                     100ΕΛ                 1’03’’40         3ος

200ΕΛ                2’24’’37         4ος

50ΠΕΤ                   31’’21         4ος

100ΠΕΤ               1’16’’96         2ος

100ΜΑ                 1’17’’76         4ος

200ΜΑ               2’46’’79         6ος

Βασιλάκη Ήλια                                           50ΕΛ                     29’’69           1η

100ΕΛ                 1’07’’97          2η

200ΕΛ                 2’31’’52          3η

50ΠΕΤ                  34’’89          6η

100ΥΠ                 1’15’’72          3η

100ΜΑ                 1’21’’53          4η

Μπούρα Σοφία                                           50ΠΕΤ                  37’’97          8η

100ΕΛ                 1’09’’60          2η

50ΠΡ                    37’’49           1η

100ΠΡ                 1’23’’43           1η

200ΠΡ                3’12’’29          2η

100ΜΑ                1’24’’97          6η

Πολυχρονοπούλου Περσεφόνη                    50ΕΛ                     33’’06          6η

100ΕΛ                  1’17’’94          6η

200ΕΛ                 2’42’’17          5η

400ΕΛ                5’42’’59          3η

100ΠΡ                 1’40’’56          2η

100ΜΑ                 1’27’’15          8η

Κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (γεν. 2013)

Λαγοπάτης Λάμπρος                                   50ΠΕΤ                  31’’86         1ος

100ΕΛ                 1’05’’00         1ος

200ΕΛ                2’20’’28         1ος

100ΜΑ                 1’17’’50         2ος

200ΜΑ               2’42’’36         1ος

400ΜΑ               5’43’’00         1ος

Σπίνος Σταύρος                                         50ΕΛ                     44’’79         5ος

100ΕΛ                  1’36’’91         7ος

50ΠΡ                    56’’72         3ος

100ΠΡ                2’00’’79         3ος

ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατηγορία 12 ετών

Σκόδρας Δημήτριος                                    25ΕΛ                     16’’00         9ος

50ΕΛ                     35’’88         7ος

25ΥΠ                     21’’40       14ος

50ΥΠ                    45’’77         9ος

25ΠΡ                    20’’57       10ος

25ΠΕΤ                  20’’72       15ος

Κατηγορία 11 ετών

Κικιτζής Μάριος                                         25ΕΛ                      18’’91       12ος

50ΕΛ                     42’’97         9ος

25ΥΠ                     22’’16        11ος

50ΥΠ                    53’’47         3ος

25ΠΡ                    27’’42       16ος

25ΠΕΤ                  25’’93       14ος

Μέντζας Παναγιώτης-Παρασκευάς             25ΕΛ                     19’’95       14ος

50ΕΛ                      43’’11       10ος

25ΥΠ                    25’’22       13ος

25ΠΡ                    25’’92       13ος

50ΠΡ                    54’’59         6ος

25ΠΕΤ                  24’’34       12ος

Μπούρας Ηλίας                                          25ΕΛ                     20’’03       15ος

50ΕΛ                     46’’97       15ος

25ΥΠ                    27’’00       15ος

25ΠΡ                    23’’60         8ος

50ΠΡ                    53’’07         4ος

25ΠΕΤ                  25’’03       13ος

Νικολαρόπουλος Ιωάννης                           25ΕΛ                     17’’29         6ος

50ΕΛ                     38’’91         8ος

25ΥΠ                     20’’19         6ος

25ΠΡ                     23’’19         7ος

50ΠΡ                     51’’22         3ος

25ΠΕΤ                  19’’52         8ος

Σύριος Γεώργιος                                        25ΕΛ                     18’’59        11ος

50ΕΛ                     43’’20        11ος

25ΥΠ                    20’’63         8ος

50ΥΠ                     46’’71        2ος

25ΠΡ                    26’’85       14ος

25ΠΕΤ                  21’’84       10ος

Λαγοπάτη Αγγελική                                    25ΕΛ                     18’’34          9η

50ΕΛ                     51’’82         13η

25ΥΠ                    22’’03          9η

50ΥΠ                     51’’97          8η

25ΠΡ                    24’’25          7η

25ΠΕΤ                  21’’30          9η

Μπόμπολη Ελένη                                        25ΕΛ                     16’’67          5η

50ΕΛ                     38’’57          3η

25ΥΠ                     21’’47          7η

50ΥΠ                     46’’41          4η

25ΠΡ                    24’’53         10η

25ΠΕΤ                  21’’72         11η

Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ                              25ΕΛ                     17’’56          7η

50ΕΛ                     39’’28          6η

25ΥΠ                    22’’35         11η

25ΠΡ                    22’’96          5η

50ΠΡ                    50’’82          3η

25ΠΕΤ                  20’’84          8η

Σύριος Γεώργιος                                        4Χ50 ΜΟ mixed  3’05’’76         2οι

Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ

Νικολαρόπουλος Ιωάννης

Μπόμπολη Ελένη

Κατηγορία 10 ετών

Παυλής Νηρέας                                         25ΕΛ                     18’’57         2ος

50ΕΛ                     41’’89         3ος

25ΥΠ                    22’’52         4ος

50ΥΠ                    49’’33         3ος

25ΠΡ                    30’’20         7ος

25ΠΕΤ                   23’’11         3ος

Οικονομοπούλου Αντωνία                           25ΕΛ                     19’’47         10η

50ΕΛ                   1’04’’33         19η

25ΥΠ                    23’’02          8η

25ΠΡ                     25’’12          7η

50ΠΡ                     58’’81          4η

25ΠΕΤ                  22’’76          6η

Την αποστολή στο Λουτράκι συνόδευσαν οι προπονητές Μπακολιάς Στάθης, Λαγοπάτης Παναγιώτης, Κοντόπουλος Κώστας και τα μέλη του ΔΣ Λαγούδης Νίκος και Τσάκωνα Βάσω.

Επόμενη αγωνιστική συνάντηση για τα δελφίνια του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας το Κύπελλο Χριστουγέννων που διοργανώνει στην Πάτρα η ΝΕΠ στις 5-7/12.

