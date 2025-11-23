32 δελφίνια του ΝΟΚ αγωνίστηκαν σε αγώνα επιδόσεων & μικρών αποστάσεων στο κολυμβητήριο Λουτρακίου

Ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του κολυμβητικού τμήματος του Ομίλου για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Το Σάββατο 1/11 οι ομάδες των αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας συμμετείχαν στον Αγώνα Επιδόσεων & Μικρών Αποστάσεων σε πισίνα 25m στο κολυμβητήριο Λουτρακίου.
Στους αγώνες συμμετείχαν τα σωματεία της περιφέρειας Πελοποννήσου και Νοτίων Ιονίων Νήσων.
Με την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας αγωνίστηκαν 32 κολυμβητές -τριες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των παιδιών:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατηγορία ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (γεν. 2003-2007)
Χρυσομάλλης Μάριος-Παναγιώτης (2004) 50ΠΕΤ 25’’33 1ος
50ΕΛ 23’’74 1ος
100ΕΛ 51’’86 1ος
200ΕΛ 1’55’’73 2ος
100ΜΑ 59’’56 1ος
200ΜΑ 2’19’’84 1ος
Κατηγορία ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (γεν. 2008-2009)
Μητροπούλου Ευαγγελία (2009) 50ΠΕΤ 32’’11 2η
50ΕΛ 28’’06 1η
100ΕΛ 1’00’’58 1η
200ΕΛ 2’10’’51 1η
400ΕΛ 4’40’’56 1η
100ΜΑ 1’14’’44 1η
Σκουράκη Κων/να (2008) 50ΕΛ 29’’55 2η
50ΥΠ 38’’38 3η
100ΜΑ 1’20’’21 4η
Κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (γεν. 2010-2011)
Κολιοφούτης Ίων (2010) 50ΠΕΤ 27’’31 1ος
200ΠΕΤ 2’28’’60 1ος
50ΕΛ 25’’50 2ος
100ΕΛ 1’03’’62 10ος
50ΠΡ 33’’90 2ος
100ΜΑ 1’07’’91 3ος
Λαγωνικάκος Παναγιώτης (2010) 50ΠΕΤ 31’’60 9ος
50ΕΛ 26’’07 3ος
100ΕΛ 57’’48 2ος
200ΕΛ 2’09’’41 2ος
400ΕΛ 4’38’’59 2ος
100ΜΑ 1’11’’63 7ος
Σταθάκος Αλέξανδρος (2010) 50ΠΡ 33’’95 3ος
100ΠΡ 1’12’’25 1ος
200ΠΡ 2’36’’40 2ος
100ΜΑ 1’13’’24 8ος
200ΜΑ 2’38’’20 4ος
100ΕΛ 1’06’’24 13ος
Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα (2011) 50ΠΕΤ 34’’20 4η
50ΠΡ 42’’54 3η
100ΕΛ 1’12’’69 8η
200ΕΛ 2’45’’46 9η
400ΕΛ 5’39’’13 4η
100ΜΑ 1’24’’63 10η
Στεφανάκου Μαρία-Λυδία (2011) 50ΠΡ 48’’21 5η
50ΕΛ 35’’68 8η
100ΕΛ 1’17’’69 10η
200ΕΛ 2’46’’87 10η
400ΕΛ 5’45’’60 6η
Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία (2011) 50ΠΕΤ 33’’74 3η
50ΥΠ 33’’85 1η
100ΥΠ 1’15’’16 3η
200ΥΠ 2’42’’13 1η
50ΕΛ 29’’38 1η
100ΕΛ 1’05’’52 2η
Κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (γεν. 2012)
Γκότσης Αθανάσιος 50ΕΛ 33’’08 7ος
100ΕΛ 1’13’’18 13ος
200ΕΛ 2’42’’56 9ος
400ΕΛ 5’38’’75 7ος
50ΥΠ 41’’94 5ος
100ΠΡ 1’41’’20 7ος
Λαγοπάτης Σταύρος 50ΕΛ 29’’32 2ος
100ΕΛ 1’05’’69 5ος
200ΕΛ 2’24’’36 3ος
400ΕΛ 5’20’’06 4ος
100ΜΑ 1’17’’40 3ος
200ΜΑ 2’48’’60 7ος
Μπόμπολης Δημήτριος 50ΕΛ 33’’09 8ος
100ΕΛ 1’11’’11 12ος
200ΕΛ 2’37’’85 8ος
400ΕΛ 5’17’’39 3ος
50ΥΠ 43’’05 6ος
100ΠΡ 1’38’’26 6ος
Σκοπέτος Κων/νος 100ΕΛ 1’03’’40 3ος
200ΕΛ 2’24’’37 4ος
50ΠΕΤ 31’’21 4ος
100ΠΕΤ 1’16’’96 2ος
100ΜΑ 1’17’’76 4ος
200ΜΑ 2’46’’79 6ος
Βασιλάκη Ήλια 50ΕΛ 29’’69 1η
100ΕΛ 1’07’’97 2η
200ΕΛ 2’31’’52 3η
50ΠΕΤ 34’’89 6η
100ΥΠ 1’15’’72 3η
100ΜΑ 1’21’’53 4η
Μπούρα Σοφία 50ΠΕΤ 37’’97 8η
100ΕΛ 1’09’’60 2η
50ΠΡ 37’’49 1η
100ΠΡ 1’23’’43 1η
200ΠΡ 3’12’’29 2η
100ΜΑ 1’24’’97 6η
Πολυχρονοπούλου Περσεφόνη 50ΕΛ 33’’06 6η
100ΕΛ 1’17’’94 6η
200ΕΛ 2’42’’17 5η
400ΕΛ 5’42’’59 3η
100ΠΡ 1’40’’56 2η
100ΜΑ 1’27’’15 8η
Κατηγορία ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (γεν. 2013)
Λαγοπάτης Λάμπρος 50ΠΕΤ 31’’86 1ος
100ΕΛ 1’05’’00 1ος
200ΕΛ 2’20’’28 1ος
100ΜΑ 1’17’’50 2ος
200ΜΑ 2’42’’36 1ος
400ΜΑ 5’43’’00 1ος
Σπίνος Σταύρος 50ΕΛ 44’’79 5ος
100ΕΛ 1’36’’91 7ος
50ΠΡ 56’’72 3ος
100ΠΡ 2’00’’79 3ος
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατηγορία 12 ετών
Σκόδρας Δημήτριος 25ΕΛ 16’’00 9ος
50ΕΛ 35’’88 7ος
25ΥΠ 21’’40 14ος
50ΥΠ 45’’77 9ος
25ΠΡ 20’’57 10ος
25ΠΕΤ 20’’72 15ος
Κατηγορία 11 ετών
Κικιτζής Μάριος 25ΕΛ 18’’91 12ος
50ΕΛ 42’’97 9ος
25ΥΠ 22’’16 11ος
50ΥΠ 53’’47 3ος
25ΠΡ 27’’42 16ος
25ΠΕΤ 25’’93 14ος
Μέντζας Παναγιώτης-Παρασκευάς 25ΕΛ 19’’95 14ος
50ΕΛ 43’’11 10ος
25ΥΠ 25’’22 13ος
25ΠΡ 25’’92 13ος
50ΠΡ 54’’59 6ος
25ΠΕΤ 24’’34 12ος
Μπούρας Ηλίας 25ΕΛ 20’’03 15ος
50ΕΛ 46’’97 15ος
25ΥΠ 27’’00 15ος
25ΠΡ 23’’60 8ος
50ΠΡ 53’’07 4ος
25ΠΕΤ 25’’03 13ος
Νικολαρόπουλος Ιωάννης 25ΕΛ 17’’29 6ος
50ΕΛ 38’’91 8ος
25ΥΠ 20’’19 6ος
25ΠΡ 23’’19 7ος
50ΠΡ 51’’22 3ος
25ΠΕΤ 19’’52 8ος
Σύριος Γεώργιος 25ΕΛ 18’’59 11ος
50ΕΛ 43’’20 11ος
25ΥΠ 20’’63 8ος
50ΥΠ 46’’71 2ος
25ΠΡ 26’’85 14ος
25ΠΕΤ 21’’84 10ος
Λαγοπάτη Αγγελική 25ΕΛ 18’’34 9η
50ΕΛ 51’’82 13η
25ΥΠ 22’’03 9η
50ΥΠ 51’’97 8η
25ΠΡ 24’’25 7η
25ΠΕΤ 21’’30 9η
Μπόμπολη Ελένη 25ΕΛ 16’’67 5η
50ΕΛ 38’’57 3η
25ΥΠ 21’’47 7η
50ΥΠ 46’’41 4η
25ΠΡ 24’’53 10η
25ΠΕΤ 21’’72 11η
Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ 25ΕΛ 17’’56 7η
50ΕΛ 39’’28 6η
25ΥΠ 22’’35 11η
25ΠΡ 22’’96 5η
50ΠΡ 50’’82 3η
25ΠΕΤ 20’’84 8η
Σύριος Γεώργιος 4Χ50 ΜΟ mixed 3’05’’76 2οι
Ψυχογιού Νίκη-Αργυρώ
Νικολαρόπουλος Ιωάννης
Μπόμπολη Ελένη
Κατηγορία 10 ετών
Παυλής Νηρέας 25ΕΛ 18’’57 2ος
50ΕΛ 41’’89 3ος
25ΥΠ 22’’52 4ος
50ΥΠ 49’’33 3ος
25ΠΡ 30’’20 7ος
25ΠΕΤ 23’’11 3ος
Οικονομοπούλου Αντωνία 25ΕΛ 19’’47 10η
50ΕΛ 1’04’’33 19η
25ΥΠ 23’’02 8η
25ΠΡ 25’’12 7η
50ΠΡ 58’’81 4η
25ΠΕΤ 22’’76 6η
Την αποστολή στο Λουτράκι συνόδευσαν οι προπονητές Μπακολιάς Στάθης, Λαγοπάτης Παναγιώτης, Κοντόπουλος Κώστας και τα μέλη του ΔΣ Λαγούδης Νίκος και Τσάκωνα Βάσω.
Επόμενη αγωνιστική συνάντηση για τα δελφίνια του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας το Κύπελλο Χριστουγέννων που διοργανώνει στην Πάτρα η ΝΕΠ στις 5-7/12.